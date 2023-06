Test et prise en main de la trottinette électrique tout-terrain KuKirin G2 Max

Nous sommes nombreux à vouloir nous déplacer plus proprement, plus vite aussi, sans subir les embouteillages quotidiens. Et, les solutions pour concrétiser ce souhait ne manquent pas. Découvrez, par exemple, le KuKirin G2 Max. Une trottinette électrique tout-terrain et pliable qui se dote de performances exceptionnelles, procurant une expérience de conduite incomparable. Elle se distingue par sa puissance, sa durabilité et ses fonctionnalités avancées. Avec ses caractéristiques remarquables, elle est prête à conquérir tous les terrains, que ce soit pour les amateurs de sensations fortes ou les adeptes des trajets longue distance. Présentation de ce petit « monstre » qui vous emmènera partout où vous souhaitez vous rendre. Pour ceux qui nous suivent, nous avions déjà testé la version Kugoo Kirin G2 PRO 9 en novembre dernier, un modèle intéressant, mais pas exempt de défauts un peu rédhibitoires (chargeur fragile, valve arrière très difficile d’accès). Cette version va-t-elle remonter le niveau ? Découverte immédiatement avec notre test complet.

Quels sont les points forts du KuKirin G2 Max

Le KuKirin G2 Max se distingue par sa puissance, sa durabilité et ses fonctionnalités avancées. Avec ses pneus tout-terrain de 10 pouces et son moteur sans balais de 1000 W, cette trottinette électrique propose une expérience de conduite incomparable. Elle s’équipe notamment d’une batterie au lithium de grande capacité de 48V20Ah, garantissant une autonomie maximale de 80 km. Que vous soyez en déplacement quotidien ou en randonnée hors route, la batterie vous permettra de parcourir de longues distances sans vous soucier de sa durée de vie.

Elle se dote également d’un moteur puissant de 1000 W, ce qui lui permet d’aborder les terrains difficiles et les pentes raides jusqu’à un angle de 30°. Côté vitesse, il peut atteindre la vitesse maximale de 55 km/h. Il est important de noter que cette dernière n’est pas autorisée à circuler sur les routes publiques en France, car elle dépasse la limite de vitesse de 25 km/h. Toutefois, elle reste un bel objet de divertissement pour s’amuser sur des routes et les chemins privés.

Déballage

La trottinette est livrée dans un grand carton à l’image de sa taille. La trottinette est parfaitement emballée et protégée par une couche de polystyrène, garantissant une protection optimale pendant son transport. L’assemblage de la trottinette ne prend qu’une quinzaine de minutes. Vous devrez fixer la potence et éventuellement le siège, qui transforme la trottinette en draisienne, ainsi que l’affichage digital. La trottinette est solide et fabriquée avec des matériaux de qualité. Son esthétique se caractérise par des couleurs orange et noire, lui donnant un style très agressif. Pour démarrer la trottinette, il vous suffira d’utiliser la clé et d’appuyer sur le bouton « power » (à droite du Neiman) pendant quelques secondes.

Que faut-il savoir de plus sur le KuKirin G2 Max ?

La KuKirin G2 Max se dote d’un écran d’affichage intelligent qui vous permet de surveiller en temps réel les données de conduite essentielles. Vitesse, changement de vitesse, kilométrage, puissance, tout est explicitement affiché pour une lecture facile et pratique.

Pour un confort optimal, la trottinette électrique KuKirin G2 Max est livrée avec un siège amovible. Doté de coussins en cuir épaissis et élargis, le siège propose un soutien confortable lors des trajets longue distance.

Elle est dotée d’un guidon réglable sur différentes hauteurs. Cela lui permet de s’adapter à différentes morphologies et à rester stable même à grande vitesse, garantissant une sécurité optimale pendant la conduite.

Côté pneus, il se dote de modèles tout-terrain de 10 pouces disposant d’un système d’absorption des chocs à quatre bras. Que ce soit sur des chemins accidentés, des routes pavées ou des terrains boueux, ce scooter électrique vous assure une conduite en toute confiance. Pour l’éclairage, et afin de vous assurer une sécurité optimale en toutes circonstances, il se dote de six feux à LED qui se déclinent ainsi : phares avant, feux stop, clignotants et feux de virage.

Le KuKirin G2 Max est bien plus qu’une trottinette électrique tout-terrain. Avec sa batterie puissante, son moteur performant et ses fonctionnalités avancées, elle procure une expérience de conduite exceptionnelle. Que vous soyez un amateur de sensations fortes ou un adepte des trajets longue distance, le KuKirin G2 Max est prêt à vous accompagner dans vos aventures tout-terrain.

Prise en main

Comme c’était déjà le cas avec sa petite sœur, la Kugoo Kirin G2 PRO 9, la trottinette KuKirin G2 Max est extrêmement massive, mais légèrement moins lourde d’un kilo (31 kg). En comparaison, elle pèse presque trois fois plus qu’une trottinette urbaine traditionnelle pour vous faire une idée. Cependant, elle procure un confort exceptionnel et une stabilité incroyable grâce à ses pneus larges et son plateau très spacieux, ce qui permet d’obtenir une bonne position de conduite.

Son accélération est vive et sa vitesse maximale de 55 km/h est tout simplement stupéfiante (j’ai réussi à atteindre les 65 km en descente). Il est fortement recommandé, et même obligatoire, de porter un casque lors de son utilisation. Je rappelle encore une fois que cet engin n’est pas homologué pour une utilisation sur la voie publique en France, car sa vitesse dépasse très largement les 25 km/h.

