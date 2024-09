La trottinette électrique surpuissante Kukirin G2 Max (1000 W) est à – 48% dans ces 2 boutiques

La rentrée a sonné, cette fois, les vacances sont aux oubliettes, et vous voilà à revivre les embouteillages à Paris ou ailleurs en France ! Vous n’en pouvez plus ! C’est décidé, vous allez opter pour une alternative, gagner du temps, et arriver détendu au bureau, car vous n’aurez pas eu maille à partir avec des conducteurs excédés ! Votre choix se porte sur une trottinette électrique, et je vais vous proposer une offre imbattable avec le modèle puissant KuKirin G2 Max (testé et noté 4.5/5 dans cet article), et une réduction de 48 %. Le seul impératif étant de ne pas réfléchir trop longtemps, puisque la promotion ne durera qu’un temps. En effet, en ce mois de septembre, la trottinette électrique KuKirin G2 Max est en promotion pour seulement 675 € au lieu de 1 299 €, exclusivement chez Darty, ou sur la Fnac ! Attention, dès le 1ᵉʳ octobre, le prix d’origine sera rétabli ! C’est donc le moment de vous équiper, à prix défiant toute concurrence ! Avant de céder à la tentation, je vais vous la présenter un peu plus en détail. C’est parti.

Moteurs et batteries puissants !

Pour ce prix imbattable, vous disposerez d’un engin puissant, néanmoins homologué, et ne dépassant pas, par conséquent, les 25 km/h autorisés en France. Elle dispose d’un moteur puissant de 1000 W, doté d’un système de double dissipation thermique, qui permettrait d’atteindre une vitesse maximale impressionnante de 55 km/h [sur terrain privé], tout en gravissant des pentes allant jusqu’à 30. La capacité de sa batterie est l’un de ses points forts. Avec une autonomie de 20 Ah, elle propose une distance impressionnante pouvant aller jusqu’à 80 km par charge complète.

La sécurité du freinage, un avantage indéniable !

Eh oui, une trottinette électrique, en France, est autorisée à rouler sur les pistes cyclables ou sur la route. La puissance du freinage est donc primordiale. La Kukirin G2 Max s’équipe d’un système de freins à double disque, garantissant un freinage réactif et efficace même à haute vitesse. De plus, elle se dote de six lumières vives qui renforcent la visibilité nocturne, pour une protection optimale lors des déplacements en soirée. Bien voir et être vu, vous connaissez le slogan, il est évidemment toujours d’actualité, même pour les trottinettes électriques.

Quid du confort de conduite ?

Concernant le confort, la KuKirin G2 Max n’est pas en reste. Dotée de solides bras amortisseurs à l’avant et à l’arrière, elle assure une absorption des chocs très efficace, même sur des routes accidentées ou en cross-country. Ses pneus tout-terrain de 10 pouces, spécialement conçus pour résister à l’usure et aux chocs, garantissent, eux, une conduite confortable quel que soit le type de terrain.

Enfin, la trottinette électrique se dote d’un écran intelligent, qui permet d’obtenir des informations en temps réel (autonomie, distance parcourue, etc.). Je vous rappelle l’offre exceptionnelle en cours ! En septembre, la trottinette électrique KuKirin G2 Max bénéficie d’une offre spéciale à 675 €* au lieu de 1 299 €, disponible uniquement chez Darty et sur la Fnac. Attention, à partir du 1ᵉʳ octobre, le prix initial sera réappliqué ! Profitez-en maintenant, dans quinze jours, il sera trop tard !

*Le prix a été relevé le 13 septembre 2024, et est valable jusqu’au 30 septembre 2024, inclus.