Omni, l’invention qui redonne de la liberté de mouvement aux personnes en fauteuil roulant

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous avez normalement déjà entendu parler de Charlotte Alaux et de son invention qui révolutionne la vie des personnes à mobilité réduite. Dans cet article, Nathalie vous présentait l’invention baptisée Omni, qui permet d’intégrer une trottinette électrique à un fauteuil roulant manuel. Ainsi, le kit Omni transforme les fauteuils roulants manuels en fauteuil électrique, pour un coût dérisoire comparé à celui d’un fauteuil motorisé. Puis, en 2022, j’étais moi-même revenue, dans ce second article, sur cette invention géniale, car Omni avait décroché la Médaille d’Or du Concours Lépine. En mai 2020, encore en pleine crise de la COVID 19, nous avions pressenti le succès de cette innovation française. Retour sur son histoire, son utilité et son succès amplement mérités.

Un kit « Plug and Play »

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce kit révolutionnaire, je me fais une joie de vous le présenter de nouveau. En effet, il s’adresse, pour une fois, aux personnes en situation de handicap qui n’ont pas les moyens de se procurer un fauteuil électrique. Omni est révolutionnaire pour plusieurs raisons. Techniquement parlant, cette invention s’installe en quelques minutes, à condition de disposer du kit inventé par la jeune femme et d’un fauteuil roulant, évidemment. Socialement parlant, c’est une invention qui lutte contre l’isolement et l’exclusion des personnes en situation de handicap. Pour résumer, je dirai qu’Omni procure aux personnes handicapées, une nouvelle liberté de mouvement et par conséquent, la redécouverte d’une autonomie parfois perdue. Vous n’imaginez pas comme il est crucial, pour une personne en fauteuil roulant, de ne pas dépendre des autres pour VIVRE !

Une belle autonomie de 60 km

Le kit se présente, en réalité, comme une trottinette électrique un peu spéciale. Concrètement, la trottinette, baptisée myomniTrott’, dispose d’une plateforme, et d’un kit clipsable. La plateforme vient se glisser sous le fauteuil roulant manuel, et se clipser sur l’armature du fauteuil roulant. Le guidon de la trottinette est alors accessible et permet de diriger le fauteuil roulant sans aucune aide extérieure. Le kit dispose d’une belle autonomie de 60 km, et d’un frein à tambour pour plus de sécurité. De plus, l’utilisateur peut choisir, en option, la disposition des commandes, une nécessité, par exemple, pour les personnes hémiplégiques qui ne pourront utiliser qu’un seul « côté » de leur corps pour l’utiliser. Enfin, sachez que le kit Omni est compatible avec plus de 95 % des fauteuils roulants manuels. Le kit coûte, 999 €, soit bien moins cher qu’un fauteuil électrique évidemment… Une bonne nouvelle attend les habitants de la région Île-de-France, et je vous invite à la découvrir immédiatement.

Bonne nouvelle pour les Franciliens et pour Omni !

Dans un communiqué de presse reçu le 26 juin dernier de la Région Île-de-France, nous apprenons que Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional, a tenu la promesse faite à Charlotte Alaux. En effet, Île-de-France Mobilités a désormais inclus les solutions de motorisation pour fauteuil roulant dans son programme d’aide à l’achat de vélos adaptés. Omni propose des trottinettes adaptées pour fauteuil roulant, conçues pour être maniables, légères, amusantes, et bien plus abordables que les options habituelles sur le marché. Alors que la plupart des motorisations pour fauteuil roulant coûtent autour de 5 000 € sans remboursement, Omni propose une alternative à partir de 999 €.

Grâce à cette nouvelle subvention, les Franciliens à mobilité réduite peuvent bénéficier d’une réduction de moitié sur ce prix, jusqu’à un maximum de 1200 €, sur présentation de la facture. Pour en savoir plus sur cette aide, rendez-vous sur la page iledefrance-mobilites.fr. En savoir plus ou acquérir le kit génial inventé par Charlotte Alaux ? Rendez-vous sur le site officiel : omni.community. Pensez-vous, comme moi, que cette invention est tout simplement révolutionnaire ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .