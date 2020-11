AuREUS : Il transforme les déchets de fruits et légumes en panneaux solaires révolutionnaires !

Hier, nous vous présentions le projet Blue Box, lauréat du prix James Dyson, un appareil de dépistage du cancer du sein. Aujourd’hui c’est le lauréat international du Développement Durable du James Dyson Award 2020 qui s’appuie sur une technique plus qu’innovante. Le dispositif s’appelle AuREUS, il a été imaginé par Carvey Ehren Maigue, étudiant à l’université de Mapua et il est plutôt très ingénieux.

A l’origine de cette innovation, une problématique : comment utiliser certaines énergies renouvelables de manière continue ? Le solaire ou l’éolien sont soumis aux aléas météorologiques ! Alors pourquoi ne pas utiliser les fruits et légumes pour produire de l’énergie ? Etrange ? Peut-être mais absolument génial !

Comment fonctionne cette innovation ?

Concrètement AuREUS capterait les particules luminescentes issues des déchets végétaux, afin de permettre aux murs et fenêtres d’absorber les rayons UV pour les transformer en énergie renouvelable. Grâce à ce procédé, et contrairement aux panneaux solaires, les panneaux AuREUS sont opérationnels même par temps gris…

C’est une réelle opportunité pour produire une énergie renouvelable pérenne. En effet, qu’elle soit solaire ou éolienne, l’énergie qui en découle dépend de la lumière ou du vent. Les structures photovoltaïques demandent également un empiètement important au niveau du sol, elles sont disposées de manière horizontale. Elles empêchent également l’exploitation des terres cultivables sur lesquelles elles sont construites.

AuREUS s’installe sur des structures déjà existantes

Avec AuREUS, la verticalité des structures est désormais possible ! Il existe dans le monde des milliers de façade d’immeubles et fenêtres qui pourraient être exploitées par ce système ! Le défi de produire plus efficacement de l’énergie renouvelable semble désormais possible grâce au recyclage des déchets végétaux. AuREUS est une structure isolée qui vient se poser sur la façade déjà existante. Ce qui n’implique donc pas non plus de grands travaux coûteux !

Nous ne savons pas quand cette innovation essentielle pour l’environnement verra le jour, mais c’est une véritable prouesse en la matière. Et franchement, le design hyper coloré et ludique d’AuREUS mettrait une bonne dose de couleurs dans les villes parfois mornes et tristes !

Plus d’infos :

Nom du projet : AuREUS

Inventeur : Carvey Ehren Maigue

Site officiel : Carvey Ehren Maigue (YouTube)