Toyota a inventé un filtre qui « purifie l’air » en captant le CO2 de l’atmosphère

Le transport est responsable d’environ un quart des émissions mondiales de carbone liées à l’énergie. Avec sa technologie révolutionnaire qui permet de purifier l’air, Toyota veut changer la donne en faisant de ce secteur un acteur dans la décarbonisation de la Terre. Le géant nippon de l’automobile travaille effectivement sur un système de filtration capable de capter le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une initiative particulièrement intéressante en ces temps où le monde fait face à une importante crise environnementale à cause du changement climatique. Ce projet est mené en partenariat avec Kawasaki.

Ce système innovant conçu pour purifier l’air pendant la conduite comprend une paire de filtres montés juste avant le collecteur d’admission. Les filtres sont dotés d’un catalyseur en céramique. De plus, ils intègrent un élément qui absorbe le dioxyde de carbone. L’air passe à travers le dispositif de filtration qui retient le CO2 avant d’envoyer ce dernier vers un fluide de récupération. Le processus est alimenté uniquement par la chaleur générée par le moteur. Il ne nécessite donc pas d’énergie supplémentaire. En effet, pour séparer le carbone, il est nécessaire de chauffer le fluide à des températures supérieures à 60 °C. Cette technologie avancée est actuellement testée sur une voiture de course Toyota GR Corolla modifiée.

L’une des particularités du véhicule d’essai est qu’il est propulsé par un moteur thermique à hydrogène. Un choix qui n’est pas anodin dans la mesure où en faisant ainsi, Toyota cherche à rendre l’engin « négatif » en carbone. En effet, le moteur à combustion à hydrogène ne rejette pas de dioxyde de carbone. En le couplant avec un système qui capte le carbone dans l’air, le fabricant asiatique pourra se vanter d’une empreinte carbone quasi inexistante.

« En général, les installations de captage du CO2 atmosphérique utilisent des ventilateurs pour aspirer l’air et de la chaleur pour séparer le CO2, ce qui nécessite de l’énergie […] Le point clé du système de la Corolla H2 est qu’il utilise l’admission d’air et la chaleur du moteur », a expliqué Naoaki Ito, haut responsable chez Toyota.

#HydrogenEngineCorolla and #GR86, running on carbon-neutral fuel, will compete in the final round of the #SuperTaikyuRace at Fuji Speedway!

Check out the evolution of the hydrogen engine Corolla, which has even better engine performance and cruising range! https://t.co/7DNP520Diw pic.twitter.com/oHnRZ7dKCm

— Toyota Motor Corp. (@ToyotaMotorCorp) November 11, 2023