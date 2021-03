Cinq fruits et légumes par jour d’accord, mais dans quelle proportion ? Cette étude d’Harvard répond à la question !

Pour être en bonne santé, mangez cinq fruits et légumes par jour ! Vous avez forcément entendu ce slogan du Programme National Nutrition Santé. Une nouvelle étude de chercheurs de l’université d’Harvard vient conforter le programme en cours. Elle révèle qu’un savant mélange de fruits et de légumes quotidiens réduirait les risques de décès.

Et ces chercheurs affirment que deux portions de fruits et trois de légumes par jour seraient bénéfiques. Le slogan de Manger et Bouger que l’on nous rabâche depuis des années vient donc de trouver un nouvel écho avec cette étude. Selon cette étude, les cinq portions de végétaux chaque jour seraient donc bénéfiques… En revanche, ils affirment aussi que tout supplément de légumes ou de fruits n’apporteraient rien de plus en définitive.

Les chercheurs précisent cependant, que tous les fruits et légumes ne sont pas égaux devant les bénéfices apportés. Ainsi, les légumes « verts » ou à feuille verte seraient meilleurs que le maïs ou la pomme de terre… Ces derniers sont bien des légumes pourtant ils ne comptent pas parmi les portions recommandées quotidiennes. Trop riches en amidon ! Si l’USDA conseille entre 5 et 9 fruits ou légumes par jour, les normes internationales, elles, se situent autour de 5.

Alors 5, 6 ou 9 fruits et légumes ?

Cette nouvelle étude se base sur l’alimentation de 100 000 personnes combinées avec d’autres études. 66719 femmes et 42016 hommes dont l’alimentation a été scrutée pendant trente ans. Parmi ces personnes, certaines consommaient 5 fruits ou légumes chaque jour, d’autres plus, d’autres moins. Ils ont donc établi une relation entre le nombre de végétaux consommés et le risque de décès.

Avec deux fruits et trois légumes, le rapport végétaux / décès étaient le plus bas. Et ce grâce à certains légumes comme les légumes verts. Les jus de fruits semblaient aussi moins « efficaces » que les fruits eux-mêmes. Les carottes, les agrumes et les baies (cranberries) seraient aussi les meilleurs pour la santé.

Le risque de décès toutes causes confondues, est réduit d’environ 13%, le décès de maladie cardiovasculaire de 12% et le décès par cancer de 10%. La plus forte réduction de décès concerne les maladies respiratoires avec 35% de risques en moins.

Mais comment connaître les portions ?

Une portion de fruit est un fruit entier : pomme, orange, banane, pêche, poires…

Ou une demi-tasse de fraises, framboises, myrtilles, cassis…

Ou encore, une tasse de fruits secs (amandes, raisins secs, noisettes…)

Pour les légumes, une portion de légumes à feuille comme la salade correspond à une tasse… Ou une demi-tasse pour les légumes frais, surgelés ou en conserves comme les haricots verts, carottes, asperges, courgettes…

Cependant, cette étude est à nuancer, simplement parce que les données fournies sont celles des patients. D’autre part, les « testés » pourraient améliorer leur alimentation si leur état de santé se détériorait. Quoi qu’il en soit, manger des fruits et des légumes, ne peut pas être néfaste pour votre santé… Il ne reste plus qu’à choisir vos préférés et à les intégrer à votre quotidien !