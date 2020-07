En Australie, la ville de Sydney passe au vert et n’utilise que des énergies renouvelables

À l’heure où il est devenu primordial de réduire les émissions de CO2 pour protéger le climat, la ville de Sydney, en Australie, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de se mettre au vert. C’est ainsi que depuis début juillet, la métropole n’utilise uniquement que des énergies renouvelables pour alimenter l’arrondissement de City of Sydney et fournir de l’électricité à ses 250 000 habitants.

Entièrement alimenté à l’énergie verte : C’est en juin dernier que le conseil municipal de Sydney a annoncé son projet d’alimenter la mégapole à l’énergie 100 % d’origine renouvelable. Exit donc les énergies fossiles ! Depuis le 1er juillet, les 115 bâtiments, 75 parcs, 23 000 lampadaires, ainsi que les entrepôts et les infrastructures sportives de la City of Sydney sont alimentés en électricité par trois centrales solaires et un parc éolien, tous situés dans l’État de Nouvelles-Galles du Sud. Les équipements nécessaires à la nouvelle infrastructure électrique sont, quant à eux, fournis par l’entreprise spécialisée Flow Power.

Sydney n’en est pas à son premier coup d’essai en matière d’initiative environnementale : l’année dernière, la métropole australienne a été saluée pour ses engagements en faveur de la neutralité en carbone, mais aussi pour sa lutte contre le changement climatique.

Pour ce qui est de ce nouveau programme d’énergie verte dans un de ses arrondissements, la ville a déboursé la bagatelle de 40 millions d’euros pour le mettre en place. Cet investissement devrait cependant lui permettre de réaliser des économies de plus de 300 000 euros par an pendant au moins 10 ans. Le programme devrait aussi permettre à Sydney de réduire annuellement ses émissions de carbone de 20 000 tonnes. À termes, le but de la ville est d’être entièrement alimentée à l’énergie 100 % renouvelable, et d’être ainsi complètement neutre en émission de CO2.

L’initiative de Sydney a aussi pour but d’encourager une transition plus rapide de l’Australie vers la neutralité carbone. Comme l’a expliqué le maire de la ville, Clover Moore, dans un communiqué de presse : « nous sommes au cœur d’une crise climatique. Si nous voulons réduire les émissions et développer le secteur de l’énergie verte, tous les échelons du gouvernement doivent passer rapidement aux énergies renouvelables. Les villes sont responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, il est donc essentiel que nous prenions des mesures climatiques efficaces et fondées sur des preuves. » Le projet City of Sydney n’est donc qu’un début.

Since the beginning of July, the city of Sydney in Australia is 100% powered by renewable energy.

Everything from street lights to pools to the historic Town Hall are being run on energy from solar and wind farms.

The #RaceToZero is on, with cities leading. pic.twitter.com/SM0BkY0mVh

— UN Climate Change (@UNFCCC) July 6, 2020