La machine à café broyeur à grain a des inconvénients qui ne sont pas toujours mentionnés

Ah le café, ma drogue, mon compagnon des aurores, je l’aime long, pas trop fort et brûlant ! En France, le marché du café génère 3 287 emplois directs selon le Syndicat Français du Café, et représente plus de 3 milliards d’euros de vente en grande distribution ! Impressionnants ces chiffres, non ? Depuis quelque temps, j’ai abandonné ma cafetière à dosette pour un modèle que l’on appelle « broyeur à grains ». Pourquoi ? Tout simplement parce que le stock de dosettes hebdomadaire représentait un énorme budget pour une grande consommatrice comme moi ! Et, en effet, le café en grain acheté en paquet d’un kilo me revient moins cher que les dosettes, comme je vous l’expliquais dans cet article. Ma machine à café en grains, je l’adore, mais en un an, j’ai eu le temps de lui trouver aussi des inconvénients que l’on ne m’a pas mentionnés lors de mon achat. Lesquels ? Je vous invite à les découvrir dans cet article.

Inconvénient n° 1 : manque de réactivité !

Lorsque je prépare le premier café, entre le rinçage quotidien, et la préparation du café, j’ai le temps, par exemple, de vider mon lave-vaisselle ou de passer aux toilettes, cela dépend ! En comparaison avec une machine à dosette, ou même une cafetière filtre, il ne faut pas être pressé pour obtenir une tasse de café. Et, lorsque je dois préparer plusieurs cafés simultanément, par lot de deux, c’est beaucoup plus long qu’une cafetière filtre déposée sur la table. De plus, les rinçages fréquents peuvent perturber au départ, mais il suffit de régler la machine en veille sur la plus longue durée : 3 heures pour moi.

Inconvénient n° 2 : le bruit assourdissant

Alors pour cet inconvénient, vous me direz sans doute que cela dépend des modèles. Je le concède, celle de ma fille est beaucoup plus silencieuse que la mienne ! Le bruit est normal puisque le grain est moulu en direct, mais c’est un peu compliqué à gérer. Un exemple ? Impossible pour moi de préparer un café aux aurores sans réveiller mon mari, qui ne supporte pas ma machine à café ! Si vous envisagez un café sans réveiller la maisonnée, il faudra probablement l’installer très loin de la chambre.

Inconvénient n° 3 : un choix parfois limité

En termes de modèles de cafetières, le choix n’est pas restreint, il en existe des dizaines avec des prix allant de 90 à plus de 600 €. En revanche, sur les modèles que je connais, le choix du café reste limité et je vous explique pourquoi avec un exemple précis. Pendant les fêtes de fin d’année, j’ai voulu tester un café aromatisé au caramel, pour la fin des repas, mais il n’est pas du goût de toute la famille. En remplissant le réservoir, je limite donc le café à la saveur caramel, impossible d’en changer avant que le réservoir soit complètement vide. Un détail, mais si vous êtes seul à aimer les cafés aromatisés, il faut en tenir compte. J’ajouterai également un réglage de la mouture et de l’intensité un peu fastidieux. Avant de trouver le café qui me convenait, je suis passé par le jus de chaussette (trop d’eau) ou par le goudron (pas assez d’eau).

Inconvénient n° 4 : le prix d’achat

Lorsque je vois le prix affiché de certaines cafetières à grain, plus de 1 000 €, je trouve que c’est quelque peu disproportionné. Cela reste avant tout une cafetière, elle ne fera ni la vaisselle, ni le ménage, et en sus, vous devrez procéder à un nettoyage minutieux de l’intérieur, pour éviter l’accumulation de poussière et de marc de café. Si vous êtes un consommateur modéré, un modèle coûtant de 150 à 300 € suffit amplement. Cela reste cher, mais le prix d’une tasse de café en comparaison avec les dosettes étant divisé par deux, elle sera rapidement amortie.

Des inconvénients, mais également des avantages évidemment !

Mis à part le fait que je ne puisse pas préparer de café à l’aube pour ne pas réveiller tout le monde, je lui trouve de nombreux avantages ! Tout d’abord, je bois désormais du « bon café » torréfié, et moulu à la tasse, et cela n’a pas de prix ! De plus, j’économise réellement sur ma facture café mensuelle… En toute transparence, un paquet de café d’un kilo me revient à moins de 20 € pour le mois, quand je dépassais 50 € par mois avec les dosettes ! Et vous ? Quels seraient les reproches que vous feriez à votre machine à café broyeur à grains ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Philips Série 2200 Machine Expresso Automatique - 2 Boissons, Mousseur à Lait Classique, Écran Tactile, Broyeur Céramique, Aroma Seal, Noir Mat (EP2220/10) UN CAFÉ FRAIS À LA DEMANDE - Profitez de deux boissons différentes à base de grains de café frais, préparées en appuyant simplement sur un bouton grâce à l’écran tactile intuitif PromoMeilleure Vente n° 1