La machine à café De’Longhi Magnifica Evo est en forte promotion sur cette marketplace (-18 %)

En écrivant ces lignes, par un frais matin du premier jour du mois d’août, je bois mon premier café de la journée. Celui-ci, je l’aime plutôt fort, et relativement serré, pour m’aider à me réveiller ! Plus tard, dans la matinée, il se fera plus long, et toujours aussi fort, et dans l’après-midi, long et léger ! Si je peux choisir la mouture, et donc l’intensité de mes tasses de café, c’est grâce à ma machine à café en grains De’Longhi. Un achat réalisé en début d’année, que je ne regrette absolument pas ! Du « bon café », frais, moulu, à toute heure de la journée, c’est ce qu’il me fallait. Vous souhaitez, vous aussi, investir dans un broyeur à grain De’Longhi, je vous propose l’une de leurs machines à prix cassés. En effet, la De’Longhi Magnifica Evo pour des cappuccinos d’anthologie, accuse une réduction de 18 % et est proposée au prix de 369,99* au lieu de 449 €. Je vous la présente immédiatement.

Présentation de la machine à grains De’Longhi Magnifica Evo

La De’Longhi Magnifica Evo est une machine à café automatique avec broyeur intégré, conçue pour les amateurs de café, mais également pour les consommateurs d’autres boissons caféinées. En effet, elle offre un large panel de boissons possibles, allant du café basique, au long café, et aux cappuccinos et autres boissons comme le Latte. Pour réaliser ces délicieuses boissons, elle est équipée d’un broyeur en acier inoxydable réglable sur plusieurs niveaux de mouture, permettant d’ajuster la finesse selon vos préférences. Son écran tactile est l’un des plus intuitifs, les réglages et l’utilisation y sont aisés, ce qui n’est pas toujours le cas de ces machines parfois difficiles à régler. Vous allez pouvoir aussi personnaliser votre boisson, en réglant la mouture. Si vous ignorez la marche à suivre, je vous la donnais dans cet article.

Personnalisation et système automatique pour les cappuccinos

Compacte et élégante, dans ses tons gris et noirs, elle se glissera dans n’importe quelle cuisine, ancienne ou moderne. Depuis l’écran, vous pourrez, en une pression, choisir votre café préféré, et elle dispose aussi d’une fonction intéressante : le système cappuccino automatique. Sur une machine comme la mienne, je verse du lait dans une tasse, puis je le fais mousser à l’aide de la buse vapeur. Le problème étant qu’il est compliqué de doser la quantité de lait nécessaire. Avec cette machine, la quantité de lait est automatiquement choisie par la machine, et elle conserve le reste de lait, dans un réservoir spécial, pour votre prochaine boisson lactée. Bien entendu, comme toutes les machines de ce type, elle dispose de programmes de nettoyage et de détartrage automatiques pour maintenir la machine en parfait état de fonctionnement.

Pourquoi choisir ce type de machines à café ?

Il y a quelques mois encore, j’utilisais une machine à dosettes aluminium, avec des dosettes que je recyclais en déchetterie. Néanmoins, je suis une très grande consommatrice de café, avec, pour moi seule, une dizaine de tasses par jour. Je consommais donc 70 dosettes par semaine, sans compter les cafés bus par les membres du foyer. Nous étions rendus, certaines semaines, à 100 dosettes pour la famille, et c’est un budget élevé puisque je payais de 15 à 30 € par semaine, en fonction des dosettes choisies. Aujourd’hui, un paquet de café en grains d’excellente qualité me revient à 15 € par mois…

Le calcul est très rapide à faire, j’économise au bas mot, 45 € tous les mois… Achetée en promotion en février 2024, ma machine est déjà amortie, et je bois du bon café fraîchement moulu ! Jamais plus je ne reviendrai à un autre type de cafetière, c’est une certitude. Pour vous préparer un délicieux café ou un cappuccino réconfortant, la machine à café à grains De’Longhi Magnifica Evo est au prix de 369,99 €* au lieu de 449,90 € soit une réduction de 18 %. Allez-vous craquer pour cette étonnante machine à café ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 1ᵉʳ août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

