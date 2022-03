Guide d’achat : comment choisir une trottinette électrique en 2022 ? – dossier

Vous êtes en quête d’un moyen de locomotion rapide et sans prise de tête pour aller en cours ou au travail ? Vous pensez à la trottinette électrique ! Il faut dire que cette solution de transport offre de nombreux avantages par rapport aux voitures, motos et même par rapport aux bicyclettes. Il est toutefois important de bien choisir sa trottinette électrique. Le marché propose en effet une multitude de modèles avec chacun leurs spécificités et particularités : par exemple, certains modèles ne sont pas faits pour les longs trajets et vice-versa. Ce ne sont donc pas toutes les trottinettes qui peuvent répondre à vos attentes et besoins. Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur les différentes caractéristiques et fonctionnalités des trottinettes électriques avant de vous d’en acheter une.

Avantages des trottinettes électriques

Premier avantage des trottinettes électriques : elles sont légères, peu encombrantes, mais surtout très faciles à manier. Vous n’aurez pas besoin d’apprendre : tout ce que vous aurez à faire c’est sauter sur votre deux-roues, lancer le moteur et vous voilà en route pour le travail ou l’école. Au besoin, vous pourrez également glisser votre trottinette dans le coffre de votre voiture ou même sous votre siège de métro. Elle pourra ainsi vous suivre partout !

Les trottinettes électriques permettent également de se déplacer rapidement en ville. Fini les embouteillages et les contraintes de transport, vous ne serez plus jamais en retard ! Surtout que ce genre d’engin embarque un compteur de vitesse. C’est parfait pour une meilleure gestion de vos horaires, car vous pourrez calculer le temps que cela vous prendra pour arriver à destination.

Ensuite, les trottinettes électriques sont aussi bien utilitaires que ludiques ou encore sportives ! A l’origine, les trottinettes ont été pensées pour le loisir et la vôtre ne fait pas exception. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour vous balader et vous amuser avec vos proches. Ensuite pour ce qui est du sport, certes, l’usage de la trottinette ne demande qu’un effort physique minimum, mais vos muscles n’en sont pas moins sollicités. Mine de rien, son utilisation au quotidien fait travailler vos jambes, mais aussi vos muscles abdominaux et votre dos. De quoi vous garder en forme !

Enfin, les trottinettes électriques sont à la fois économiques et écologiques. Elles sont propulsées par un moteur électrique et n’émettent pas de CO2, ce qui est une bonne chose pour la nature. De plus, comme elles ne consomment pas d’essence, vous n’aurez plus besoin de vous ruiner pour faire le plein. Et pour toujours plus d’économie, les coûts d’acquisition et d’entretien des trottinettes électriques restent très faibles par rapport aux voitures, motos et même vélos.

Les différents types de trottinettes électriques

Selon vos besoins, le marché propose aujourd’hui plusieurs types de trottinettes électriques :

Les citadines passe-partout sont légères et uniquement dédiées pour les trajets en zone urbaine,

Les trottinettes électriques péri-urbaines peuvent aussi bien circuler en périphérie qu'en ville,

Les modèles spécialement pensés pour les moyennes et longues distances proposent une très grande autonomie qui varie généralement entre 40 à 70 km en une seule charge.

Les trottinettes électriques spéciale campagne embarquent généralement trois roues pour offrir un maximum de stabilité sur les routes et les chemins de terre ou alors caillouteux.

Enfin, les modèles dits « puissance première ligne » embarque deux moteurs.

Critères d’achats

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour choisir la trottinette électrique idéale. Mine de rien, chaque petit détail compte et vous pourrez être sûr d’avoir sélectionné un modèle qui colle parfaitement avec vos attentes et vos besoins. Voici tous les critères à vérifier avant de vous lancer :

Poids et dimensions

En fonction de vos besoins et de vos trajets quotidiens, il est important de bien choisir le poids et la dimension de votre trottinette électrique. Il faut savoir que la plupart des modèles proposés sur le marché pèsent environ 15 kg, mais il existe aussi des trottinettes qui ne pèsent que dans les 10 kg. L’idéal serait d’opter pour une trottinette à la fois légère et compacte, surtout si vous vous déplacez loin. Vous pourrez alors la transporter plus facilement dans vos bras lorsqu’il faut prendre le bus, le métro ou encore monter les escaliers. A noter que le poids des trottinettes dépend de plusieurs facteurs : les matériaux de fabrication du châssis, la batterie, le moteur, le système de freinage…

Confort d’utilisation

Si vous comptez vous servir de votre trottinette électrique tous les jours, il est important de choisir un modèle qui vous apportera un maximum de confort. Voici quelques points à vérifier pour déterminer si la trottinette promet d’être confortable ou pas :

Vérifiez si le modèle est doté d’un système d’amortissement,

L’idéal est d’opter pour une trottinette avec des roues gonflable de grande taille,

Le guidon est-il réglable en hauteur ? Vérifiez également si les poignées sont ergonomiques,

Mieux vaut choisir un modèle avec un deck large avec un revêtement antidérapant,

Si la trottinette est pliable, vérifiez si le système de pliage est rapide et maniable,

De même pour les freins, il faut que la commande de freinage soit simple et intuitive.

