Je teste la trottinette électrique Ninebot Segway E2 Plus II, parfaite pour les déplacement urbains

Notre rubrique test semble vous intéresser au regard des nombreuses consultations sur ces articles, qui donnent mon sentiment réel sur un produit essayé en conditions réelles. Dernièrement, Segway m’a contacté pour m’offrir l’opportunité de tester la trottinette électrique Ninebot Segway E2 Plus II, compacte, élégante et intuitive, j’ai évidemment accepté et prévu quelques balades en conséquence. Cette petite trottinette s’adresse à tous ceux qui cherchent une solution pratique pour leurs trajets du quotidien. Que ce soit pour aller au travail ou pour profiter d’une balade en ville, cette trottinette semble répondre à toutes les attentes. Ainsi, je vous livre mon avis, mais également quelques caractéristiques techniques importantes avant que vous ne cédiez à la tentation de cette trottinette vendue au prix de 279,99 €* chez Amazon, Darty ou Fnac. Découverte.

Un design compact et une conduite fluide

Dès le déballage, j’ai été séduit par son design moderne et épuré. Le noir et gris lui donnent une allure sobre, mais élégante, et son grand tableau de bord LED s’intègre parfaitement au guidon. Un colis livré parfaitement emballé et la trottinette parfaitement protégée, il ne me restait plus qu’à l’essayer (après avoir fixé le guidon). En l’observant, je me suis dit qu’elle paraissait robuste, légère, et qu’elle devait aussi être assez simple à piloter. Au regard de son prix, il me fallait l’essayer, car il est l’un des plus bas actuellement… Voyons cela de plus près.

Une première sortie autour de chez moi

Pour ne pas prendre le risque de me retrouver à court de batterie, je l’ai d’abord essayée près de chez moi en me focalisant sur certains aspects de la trottinette. Ainsi, j’ai apprécié la clarté des informations affichées : vitesse, niveau de batterie et mode de conduite sont visibles d’un simple coup d’œil. Du côté de la conduite et de la maniabilité, elle est d’une fluidité remarquable, notamment grâce à ses suspensions avant à ressorts. Les routes ou les surfaces pavées sont généralement le test ultime pour estimer le confort de ce type d’engins. Avec la Ninebot Segway E2 Plus II, j’ai immédiatement compris l’utilité de ces suspensions : les chocs sont absorbés efficacement, et la stabilité reste optimale. Ce détail, combiné aux pneus alvéolés de 8,1 pouces, rend chaque trajet confortable, sans craindre les crevaisons ou un entretien régulier. Premier défi des pavés relevé haut-la main ! Passons aux utilisations en configurations réelles.

Première utilisation : mes trajets domicile – supérette

Je vis dans un petit village du Mâconnais, et l’un des seuls commerces se trouve à près de 3 km de mon domicile. Au lieu de prendre ma voiture pour aller chercher mon pain, je l’ai remplacée par la Ninebot E2 Plus II. Les petites routes de campagnes ne l’ont pas arrêtée, loin de là. La trottinette atteint une vitesse maximale de 25 km/h en mode Sport, idéale pour gagner du temps. En mode Drive, limité à 20 km/h, j’ai pu rouler dans le village un jour de marché, sans craindre de provoquer un accident. Et, au retour, chargé de quelques provisions, et pour économiser la batterie, le mode Standard, à 15 km/h, s’est révélé efficace pour me ramener à bon port !

D’ailleurs, elle dispose d’une autonomie de 25 km, ce qui me permet dans ce cas précis de la recharger uniquement le dimanche puisque je me rends au village environ trois fois par semaine. Lors de ces trajets, j’ai pu compter sur le e-système de gestion de batterie intelligent (BMS) : il protège contre les surcharges et optimise la durée de vie de la batterie. La présence de clignotants s’avère rassurante, sur mes petites routes de campagne, et si vous l’envisagez pour les milieux urbains, c’est un point absolument essentiel.

Quid de la sécurité avec la Ninebot E2 Plus II de Segway ?

