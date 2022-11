Prise en main et test de la trottinette électrique tout-terrain Kugoo Kirin G2 PRO 9

Pour certains d’entre nous, les vacances font désormais partie du passé et il va falloir penser à reprendre le chemin du bureau… Mais, pour cette rentrée, vous ne voulez plus entendre parler d’embouteillages, de transports bondés, de retards incessants, etc. Bref, vous voulez vous rendre au travail, libre et détendu… Pourquoi alors ne pas investir immédiatement, dans une trottinette électrique puissante et confortable comme la Kugoo Kirin G2 PRO 9 qui se présente comme une trottinette électrique pliable de neuf pouces avec pneus tout-terrain. Le constructeur promet une belle autonomie et une vitesse maximale de 45 km/h. Avec un casque sur la tête tout de même ! Découvrez cet étonnant engin que nous avons pu tester pour vous !

Déballage

La trottinette est livrée dans un énorme et double carton à l’image de l’imposante trottinette. Ce dernier a le mérite de parfaitement protéger et caler le véhicule dans son emballage.

Le montage prend une quinzaine de minutes. Vous devrez fixer la potence et le siège (optionnel) qui transforme la trottinette en draisienne ainsi que l’affichage digital. La trottinette semble solide et les matériaux de bonnes qualités. Ses couleurs orange et noire donne un style très agressif. Pour “démarrer” la trottinette, vous devrez vous servir de la clé et maintenir le bouton “power” quelques secondes.

Prise en main

La trottinette Kugoo Kirin G2 PRO 9 est massive et vraiment (vraiment) très lourde, en effet, cette dernière pèse pas moins de 32 kg, un véritable monstre ! À titre de comparaison, elle pèse quasiment trois fois plus que la trottinette Xiaomi. Elle offre toutefois un très confort et une incroyable stabilité grâce ses gros pneus larges et imposants. Le “plateau” est également très spacieux ce qui permet de bien se positionner. L’accélération est vive et la vitesse de pointe de 45 km/h est tout simplement affolante. Le casque est très fortement recommandé. Pour info, cette dernière n’est pas homologuée pour les routes publiques (en France), car elle dépasse la vitesse de 25 km/h, mais cela reste un beau jouet pour s’amuser sur les routes et les chemins privés.

Côté technique cela donne quoi la Kugoo Kirin G2 PRO 9 ?

La trottinette électrique se dote d’un moteur amélioré qui fournit une puissance forte et stable qui vous permettra d’être aussi à l’aise en ville que sur des routes plus escarpées, voire des pentes inclinées à 20°. Un moteur qui développe une puissance maximale de 600 W à double dissipation thermique qui lui confère une puissance élevée et lui permet d’atteindre les 45 km/h au maximum tout en restant stable, confortable et maniable. Côté batterie, la trottinette est équipée d’une d’une batterie lithium de haute capacité avec 15 Ah, 48 V et d’une puissance de 720 Wh… Il faudra environ 7 à 8 heures pour la recharger et gagner une autonomie de 55 km… Cette autonomie pouvant varier en fonction des conditions de conduite, de la vitesse, du terrain et du poids de l’utilisateur.

Et, côté sécurité ?

La sécurité n’a pas été oubliée sur la trottinette électrique Kugoo Kirin G2 PRO 9. Elle se dote, en effet, de freins à double disque et à double poignée qui vous assureront un freinage vif et puissant. Il faut quelques minutes pour se familiariser au dosage du freinage avant et arrière. Pour voir et être vu, elle se dote de six lumières vives à LED pour éclairer votre chemin et être parfaitement repérable par les autres utilisateurs. Pour vous faciliter l’utilisation, elle se dote également d’un écran intelligent sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations concernant votre autonomie, votre distance parcourue et diverses autres fonctions utiles à vos déplacements. Et, toujours pour votre sécurité, elle est équipée de quatre « bras de choc » puissants qui vous faciliteront la conduite, qui reste douce et confortable même sur un terrain escarpé. Quant à son cadre en alliage d’aluminium hautement résistant, il vous permettra une meilleure absorption d’éventuels chocs. Pour faciliter le rangement, la trottinette électrique Kugoo Kirin G2 PRO 9 est par ailleurs pliable, mais avec ses 32 kilos, la transporter à la main est fastidieux et pas à la portée de tous…

Autonomie et recharge

La trottinette ne tient pas vraiment ses promesses en termes d’autonomie à vitesse maximale, vous ne dépasserez pas les 20 km. Si vous ne l’utilisez pas à plus de 25 km/h (mais cela dépend aussi de votre poids), vous arriverez à faire entre quarante et cinquantaine de kilomètres sans devoir la recharger. Puisqu’on parle de la recharge, comptez environ entre 6 et 7 heures pour la recharger complètement. Point négatif, le chargeur s’est cassé à la première tentative de recharge. L’embout semble beaucoup trop serré cependant, c’est peut-être un défaut isolé. Ce dernier a été remplacé rapidement par la marque.0 Nous n’avons pas eu de problème avec le nouveau chargeur, mais celui que nous avons acheté entre-temps sur AliExpress paraît plus ajusté et plus qualitatif.

Conclusion

La trottinette électrique Kugoo Kirin G2 PRO 9 est puissante, confortable et maniable. Elle manque franchement d’autonomie et mériterait une batterie plus puissante, mais ce n’est pas totalement rédhibitoire. Son freinage à disque est surpuissant, il faut vraiment s’y habituer. Son design est très sympathique et absolument original. Le pliage est plutôt bien conçu, néanmoins, son poids est un véritable calvaire si vous avez des marches à monter. Une sangle n’aurait pas été du luxe. Le chargeur n’a pas l’air de très bonne qualité, heureusement pour une vingtaine d’euros, vous en trouvez des meilleurs et surtout plus compatibles sur AliExpress. Comme toutes les trottinettes, le gonflage du pneu arrière est un véritable calvaire à cause du moteur. L’embout est très difficilement accessible.

Ensuite, son prix

La trottinette électrique Kugoo Kirin G2 PRO 9 est disponible à partir de 769,99 € sur Geekmaxi, elle tombe à 729,99 € grâce au code promotionnel : MpfBnhyx. Un tarif un peu élevé à mon sens vu les petits défauts.

Je profite de l’offre sur Geekmaxi

Les spécificités techniques de la KugooKirin G2 Pro

Modèle : G2 PRO.

Taille pliée : 123 × 23 × 59,5 cm.

Taille dépliée : 1187 × 620 × 1 315 mm.

Poids 31,6 kg.

Longueur du guidon : 595 mm.

Charge maximale supportée : 120 kg.

Niveau d’étanchéité : IP54.

Matériau du cadre : alliage d’aluminium.

Niveau de vitesse : 1 / 15 km/h, 2/30 km/h, 3/45 km/h.

Système de freinage : Freins à disque avant et arrière.

Autonomie : 55 km.

Puissance moteur : 600 W / 48 V / 23 N.m.

Batterie : 15 Ah / 48 V.

Temps de charge : 7/8 heures.

Chargeur : Tension et courant d’entrée /100~240 V, 3 A + tension et courant de sortie / 54.6 V, 2 A.

Phare à LED.

Pneus : 9 pouces.

Le constructeur précise que cette trottinette électrique doit être utilisée en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’utilisation.

Les plus

Puissante

Maniable et confortable

Un design agressif très sympathique

Un freinage (sur)puissant

La possibilité de la transformer en draisienne

Les moins

Manque d’autonomie

Très lourde (32 kg)

Pas homologuée pour les routes françaises

Un chargeur peu qualitatif

La valve sur le pneu arrière difficilement accessible