Quelles évolutions pour ce modèle ?

Outre la puissance et son autonomie supérieure, la trottinette électrique tout-terrain KuKirin G2 Max a su tirer profit de son expérience en corrigeant les deux principaux défauts de la Kugoo Kirin G2 PRO 9. L’accès aux valves de gonflage a été complètement déporté, les rendant parfaitement accessibles.

Quant à l’accès au port de chargement, ce dernier a été déporté au centre du plateau, au pied de la potence. Une belle amélioration.

Le système de pliage a également été revu en profondeur avec un système de blocage à vis beaucoup plus sécuritaire.

Vous l’aurez compris, ce modèle propose une véritable évolution, comparé à la trottinette électrique tout-terrain Kugoo Kirin G2 PRO 9.

Conclusion

La trottinette électrique KuKirin G2 Max dispose d’une puissance impressionnante, ainsi qu’un confort et une maniabilité remarquables. Son système de freinage à disque est extrêmement puissant, ce qui demandera un petit temps d’adaptation pour ne pas se faire surprendre. Son design est très attrayant et véritablement original. Le mécanisme de pliage est plutôt bien conçu, mais son poids constitue (toujours) un véritable défi si vous devez monter des escaliers. Une sangle aurait été utile dans ce cas. Le chargeur, l’accès aux valves de gonflage et son système de pliage ont été fortement améliorés, corrigeant les principaux défauts des modèles précédents. Un bel et puissant engin que je vous recommande.

Les plus

Puissante

Une bonne autonomie

Maniable et confortable

Un freinage (double poignée) puissant et précis

Une allure agressive

La possibilité de la transformer en draisienne

Les moins

Très imposante (32 kg)

Non homologuée pour les routes françaises

Où acheter le KuKirin G2 Max

Actuellement, le scooter électrique est disponible au prix de 789 € au lieu de 999 € et vous bénéficiez d’une réduction de 20 € supplémentaire avec le coupon : MYW1JK1T. Lorsque vous achetez sur GEEKMAXI, ils vous offrent, en plus, une tranquillité d’esprit totale avec une garantie d’un an. De plus, ils assurent une livraison locale dans l’Union européenne, ce qui signifie que vous pouvez recevoir votre commande rapidement et sans droits de douane. Les délais de livraison sont de 6 à 8 jours ouvrés après validation de votre paiement. Un bon plan pour aborder l’été non ?

Toutes les caractéristiques techniques du KuKirin G2 Max

Taille du paquet : 127.52762 cm

Poids du paquet : 36 kg

Poids net : 31 kg

Charge maximale : 120 kg

Largeur du guidon : 25,4 mm

Hauteur du châssis : 230 mm

Taille de pédale : 545 × 211 mm

Aucune charge : Niveau 1 : 15 km/h / Niveau 2 : 30 km/h / Niveau 3 : 60 km/h

Chargement de 65 kg : Niveau 1 : 15 km/h / Niveau 2 : 30 km/h / Niveau 3 : 55 km/h

Autonomie : 80 km

Pente maximale : 30°

Système de freinage : Frein à disque, E-frein

Distance de freinage : 8-12 m

Indice d’étanchéité : IP54

Matériau du cadre : Aluminium

Moteur : Tension nominale : 48 V

Puissance nominale : 1000 W

Puissance maximale instantanée : 1200 W

Régime maximal : 1250 tr/min

Couple maximal : 25 N.m/s

Batterie : Capacité cellulaire : 2500 mAh

Capacité : 20 Ah

Tension : 48 V

Temps de charge : 10-11 heures

Lumière LED : Type : Haricot, Nombre : 4 pièces / Puissance : 8 W / Angle de faisceau : 45° / Zone irradiée : 80 m²

Chargeur : Tension d’entrée : 100-240 V / Courant d’entrée : 3 A / Tension de sortie : 54.6 V / Courant de sortie : 2 A

Tube interne : Taille : 10 × 2.75 pouces / Taper : 90° / Matériau : Caoutchouc butyle

Pneu : Taille : 255 × 80 mm / Meilleure pression des pneus : 50 psi / Matériau : Caoutchouc

Selle : Hauteur minimale (à partir du sol) : 720 mm / Hauteur maximale (à partir du sol) : 840 mm

Frein à disque : Diamètre : 140 mm

Affichage : Type : LED/Taille : 133 mm*76 mm

KUKIRIN G2 MAX Design Prise en main / Maniabilité Endurance / Autonomie Options Rapport Qualité / Prix Une belle évolution La trottinette électrique KuKirin G2 Max dispose d'une puissance impressionnante, ainsi qu'un confort et une maniabilité remarquables. Son système de freinage à disque est extrêmement puissant, ce qui demandera un petit temps d'adaptation pour ne pas se faire surprendre. Son design est très attrayant et véritablement original. Le mécanisme de pliage est plutôt bien conçu, mais son poids constitue (toujours) un véritable défi si vous devez monter des escaliers. Une sangle aurait été utile dans ce cas. Le chargeur, l'accès aux valves de gonflage et son système de pliage ont été fortement améliorés, corrigeant les principaux défauts des modèles précédents. Un bel et puissant engin que je vous recommande. User Rating: 4.5 ( 1 votes)