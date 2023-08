On l’appelle « petit noir », « kawa » ou encore « jus de chaussette » quand il n’est pas bon, mais nous sommes nombreux chaque jour à consommer des litres de café. Cette boisson est la troisième la plus bue au monde, derrière l’eau et le thé. Du plus fruité au plus corsé, il existe des dizaines de manières de boire du café. Avec du lait, du sucre, de la crème chantilly, le café se déguste toute l’année et dans le monde entier. Pour savourer un bon café, il faut évidemment choisir soigneusement ses grains et, par ailleurs, disposer d’une cafetière digne de ce nom. Justement, l’excellente machine à café à grain De’Longhi Magnifica est en promotion sur Amazon avec une réduction de 28 %, soit un prix de 299,99 €* au lieu de 419,99 €. Découvrez cette superbe machine à café, mais également l’histoire du café et la différence entre l’arabica et le robusta. C’est parti !

Présentation de la machine à café grain De’Longhi Magnifica

Cette machine à expresso de qualité exceptionnelle vous permettra aussi de réaliser de délicieux cappuccinos crémeux. Avec son coloris gris argenté, elle s’intégrera dans les cuisines les plus modernes comme dans les plus anciennes. Les dimensions de cette machine sont de 28,5 cm de profondeur, 37,5 cm de largeur et 36 cm de hauteur, il faudra donc prévoir un peu de place pour l’installer. Elle se dote d’une capacité de réservoir d’eau de 1,8 l, d’un indicateur de niveau d’eau, d’un réservoir d’eau amovible et d’un plateau d’égouttement amovible.

Son utilisation se veut très intuitive et vous n’aurez pas besoin de longues explications pour déguster un expresso fraîchement moulu dès que le besoin se fera sentir ! Elle utilise des filtres réutilisables, évitant ainsi la production de déchets supplémentaires. Cette cafetière se dote également d’une buse vapeur pour faire mousser le lait et offre une puissance de 1 350 W. Enfin, elle vous offre la possibilité de choisir l’intensité, la longueur en tasse et la température de votre café. Avec elle, c’est une nouvelle expérience gustative qui s’offrira, chaque jour, à vos papilles !

Promo De'Longhi Magnifica, Machine a Café Grain ESAM3200S, Machine Expresso et Cappuccino, 1.8L, Argent CAFE FRAÎCHEMENT MOULU : L'expresso broyeur moud votre café seulement au moment de la préparation, et seulement la quantité nécessaire, pour obtenir un résultat parfait, tasse après tasse

SIMPLICITE D'UTILISATION : D'une simple touche, réalisez toutes vos boissons préférées directement sur le panneau de commande

CHOIX DE RECETTES : Profitez de 2 recettes café (expresso, double expresso) en accès direct et réalisez toutes vos boissons lactées et une mousse de lait onctueuse grâce la buse vapeur

Mais au fait, qui a inventé le café ?

Le café aurait été découvert en Éthiopie voilà plus de 1 000 ans et, via le commerce, aurait parcouru le monde. Aujourd’hui, le café est « l’or noir » de certains pays comme le Brésil, la Colombie, l’Éthiopie, ou encore l’Indonésie, qui en sont les principaux producteurs mondiaux. Quant à son invention, elle a été rendue possible grâce à des chèvres et à leur berger. L’histoire raconte qu’il y a plus de 1 000 ans, Khaldi, un berger d’Abyssinie (aujourd’hui Éthiopie) observait ses chèvres se délecter de fruits d’un arbuste alors inexploité. Le berger remarqua ensuite que ses chèvres semblaient plus dynamiques qu’à l’accoutumée après avoir consommé ces drôles de fruits. Puisque ses chèvres le consommaient, il se dit qu’il pourrait lui aussi tenter l’expérience. Il ramassa ainsi quelques fruits qu’il mélangea avec de l’eau et inventa, sans le savoir, une boisson qui ferait le tour du monde dans les années suivantes.

Quelles différences entre le Robusta et l’Arabica ?

Il existe deux principaux arômes de café : le Robusta (Coffea Canephora) et l’Arabica (Coffea Arabica), mais nous ne connaissons pas réellement leurs différences. L’Arabica est généralement produit en Éthiopie, quand le Robusta nous vient de Côte d’Ivoire, où il pousse naturellement dans la forêt. Il est aussi produit en Asie, notamment au Vietnam. À la dégustation, le Robusta possède une teneur en caféine plus importante que l’Arabica (3 % contre 1,2 % à 1,5 %). Et lorsque vous le dégustez, le Robusta est plutôt corsé et amer, mais peu aromatique, tandis que l’Arabica, plus doux, diffuse différents arômes. Il existe aussi des mélanges de ces deux types de café, qui se complètent parfaitement. Le Robusta apporte un peu d’amertume à l’Arabica qui, lui, adoucit la force du Robusta.

*Les prix ont été relevés le 9 août 2023