Lorsque je teste ce type de véhicule, j’attache beaucoup d’importance à la sécurité ! Les accidents de trottinettes sont fréquents, et sont parfois dus à des engins de mauvaise qualité disposant de freinage peu efficace. Sur ce modèle, la question ne se pose pas, elle s’équipe d’un double système de freinage, associant un frein électronique avant E-ABS et un frein mécanique à tambour arrière. Un exemple ? Eh oui, je n’avais pas réellement choisi cette situation pour tester les freins, mais c’est le « destin ».

Ainsi, lorsqu’un véhicule a brusquement freiné devant moi, j’ai pu m’arrêter rapidement et en toute stabilité, sans être déséquilibré et en évitant l’impact aussi ! De plus, et toujours en termes de sécurité sur la route, les éclairages intégrés, dont le feu avant de 2,1 W, garantissent une visibilité jusqu’à 13,5 mètres, un atout précieux en zone mal éclairée. Enfin, elle s’équipe aussi de réflecteurs certifiés E-MARK qui renforcent cette sécurité, et vous permettent, cette fois-ci, d’être vu par les autres usagers !

Mon second test : une balade le long des quais

Pour un usage plus sympathique et plus agréable, j’ai calé la Ninebot E2 Plus II dans le coffre de ma voiture et je suis parti pour une balade le long des quais de ma ville. Le pliage pour la ranger est simple, et elle se glisse parfaitement dans la malle sans besoin de transformer le véhicule en break ! En utilisation, le long des quais de Saône, et grâce à sa plateforme basse ultra-mince et renforcée, j’ai eu la sensation de stabilité, même à vitesse élevée. Les quais sont longs, entretenus, et parfois peu fréquentés, l’occasion pour moi de tester le mode sport pour la pousser dans ses retranchements.

J’ai ainsi opté pour le mode Sport pour profiter de sa puissance de 300 W, capable de monter des pentes jusqu’à 12 % sans ralentir. Et le verdict ne s’est pas fait attendre. J’ai été surpris par la facilité d’adaptation de la trottinette, même sur des surfaces variées comme les pavés ou les zones légèrement mouillées après une pluie. Avec sa norme d’étanchéité IPX4, je n’ai pas hésité à l’utiliser par temps humide.

Lors de cette sortie, j’en ai également profité pour explorer l’application Segway-Ninebot, qui se connecte à la trottinette via Bluetooth. Elle propose un panel de fonctionnalités utiles : suivi des trajets, ajustement des réglages et même des tutoriels pour optimiser son utilisation. Sympa cette application, notamment pour les plus jeunes, je pense.

Mon verdict

Après plusieurs jours d’utilisation, la Ninebot Segway E2 Plus II m’a convaincu par sa polyvalence et son excellent rapport qualité-prix. Je n’ai pas trouvé moins cher pour le moment pour les performances proposées. Néanmoins, j’aurais peut-être apprécié une autonomie un peu plus élevée, car 25 km, c’est relativement peu. En tout cas, elle a répondu à mes attentes, et relevé tous les défis que je lui ai imposés. Si vous recherchez une petite trottinette à prix raisonnable pour vous déplacer sur de petites distances et laisser la voiture au garage, c’est probablement cette trottinette à 279,99 €* sur Amazon, Darty ou Fnac qu’il vous faut.

Les plus

Légère et pliable

Parfaite pour une utilisation urbaine

Un bon rapport Qualité/Prix

Les moins

Un peu poussive au démarrage

Ses caractéristiques techniques avancées :

Puissance moteur nominale : 300 watts

Autonomie maximale : 25 km

Pliable

Vitesse maximale bridée : 25 km/h

Diamètre maximal de roue : 8,1 «

Étanchéité : IPx4 (protection contre les projections d’eau) et IPx6 (protection contre les jets d’eau puissants) pour la batterie

Puissance moteur maximale : 500 watts

Batterie : lithium de 220 Wh (21,6 V)

Pente maximale : 12°

Temps de charge de la batterie : 7,5 Heures

Système de Freinage : À tambour arrière et frein E-ABS à l’avant

Bluetooth

Poids : 16,8 kg

Type de public : Adulte

Équipement inclus : Clignotants

Dimensions : Dépliée : 108,1 × 47,5 × 117,7 cm / Pliée : 108,1 × 47,5 × 54,8 cm

Charge maximale supportée : 90 kg