Pneus et taille des roues

La taille et le type de pneus sont importants pour que votre trottinette puisse vous accompagner durablement dans tous vos déplacements. L’idéal est de choisir les roues selon le genre de route que vous empruntez quotidiennement : ainsi, pour les routes planes et goudronnées, mieux vaut opter pour des pneus lisses et avec une taille de 6 pouces. Pour les voies pavées, les trottinettes avec des roues crantées font parfaitement l’affaire. Concernant la taille des pneus, optez entre 8 à 10 pouces. Ensuite, dans le cas où vous prenez souvent les transports en commun, vous pouvez opter pour un modèle qui propose le mode « trolley », avec des petites roues. Vous pourrez alors traîner la trottinette à vos côtés, un peu comme une valise, pendant que vous marchez sur les quais ou les espaces piétons.

Sécurité offerte par la trottinette

Tout comme la voiture, la moto ou encore le vélo, la trottinette électrique est un moyen de transport à part entière. Il faut qu’elle soit dotée d’un système de freinage vraiment efficace pour que vous puissiez freiner rapidement en cas d’obstacle. Le mieux est d’opter pour une trottinette avec des freins avant ET arrière que vous pourrez facilement actionner via des manettes sur le guidon. Ainsi, vous trouverez sur le marché des freins mécaniques à friction pour les modèles d’entrée de gamme, tandis que ceux haut de gamme embarquent un frein magnétique généralement situé dans la roue arrière. Certaines trottinettes électriques proposent un système de freinage « renforcé » avec un frein à disque à l’avant et un frein magnétique à l’arrière. Il faut également veiller à s’assurer de la robustesse du châssis, ce dernier doit pouvoir supporter votre poids, mais aussi résister à toutes les conditions climatiques. Enfin, assurez-vous que la trottinette électronique de votre choix soit équipée de feux avant ET arrière.

Moteur électrique

Vitesse, accélération ou encore puissance… les performances de votre trottinette électrique dépendent principalement du moteur qui la propulse. Cette dernière se trouve généralement dans la roue, mais certains modèles l’embarquent sous le plateau. A noter que la grande majorité des modèles aujourd’hui sur le marché embarquent un moteur brushless fonctionnant en courant alternatif. D’autres sont propulsés par un moteur brushed qui fonctionne en courant continu. Il existe aussi les moteurs « transmission par courroie » qui sont plus puissantes, mais plus encombrantes. Pour bien choisir, trois critères doivent être pris en compte : la puissance du moteur, le couple et la vitesse maximale. Par puissance, on entend la quantité d’énergie que le moteur est capable de fournir en une seconde, elle est indiquée en Watt (W). Cette puissance varie de 100 à 1 000 W en fonction du modèle. Les trottinettes électriques avec un moteur de moins de 200 W sont destinées aux enfants. Pour un adulte, il est préférable d’opter pour une puissance minimale de 500 W. Mais dans le cas où la trottinette ne vous sert que pour de très courts trajets, 250 W suffisent amplement. Sinon, pour ce qui est du couple : lorsque le moteur tourne, il produit une force de mouvement qui est exprimé en Nm. Ainsi plus le moteur d’une trottinette est coupleux, plus vous pourrez compter sur cette dernière lors des laborieuses montées.

Autonomie

Toutes les trottinettes électriques sur le marché n’ont bien évidemment pas la même autonomie. En fonction du modèle, cette dernière varie en effet de 15 à 40 km en une seule charge. Mais les modèles les plus puissants proposent proposer jusqu’à 70 km d’autonomie. Au moment de choisir, posez-vous les bonnes questions sur vos besoins : si votre trottinette vous servira surtout pour de courts trajets, une autonomie de 15 km est amplement suffisante. Dans le cas où ce sont pour de longs trajets au quotidien, c’est mieux d’opter pour un modèle qui soit capable de tenir la distance. Sinon, il faut aussi prendre en considération de nombreux autres facteurs pour choisir la meilleure autonomie pour votre trottinette électrique : votre gabarit et poids, le type de route que vous prenez au quotidien, votre style et vitesse de conduite… Par exemple si vous devez constamment affronter des montées, c’est un modèle avec une excellente autonomie qu’il vous faut.

