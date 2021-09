Polestar dévoile un tandem voiture-scooter 100 % électrique pour faciliter le dernier kilomètre urbain

Précisons que Polestar est une marque de véhicules électriques appartenant à Volvo Car, aussi détenue par le groupe Geely. Elle a effectué un passage très remarqué lors de l’édition annuelle du salon de l’automobile de Munich: l’entreprise y a effectivement présenté un prototype fonctionnel du Re:Move.

Le véhicule prend la forme d’une trottinette à trois roues avec un chariot intégré assez large; ll permet de transporter jusqu’à 180 kg de marchandises avec une vitesse allant jusqu’à 25 km/h. Le prototype utilise une batterie de 2,2 kWh.

Des acteurs clés de la transition énergétique

Le Re:Move est le résultat d’une collaboration avec un autre constructeur suédois, Cake. Ce dernier est d’ailleurs le concepteur du Makka, le scooter proposé avec la berline Polestar 2. Polestar et Cake sont des acteurs incontournables de la transition énergétique en Europe. Les deux entreprises se donnent pour mission de proposer des solutions de mobilité sans émission de gaz à effet de serre. Leur tandem voiture-scooter se compose d’abord de la Polestar 2 – un modèle que son fabricant commercialise depuis début 2020.

Un combo motorisé sans émission

Chaque essieu de la deuxième berline de Polestar intègre un moteur électrique de 150 kW, soit 400 chevaux au total. Il peut parcourir jusqu’à 475 km grâce à une batterie longue durée de 78 kWh. La voiture du constructeur suédois propose des fonctionnalités technologiques assez pratiques: le conducteur peut par exemple utiliser son smartphone pour le déverrouillage, en plus de pouvoir y surveiller la charge de la batterie. La Polestar 2 est assez imposante avec ses 4,6 m de long et ses 1,9 m de large.

Dans ce combo, le scooter Makka de Cake est ainsi monté derrière le coffre de la Polestar 2. Rappelons que le deux-roues embarque une batterie de 1,5 kWh avec une autonomie d’un peu plus de 50 km. Monté sur un châssis amovible, il ne dépasse pas la hauteur de la voiture. La rampe de pose déborde de quelques centimètres, mais sans gêner la circulation. À noter que le Makka peut rouler jusqu’à 25 km/h.

Recharger son Makka avec la Polestar 2

Le tandem électrique de Polestar et Cake propose un câble permettant de relier les deux véhicules: ce raccord permet de recharger la voiture et le scooter sans les séparer. En effet, grâce à ce « cordon ombilical », la batterie du scooter se charge directement sur celle de la voiture, et ce, même en déplacement. Compte tenu du fait que la capacité de l’accumulateur du Makka ne représente qu’une petite fraction de celle du Polstar 2, la recharge ne devrait pas trop affecter l’autonomie de la berline.

Notons aussi que Cake a adapté le design de sa moto à celle de la voiture de Polestar. Le tandem Polestar 2 et Makka est une solution intéressante pour éviter les embouteillages en centre-ville: le conducteur peut par exemple laisser sa voiture en périphérie et terminer son trajet en scooter.