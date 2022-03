MidiPile Mobility dévoile sa petite voiture électrique à pédales pour la livraison du dernier kilomètre sans carbone

En Charente, du côté de Saint Michel, il existe une start-up baptisée MidiPile Mobility qui entend faire des 30% d’émissions de gaz à effet de serre émises par les transports, son cheval de bataille ! Les fondateurs de cette start-up sont convaincus que la mobilité de notre futur proche sera plus douce, plus efficiente et plus résiliente. MidiPile Mobility est un service qui devrait offrir aux professionnels de la logistique, de quoi parcourir le dernier kilomètres sans n’émettre aucun gaz polluant. Pour ce faire, ils imaginent une étonnante voiture à pédales compacte, légère, modulable et composée exclusivement de matériaux biosourcés… Un engin étonnant que nous vous présentons tout de suite !

Un vélo cargo ? Non, pas du tout !

Pour les transports de petits colis en ville, nous avons pour habitude de penser « vélo cargo » … Si la petite voiture de MidiPile Mobility fonctionne sur le même principe, elle offre beaucoup plus de confort pour transporter une personne, et beaucoup plus de mobilité. Conçue par des ingénieurs automobiles, elle a la particularité d’être entièrement modulaire et de pouvoir être utilisée par tous les temps, toute l’année. Concrètement, à partir d’un seul châssis, il est possible d’ajouter différents équipements selon les besoins de l’utilisateur. Version biplace pour transporter une personne à l’arrière, ou version une place pour le transport d’objets volumineux dans sa malle ! En fonction des besoins du moment, l’utilisateur peut d’ailleurs transformer lui-même la mini voiture en quelques minutes !

MidiPile Mobility s’attache à l’écologie

A l’évidence avec cette petite voiture qui fonctionne grâce à la force musculaire de celui qui conduit, la start-up s’inscrit dans la transition énergétique si essentielle à l’environnement. Elle n’utilise donc que des matériaux biosourcés issus de la filière chanvre, et des résines agro-sourcées. Le but étant de recycler au maximum et d’atteindre la plus faible empreinte carbone possible… Que ce soit en la fabricant ou en l’utilisant !

Une voiture à pédales mais pas que !

Vous pensiez que cette petite voiture n’était possible à conduire qu’en pédalant… Eh non, la start-up a évidemment pensé à en faire une petite voiture à pédales, mais électrique ! Pour recharger la batterie, il y a plusieurs manières de procéder, à commencer par pédaler ou freiner, mais elle dispose aussi d’une batterie intégrée et de panneaux solaires. En combinant le tout, elle affiche une belle autonomie de 250 kilomètres, une vitesse de pointe de 45 km/h et peut supporter jusqu’à 300 kilos de poids. Elle se classe donc parmi les quadricycles légers. Elle devrait donc nécessiter un BSR pour être utilisée !

Un premier prototype présenté

Midipile a récemment présenté un prototype imprimé en 3D au salon Autonomy à Paris. Une série de 10 véhicules devrait être produite en 2022 pour pouvoir réaliser des tests en conditions réelles. Quant à la production en série, MidiPile Mobility l’espère pour 2023. En revanche, à l’heure actuelle, la start-up n’envisage pas de mettre ces quadricycles à la vente… Ils se destinent plutôt aux professionnels ou collectivités locales et en location. MidiPile pourrait fonctionner sur la base d’un abonnement annuel, afin de pouvoir assurer la maintenance et/ou le remplacement des véhicules au fur et à mesure. Elles pourraient aussi être en autopartage pour les particuliers moyennant un abonnement mensuel, mais rien n’est encore décidé ! Plus d’infos : midipile.eu