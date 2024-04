Sécurité routière : attention aux nouvelles règles pour les trottinettes électriques en France

En quelques années, les trottinettes électriques sont devenues l’un des moyens de transport privilégiés des Français, et notamment des citadins. Légères, maniable et financièrement accessible, elles connaissent un essor sans précédent. Mais, la conséquence directe, c’est l’augmentation du nombre d’accidents de personnes avec ces trottinettes. En effet, 35 utilisateurs d’EDPM (catégorie des trottinettes électriques) ont perdu la vie au guidon de leur engin, en 2022, soit 25 de plus qu’en 2019, selon un rapport du ministère de l’Intérieur. Selon ce même rapport, 604 personnes ont été gravement blessées, contre 158 en 2019. Alors que le Code de la route n’encadrait pas réellement l’utilisation des trottinettes, c’est chose faite depuis le 23 mars dernier. Objectif : sécuriser les utilisateurs des trottinettes électriques. Décryptage.

La mise en place du « plan national de régulation »

Le 29 mars 2023, Clément Beaune, le ministre délégué aux Transports, a dévoilé un plan national visant à réguler et à encadrer l’utilisation des trottinettes électriques. L’objectif de ce plan se situe sur trois axes :

Protéger, dissuader et éviter les comportements dangereux

Sensibiliser et évaluer les usages

Responsabiliser les acteurs et offrir des services de trottinettes en libre-service de qualité, durables et sûrs dans les villes

Dans les faits, cela se traduit par une réglementation calquée sur celle concernant les cyclistes, mais également par des règles durcies, et donc des amendes qui peuvent en découler en cas d’infraction. Entrons maintenant dans les détails de cette nouvelle réglementation.

Quels sont les changements à connaître ?

Alors que les trottinettes électriques étaient accessibles aux utilisateurs de 12 ans et plus, le gouvernement relève l’âge légal à 14 ans. De plus, sur cet axe majeur, les comportements jugés dangereux seront sanctionnés plus lourdement. Prenons l’exemple d’une circulation sur une voie en sens interdit, sanctionnée par une amende de 35 €. Désormais, il faudra ajouter 100 € à cette même amende, considéré comme une infraction de 4ᵉ catégorie, soit 135 € ! Cette amende sera par ailleurs dressée pour celles et ceux qui circulent à deux sur la même trottinette. Et, cette nouvelle règle devrait concerner tous les EDPM : gyropodes, trottinettes électriques avec ou sans selle, etc.

D’autres obligations pour les utilisateurs de trottinettes électriques ?

Oui, évidemment, et c’est peut-être une bonne chose, lorsque l’on observe, notamment à Paris, des trottinettes, circuler à vive allure, sur les trottoirs, au beau milieu des piétons. Pourtant, à Paris, les pistes cyclables et voies réservées aux cyclistes ne manquent pas. Dorénavant, les EDPM seront dans l’obligation d’emprunter les pistes cyclables et devront respecter les mêmes panneaux de signalisation que les cyclistes. Par exemple, ils pourront passer au feu rouge, en présence du panneau M12 que Nathalie vous avait présenté dans cet article.

Enfin, les utilisateurs de trottinettes électriques n'auront plus « le droit » de traverser les passages piétons, juchés sur leurs montures. Pour cela, ils devront être « à pied » et donc descendre de leurs trottinettes, pour traverser comme un piéton. Logique, non ? En cas de non-respect, l'amende sera aussi de 135 €, mais sans perte de points, même si l'utilisateur dispose d'un permis de conduire voiture ou moto. Une nouvelle législation qui, en réalité, est uniquement pure logique, mais qui ne semble pas être à la portée de tous les utilisateurs !