Plume Allure : une trottinette électrique made in France et 100 % réparable, conçue pour durer

Le marché de la micro-mobilité a connu un boom spectaculaire ces dernières années. Cependant, bien que la France possède un grand nombre d’experts en matière de conception d’engins écologiques destinés au déplacement individuel, force est de constater que par rapport à d’autres pays comme les États-Unis, elle est à la traine. Face à cette réalité, Fabrice Furlan et son équipe veulent changer la donne. À la tête de la start-up Plume Mobility, fondée en 2019, le jeune entrepreneur âgé de 47 ans vient de réaliser une étape importante menant vers l’atteinte de son objectif personnel, qui est d’« apporter des solutions pour transformer tous les déplacements du quotidien dans une démarche responsable ». En effet, Plume vient de dévoiler un engin censé résoudre la plupart des problèmes rencontrés par les utilisateurs de trottinettes électriques.

Un puissant éclairage LED pour une meilleure visibilité

La trottinette Plume Allure a été conçue en tenant compte des réels besoins des utilisateurs. En effet, s’il y a bien des usagers de la route qui se sentent vulnérables, ce sont les trottinetistes. En plus d’être considérées comme des engins instables, les trottinettes souffrent d’un problème de visibilité en raison de leur taille réduite. Avec l’Allure, Plume Mobility estime avoir fait nécessaire pour améliorer les choses, explique l’entreprise dans un communiqué qu’elle nous a adressé. Ce modèle bénéficie notamment d’un éclairage LED suffisamment puissant pour permettre de le distinguer facilement dans la jungle urbaine. L’éclairage en question comprend les phares, les feux de position et les clignotants. Conforme à la norme IP65, ce qui signifie qu’elle est étanche à l’eau et à la poussière, la trottinette est équipée d’un écran connecté qui affiche les informations utiles telles que la vitesse, la distance parcourue, l’autonomie restante et bien d’autres encore.

Performances

Dotée de deux roues de 10 pouces chacune, la Plume Allure pèse à peine 20 kg. Le constructeur a opté pour un châssis tubulaire et une double fourche afin de garantir une excellente robustesse en toutes circonstances. Grâce à ce design, l’engin supporte une charge allant jusqu’à 120 kg. En dépit de ses performances de haut niveau, cette trottinette électrique de Plume a été conçue pour être conforme aux réglementations en vigueur en France. Aussi, sa vitesse est plafonnée à 25 km/h. Le moteur accuse une puissance de 500 W (1000 W crête). Au total, cinq modes de conduite sont au programme : mode Piéton, mode Eco, mode Standard, mode Sport et mode Montagne. La vitesse maximale et l’autonomie varient bien évidemment en fonction du mode de conduite adoptée et de la puissance de la batterie (454 Wh à 702 Wh). Néanmoins, le constructeur promet une endurance entre 45 et 70 km.

Une batterie 100 % réparable

En parlant justement de la batterie de la Plume Allure, sachez qu’elle a été conçue par l’entreprise bordelaise Gouach dont nous vous parlions dans cet article, spécialisée dans le développement d’accumulateurs renouvelables. Sa particularité réside dans le fait qu’elle est 100 % réparable. Assemblées sans soudure, les cellules lithium-Ion qui forment le bloc d’alimentation sont gérées par une carte numérique qui est en mesure de détecter automatiquement les unités défectueuses.

“Elégante et différenciante par son design, la Plume Allure est avant tout conçue pour être résistante, réparable et choisit un label engagé « Origine France Garantie ».” Plume Mobility

Cela permet à l’utilisateur de les remplacer facilement. La Plume Allure est d’ores et déjà disponible aux prix de départ de 1099 € pour la version avec 45 km d’autonomie et 1399 € pour la variante possédant 70 km d’autonomie. Plus d’infos : plume-mobility.com