Batterie

Pour une trottinette électrique vraiment performante, il faut que le moteur soit boosté par une bonne batterie. On distingue ainsi deux types de batteries : celles en plomb dont la durée de vie est généralement assez faible et qui n’offrent qu’une petite autonomie. Pour plus de puissance, mieux vaut opter pour une trottinette avec une batterie lithium qui présente la particularité d’être beaucoup plus endurante. Ce type de batterie propose également une meilleure capacité lorsqu’elle est pleinement chargée, promettant ainsi plus d’autonomie. Dans tous les cas, les performances des batteries sont exprimées en Wh (watt.heure) ou en ah (Ampère.heure) qui mesure leur capacité de décharge. Ainsi plus la capacité est élevée, plus la trottinette promet une meilleure autonomie en une seule charge.

Temps de chargement

Le temps qu’une trottinette électrique met à charger est un critère important, surtout si vous êtes du genre pressé. Tout va dépendre de la batterie, notamment de sa taille et de sa capacité. Ainsi, il faut savoir que les batteries en plomb mettent beaucoup de temps à se recharger complètement. Le temps de chargement peut prendre jusqu’à douze heures ! Comme elles sont beaucoup plus légères, les batteries en lithium sont beaucoup plus rapides à recharger. Souvent, il ne faut pas plus de deux heures pour que la trottinette soit regonflée à bloc et prête à vous emmener au travail ou à l’école.

Vitesse

Vous avez besoin de votre trottinette électrique pour vous rendre plus rapidement au travail ou à l’école, il est donc normal que la vitesse du véhicule soit un critère crucial au moment de choisir. La vitesse moyenne des trottinettes est de 25 km/h et c’est amplement parfait pour les trajets courts. Mais il existe aussi des modèles qui peuvent atteindre les 40 km/h. A noter que la vitesse maximale d’une trottinette électrique dépend de son moteur. Elle impacte également sur la batterie, car plus la trottinette va vite, plus la batterie sera sollicitée et donc cela réduit l’autonomie de la trottinette.

Entretien et réparation

Au moment de choisir, il faut penser à la qualité et la durée de vie de votre trottinette électrique. Il faut savoir que les modèles petit prix demandent beaucoup d’attention, d’entretien et donc de frais de réparation. Et comme ils sont beaucoup plus fragiles, votre trottinette pourrait ne pas tenir plus de quelques mois. Le mieux est d’opter pour un modèle solide et dont le constructeur propose des services de réparations à la fois rapides et de qualité.

Service après-vente

Même si vous faites très attention, votre trottinette électrique n’est pas à l’abri des imperfections ou encore des accrocs qui pourraient l’abîmer. Le mieux est bien évidemment de la faire réparer par le fabricant du modèle ou un réparateur agréé. D’où l’importance de bien vérifier que la trottinette qui vous intéresse est garantie, mais surtout s’il y a un service après-vente. Si oui, est-il de qualité ? Assurez-vous aussi que le constructeur possède un centre de réparation non loin de chez vous, mais surtout qu’il dispose de tout le nécessaire (pièces de rechange…) pour bien s’occuper de votre trottinette en cas de problème. N’hésitez pas à fouiner sur les forums et réseaux sociaux pour vous faire une idée de la qualité des services après-vente de tel ou tel vendeur de trottinettes électriques.

Budget et prix

Les trottinettes se déclinent en un large choix de prix, il y en a vraiment pour tous les budgets. Dans l’ensemble, il faut prévoir entre 120 à 3 000 euros pour s’offrir une trottinette électrique : 120 euros pour les modèles enfant et 3 000 euros pour les modèles adultes haut de gamme. Il faut savoir que les prix varient généralement selon les caractéristiques de la trottinette : de quel type de batterie est-elle équipée ? Avec quels matériaux est-elle fabriquée ? Quels sont les équipements et les options ? Dans tous les cas, Avec 200 euros en poche, il est tout à fait possible de s’offrir une trottinette pour adultes d’entrée de gamme. Toutefois, il est préférable d’opter pour un modèle de 500 à 600 euros si vous vous voulez une trottinette avec un excellent rapport qualité/prix.

Equipements et accessoires fournis

Selon le modèle et le prix, les trottinettes électriques sont proposées avec divers accessoires et équipements. Sonnette, clignotant, garde-boue, béquille de stationnement, régulateur de vitesse, écran d’affichage, interface Bluetooth, éclairage LED avant et/ou arrière, système antivol, application Smartphone… Plus les accessoires fournis sont nombreux, plus la trottinette promet un maximum de praticité, mais également confort, et surtout encore plus de performances !

Législations à propos des trottinettes électriques

Les trottinettes électriques sont des solutions de transport à part entière. Elles entrent d’ailleurs dans la catégorie des « cyclomobiles légers », leur utilisation est donc régie par des législations strictes. Ceux qui ne respectent pas les règles sont punis d’une amende. La loi indique que les conducteurs de trottinette électrique doivent toujours emprunter les pistes cyclables (en ville). Si jamais, il n’y en a pas, il ne faut circuler que sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Les trottinettes peuvent également circuler sur les aires piétonnes, mais à condition de ne pas rouler vite.

