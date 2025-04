YCT-529, l’invention d’une pilule contraceptive masculine sans hormones efficace à 99 %

En France et partout dans le monde, ce sont surtout les femmes qui utilisent un moyen de contraception. Dans l’Hexagone, par exemple, environ 90 % des femmes de 18 à 49 ans non-ménopausées en utilisent, selon Statista. Pendant des décennies, la pilule contraceptive était le plus utilisée, mais en raison des effets secondaires, de plus en plus de femmes se tournent vers le dispositif intra-utérin (DIU). Aux États-Unis, des chercheurs de la faculté de pharmacie de l’Université du Minnesota ont développé une pilule contraceptive orale destinée aux hommes, appelée YCT-529. Leur objectif ? Alléger la charge pesant sur les femmes sur la planification familiale. Leur recherche, publiée dans la revue scientifique Nature, a été financée par YourChoice Therapeutics, le National Institutes of Health, le National Institute of Child Health and Human Development et la Male Contraceptive Initiative.

Un contraceptif oral sans hormones

L’YCT-529 agit en inhibant la production de spermatozoïdes, contrairement aux contraceptifs traditionnels qui reposent sur des modifications hormonales. En effet, la plupart des pilules contraceptives orales contiennent des œstrogènes et des progestatifs de synthèse. Celle développée par les chercheurs de la faculté de pharmacie de l’Université du Minnesota agit en interférant avec la signalisation de la vitamine A, nécessaire à la production de spermatozoïdes et à la fertilité. Une pilule contraceptive masculine qui, selon les chercheurs américains, pourrait révolutionner la planification familiale. L’équipe de recherche indique qu’en offrant aux hommes une option efficace et sans hormones comme l’YCT-529, les couples auraient des choix plus équilibrés en matière de planification familiale. Notons qu’actuellement, les hommes n’ont que deux options pour prévenir la grossesse, à savoir la vasectomie et le préservatif.

Des tests précliniques effectués sur des souris et des primates mâles

Les chercheurs ont déjà effectué des essais précliniques sur des souris et des primates mâles et, selon eux, les résultats sont prometteurs. Chez les souris, l’YCT-529 aurait provoqué une infertilité après quatre semaines d’administration ; tandis que chez les primates, il aurait significativement réduit le nombre de spermatozoïdes après deux semaines. Par ailleurs, après l’arrêt du traitement, les souris ont retrouvé leur fertilité dans les six semaines et la production de spermatozoïdes chez les primates est revenue à la normale après dix à quinze semaines. Les chercheurs soulignent que les effets du YCT-529 sont réversibles et qu’ils n’ont pas détecté des effets secondaires dans les deux groupes, lors des tests. Cette nouvelle pilule contraceptive s’est révélée efficace à 99 % pour prévenir les grossesses, explique Gunda Georg, auteure correspondante de l’étude. « Une pilule masculine sûre et efficace offrira davantage d’options contraceptives aux couples », ajoute-t-elle.

Des essais cliniques en cours sur l’homme

Suite au succès des essais précliniques, un premier test clinique sur l’homme, mené par YourChoice Therapeutics, a déjà été effectué en 2024. Cette première phase se serait également achevée avec succès. Actuellement, l’YCT-529 fait l’objet d’un second essai clinique, visant notamment à évaluer plus en détail sa sécurité et son efficacité chez les hommes. Avec l’avancement des essais cliniques, les chercheurs se disent être optimistes quant à la commercialisation prochaine du YCT-529.

Pour eux, cette nouvelle pilule contraceptive pourrait changer la donne en offrant aux hommes une alternative fiable, réversible et sans hormones. « Avec un taux de grossesses non désirées de près de 50 % aux États-Unis et dans le monde, nous avons besoin de davantage d’options contraceptives, en particulier pour les hommes », déclare Nadja Mannowetz, auteure principale, directrice scientifique et cofondatrice de YourChoice Therapeutics. De telles solutions de contraception masculine sont une opportunité pour diversifier les dispositifs existants, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .