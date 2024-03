Vaut-il mieux acheter du café en grains ou moulu ?

Vous aimez le café et comme des millions de personnes, vous en consommez plusieurs tasses chaque jour. Sucré ou non, le débat est souvent d’actualité, les aficionados du café reprochant à ceux qui le sucrent de le dénaturer ! Ensuite, il y a les fans de dosettes, ceux qui le préfèrent en grain, et ceux qui jurent uniquement par le café moulu. Quel que soit votre choix, l’ADEME recommande de toujours choisir un café « Rainforest Alliance », un café qui garantit la limitation d’utilisation de pesticides, et le droit social des travailleurs du café. Alors plutôt moulu, ou en grains ? Quelle est la différence ? Et, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ? Décryptage.

Quels sont les avantages et les inconvénients du café en grains ?

Le café en grain nécessite l’utilisation d’une machine spéciale qui va le broyer pour préparer le café. S’il est utilisé dans une cafetière filtre, ou à expresso, il faudra donc vous équiper d’un moulin à café. Et, c’est peut-être là, son seul inconvénient. Du côté des avantages, le café en grains garde les saveurs plus longtemps, ou plutôt, il les distille à l’instant T, quand un café coule. Cela est dû au fait, que la poudre de café, nécessaire à la préparation de la boisson, ne s’oxyde jamais, puisque non exposée à l’air ambiant. De plus, vous pouvez choisir la mouture désirée, qui a son importance sur l’intensité du café préparé. Le dernier petit inconvénient, si vous utilisiez un moulin à café, serait probablement une perte de temps comme l’utilisation du café en grain est impossible « en l’état ». Néanmoins, les amateurs de café préfèrent souvent ce type de café, pour les arômes qu’il permet de distiller dans la tasse.

Quels sont les avantages et les inconvénients du café moulu ?

Généralement vendu en paquets de 250 g, le café moulu a l’énorme avantage de pouvoir être utilisé sans transformation. Vous le versez dans la capsule, dans la cafetière, ou dans le filtre, et vous n’avez qu’à patienter pour que votre café coule. De plus, dans les magasins, ou sur les sites de vente en lignes, le choix de café moulu est fréquemment plus large que pour les cafés en grain. Quant aux inconvénients, il est un type de café qui perd rapidement de sa fraîcheur s’il est exposé à l’air. Les arômes du café sont alors altérés, et le café peu agréable à déguster. Si vous optez pour le café moulu, il faut absolument le conserver dans un bocal en verre ou en métal, parfaitement étanche à l’air. Enfin, le café moulu peut être utilisé dans quelques types de cafetières seulement : cafetière filtre, ou expresso. Néanmoins, certains broyeurs, comme la Magnifica de De’Longhi, permettent l’utilisation de café moulu ET de café en grains.

Pourquoi choisir le label « Rainforest Alliance » ?

Ce label a été créé en 1987, c’est une organisation internationale à but non lucratif qui travaille à l’intersection des entreprises, de l’agriculture et des forêts pour faire de l’entreprise responsable la nouvelle norme. Ce label atteste de la mise en place de pratiques environnementales favorables dans les cultures de café, garantissant une gestion durable de l’eau et restreignant l’utilisation de pesticides ainsi que d’engrais de synthèse. Parmi les exigences de ce label, on retrouve :

La limitation des pesticides et des engrais chimiques dans la culture du café

L’incitation à l’utilisation de fertilisants organiques tels que le compost

Le respect de critères sociaux, tels que les droits des travailleurs et l’accès à la formation.

Ce label s’applique à toutes les variétés de café : moulu, en grains, soluble, dosettes, ainsi qu’à tous les produits dérivés du café comme les cappuccinos, café au lait et même chicorée. Il est donc la garantie d’un café produit de manière éthique, et dans le respect des droits sociaux. Ce qui n’est pas toujours le cas, dans les plus grands pays de production qui sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie ou encore l’Éthiopie. Plus d’informations, rendez-vous sur le site rainforest-alliance.org. Et vous, comment préférez-vous le café ? Plutôt en dosettes, moulu ou en grains ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