La législation (différente selon votre pays) est souvent stricte en ce qui concerne la trottinette électrique et ses équipements. Les conducteurs doivent porter un casque de protection, car les accidents qui impliquent les trottinettes électriques génèrent le plus souvent des blessures à la tête. Et si jamais vous roulez la nuit, il faut porter un gilet réfléchissant. Ensuite, il est impératif que la trottinette soit équipée d’un système de freinage fiable et de qualité. Le véhicule doit également offrir une bonne visibilité, de jour comme de nuit : pour ce faire, il doit embarquer un klaxon, mais aussi des feux de position avant et arrière, et sans oublier les bandes réfléchissantes sur les côtés.

Enfin, la loi oblige les utilisateurs de trottinette électriques à souscrire à une assurance responsabilité civile afin de couvrir les dommages causés à autrui. A noter que l’assurance en question n’est dédiée qu’à un seul véhicule. Il est possible d’adapter le contrat d’assurance habitation pour inclure votre trottinette, mais sinon, vous pouvez souscrire à un contrat spécifique rien que pour votre trottinette.

Comparer pour bien choisir !

Vous savez maintenant quel genre de trottinette électrique il vous faut ? La prochaine étape est de comparer les différents modèles pour trouver/choisir la trottinette parfaite ! Pour ce faire, rendez-vous sur les forums spécialisés où des personnes ayant déjà utilisé telle ou telle trottinette donnent leur avis. Certains donnent des avis vraiment détaillés, notant les avantages et les inconvénients du modèle selon leurs expériences personnelles. A vous ensuite de faire la liste des pours ou des contres pour chaque trottinette électrique que vous trouvez intéressante.

Top des trottinettes électriques sur le marché

La BEEPER Lite pour les débutants et les petits budgets

Si vous ne disposez que d’un petit budget et/ou que vous utilisez une trottinette électrique pour la première fois, ce modèle est spécialement pensé pour les débutants. La BEEPER Lite est équipée d’un moteur brushless de 250 W pour une autonomie de 6 à 10 km. Légère et compacte, c’est la trottinette parfaite pour les petits trajets quotidiens. Son prix varie entre 200 à 250 euros.

La Xiaomi Pro 2 pour un meilleur rapport qualité/prix

Cette trottinette électrique offre un excellent compromis pour les petits budgets qui recherche un véhicule performant et de qualité. La Xiaomi Pro 2 est parfaite pour les déplacements en ville. Selon vos besoins, vous pourrez choisir entre trois modes de conduite : piéton (6 km/h), standard (20 km/h) ou encore sport (25 km/k). Avec son moteur d’une puissance de 300 W, la trottinette offre une autonomie maximale de 45 km. Le modèle est proposé à moins de 600 euros sur le marché.

La E-twow Booster GT pour un modèle léger et puissant

Si vous avez envie de puissance, cette trottinette électrique est exactement ce qu’il vous faut ! Son moteur de 700 W – 48 V offre en effet jusqu’à 35 km d’autonomie, mais surtout, sa vitesse maximale est de 40 km/h. La E-twow Booster GT présente également le plus d’être ultra légère (moins de 12 kg), mais également pliable. Vous pourrez également compter sur elle pour gravir les côtes et les pentes raides. Prévoyez entre 800 à 1 000 euros pour vous offrir cette trottinette électrique.

La Segway Max GD30 Édition 2022 pour un maximum d’endurance

Cette trottinette électrique peut se vanter d’être l’un des plus puissants modèles actuellement sur le marché. Elle est très endurante avec une autonomie maximale de 65 km en une seule charge. La Segway Max GD30 Édition 2022 offre également le choix entre plusieurs modes de conduite : éco, vitesse ou encore piéton. Sa vitesse de pointe est de 25 km/h. Grâce à la connexion Bluetooth, vous pourrez mettre régulièrement à jour le tableau de bord de la trottinette, mais aussi vous connecter sur les réseaux sociaux via l’application Ninebot by Segway. Le modèle coûte dans les 600 euros.

L’ADRYA TWAIR 2022 pour les routes difficiles

Cette trottinette électrique se démarque pas ses grandes roues qui lui permettent de rouler partout : sur les routes pavées, mais aussi sur les chemins de terre, caillouteux, inégaux… Vous pourrez aussi bien l’utiliser en ville qu’à la campagne, pendant vos folles randonnées. Son moteur puissant (500 W – 48 V) lui permet de gravir facilement les côtes tout en offrant jusqu’à 30 km d’autonomie. L’ADRYA TWAIR 2022 peut également être utilisée par les personnes à mobilité réduite grâce à la présence d’une selle fournie en option. Prévoyez 1000 euros pour vous offrir cette trottinette de 16 kg.