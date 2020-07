Mint Mobile, le forfait téléphonique qui neutralise son empreinte carbone en plantant des arbres

194 873 arbres ! C’est le nombre d’arbres replantés à l’heure où nous écrivons, par Mint Mobile ! Et vous pourriez être acteur de cet effort environnemental en passant votre forfait téléphonique vers cet opérateur ! En allant encore plus loin dans la démarche environnementale, vous pourriez aussi choisir un smartphone reconditionné plutôt qu’un appareil flambant neuf…

Vous le paierez d’ailleurs, forcément plus cher pour les mêmes performances… Neutraliser l’empreinte carbone liée à l’utilisation des smartphones, c’est le bel objectif de Mint Mobile que nous vous présentons ! Replantez des arbres en envoyant un texto à sa moitié, voilà une belle idée !

Nous avons interrogé Jeanne Raynal, chargée de communication pour Mint Mobile :

Mint Mobile est un service de téléphonie mobile à bas prix qui encourage une démarche écoresponsable en proposant des téléphones reconditionnés et en offrant des arbres à planter pour neutraliser l’empreinte carbone liée à son utilisation mobile.

Pouvez-vous vous présenter ?

Mint est une société engagée qui, pour Mint Mobile comme pour chacune de ses marques, a la volonté de rendre accessible au plus grand nombre une consommation plus transparente et responsable que ce soit écologiquement ou économiquement.

Parlez-nous de votre projet :

Mint Mobile est un opérateur de forfaits mobiles qui sont : sans engagement, à petits prix, et dont vous pouvez choisir le réseau (SFR, Orange ou Bouygues).

Mint Mobile encourage également ses clients à avoir une consommation plus responsable en proposant différents services associés à son offre mobile. Parmi eux, la possibilité d’achat de téléphones reconditionnés, le calcul de l’estimation de l’empreinte carbone liée à votre téléphone ainsi que la plantation d’arbres, en partenariat avec Reforest’Action, pour neutraliser l’impact carbone lié à l’utilisation de votre mobile.

Vous pouvez également retrouver sur le site de Mint Mobile de nombreux conseils et éco-gestes pour vous permettre de prendre part à la lutte contre le réchauffement climatique grâce à la mise en place de petits gestes simples au quotidien.

Comment vous est venue cette idée ?

En 2000 à la création de la société, Mint, anciennement Budget Telecom, était une entreprise de télécommunication innovante qui a notamment introduit sur le marché la première offre permettant de recharger sa carte téléphonique depuis internet.

Après 20 ans d’expérience dans le domaine des télécommunications Mint a fait ses premiers pas dans l’énergie avec le lancement de Mint Energie en 2017, un service de fourniture d’énergie verte et française.

Trois ans plus tard, il était temps pour Mint de retourner à la source de son activité.

C’est comme ça que Mint Mobile voit le jour en 2020 avec la création d’une offre mobile qui correspond aux valeurs de l’entreprise : la transparence, l’accessibilité pour tous grâce à des prix bas, et une démarche toujours respectueuse de l’environnement.

Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

A travers le lancement de Mint Mobile et à une plus grande échelle à travers l’ensemble des actions menées par Mint, nous avons pour but de participer à l’effort collectif pour le climat et de présenter une solution concrète pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Nous souhaitons donc, à travers nos nombreuses actions, encourager et accompagner nos clients vers une consommation plus respectueuse de l’environnement tout en faisant plaisir à leurs portefeuilles.

Un mot de la fin pour conclure ?

Avec Mint et par le biais des différentes actions que nous avons mis en place pour chacune de nos marques, nous avons l’intention de faire évoluer les mentalités et faire réaliser au plus grand nombre qu’il est bel et bien possible de faire un geste pour la planète sans avoir à payer le prix fort.

Alors qu’attendez-vous ? Vous aussi prenez part au changement dès maintenant et rejoignez notre communauté pour un monde plus vert !

Deux forfaits disponibles chez Mint Mobile :

Le Forfait 5Go pour 12.99€ par mois (au 9.99€ si vous êtes client Mint Energie) qui comprend les appels illimités en France et vers l’étranger. Les SMS et MMS illimités en France et 5 Go d’Internet en 4G.

Le Forfait 50 Go pour 17.99€ par mois (ou 14.99€ pour les abonnés Mint Energie) qui comprend les mêmes avantages que le forfait 5 Go avec 50 Go d’Internet.

C’est peut-être le moment de faire un geste pour l’environnement tout en conservant votre confort et vos habitudes quotidiennes ?