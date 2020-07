Panneaux solaires : vous devriez pouvoir les acheter chez IKEA dès cet automne !

Aujourd’hui, lorsque l’on souhaite s’équiper de panneaux solaires, il faut invariablement se tourner vers un professionnel du secteur… Les panneaux solaires ne se trouvent pas encore dans les magasins de bricolage… D’ici la fin de l’année 2020, les 34 magasins du géant suédois IKEA vendront des panneaux solaires « clés en main ». Ceci a été rendu possible grâce à l’association entre Ikea et Voltalia, expert dans le domaine du panneau photovoltaïque.

Les panneaux solaires IKEA / Voltalia ne se trouveront pas en kit, rassurez-vous ! C’est pour démocratiser l’accès aux panneaux solaires qu’IKEA souhaite vendre ces panneaux directement en magasin. L’électricité que produira ces panneaux pourra à coup sûr faire baisser votre facture énergétique. Mais, elle générera également des revenus en revendant au réseau.

On sait le géant suédois très engagé sur la protection de l’environnement et il nous semble finalement logique que des panneaux solaires y soient vendus. Concrètement, il faudra se rendre sur le site Ikea.fr ou directement en magasin. Le client sera ensuite mis en relation avec Voltalia pour un diagnostic du futur aménagement (exposition au soleil, surface, pente…). Si la vente se conclue, Voltalia viendra poser vos panneaux et IKEA empochera une commission. Même si nous n’en connaissons pas encore le prix, il faudra compter six à huit semaines entre la prise de contact et la pose.

« Je suis très fier designer ce partenariat avec Voltalia, pour proposer à nos clients une offre clé en main de panneaux solaires. Il s’agit d’une étape significative dans notre volonté de rendre les modes de vie durables pratiques et abordables pour tous. Avec Voltalia, grâce à l’association de nos expertises, nous prenons l’engagement qu’avec cette offre, se chauffer ou s’éclairer grâce à l’énergie solaire sera simple et accessible. » explique Pierre Deyries, directeur du développement durable de IKEA France.

Même si vous ne repartez pas avec vos panneaux solaires dans votre caddie, vous aurez ainsi l’assurance d’IKEA que les produits posés sont aux normes. Il en va de même pour la pose, assurée par des professionnels du secteur. Il existe tant d’arnaques aux panneaux solaires mal posés ou inefficaces, que les acheter chez IKEA sera probablement un gage de qualité et de sécurité pour le consommateur.

Photo d’illustration moreimages (droite) / Tooykrub (gauche) / Shutterstock