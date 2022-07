Il invente HandyLight, un dispositif lumineux innovant qui rend visible, le handicap invisible

Comment faire savoir aux autres utilisateurs de la route que l’on est porteur d’un handicap invisible ? Les personnes qui souffrent de handicaps invisibles, comme la surdité par exemple, peuvent être confrontées à des situations compliquées, notamment lors qu’ils sont utilisateurs de vélos, trottinettes ou simplement piétons… Gérôme Lafloque est graphiste de métier, bricoleur et désormais inventeur d’HandyLight, un dispositif lumineux qui prévient les autres utilisateurs que l’on est porteur d’un handicap. Son invention a d’ailleurs reçu le prix de la mairie de Paris lors du Concours Lépine 2022. Cette petite invention pourrait vraiment aider les personnes en situation de handicap invisible, et on vous explique pourquoi !

D’où lui est venue cette idée ?

Gérôme est lui-même concerné, avec des handicaps moteurs invisibles qui l’obligent à se déplacer avec une canne ou en trottinette pour palier un équilibre précaire. Les pistes cyclables étant devenues des espèces d’autoroutes pour cyclistes pressés, et présentant un danger pour lui, il se voyait contraint de se déplacer à trottinette sur les trottoirs ou voies piétonnes. Sur ces pistes qui ne sont donc pas des pistes cyclables, l’inventeur a dû subir de nombreuses injures et violences verbales, car les trottoirs, on le sait, sont réservés aux piétons… Il était alors obligé de sortir sa carte d’invalidité, d’expliquer pourquoi il empruntait les trottoirs etc. Il a alors imaginé un petit badge lumineux pour rendre visible, le handicap invisible… Son nom : HandyLight !

Handylight pourquoi est-ce utile ?

Certains diront que la plupart des personnes en situation de handicap préfèrent qu’il reste invisible si cela est possible… Sauf que HandyLight n’entend pas stigmatiser les personnes handicapées par un badge, mais plutôt sécuriser leurs déplacements et éviter les injures et incompréhensions des autres usagers. Lui-même atteint d’une sclérose en plaque et de troubles moteurs invisibles, il a ressenti le besoin de faire savoir aux autres qu’il était handicapé, mais que ce n’était pas forcément inscrit sur son front ! Non seulement HandyLight sécurise les déplacements des personnes en situation de handicap invisible, mais il annonce aussi aux autres que la personne est porteuse d’un handicap.

HandyLight comment ça marche ?

Le dispositif est très simple à utiliser puisqu’il s’agit d’un badge lumineux qui s’accroche sur un sac, une trottinette ou un vélo… Il se dote d’une lampe LED qui peut ou non être allumée et va attirer l’attention des autres usagers. Avant de commercialiser son invention, en avril dernier, Gérôme l’a testée pendant deux ans; il en a conclu que ses trajets étaient plus faciles et surtout, que cela attirait la bienveillance des autres utilisateurs… Et puis, désormais, il n’a plus besoin de se justifier s’il emprunte un trottoir à l’allure piéton, mais en trottinette.

HandyLight combien ça coûte ?

L’invention de Gérôme est fabriquée en France à l’exception de la lampe qui vient de Chine, pour des raisons évidentes de coût. HandyLight est fourni avec un câble USB, qui permet de le recharger et il dispose d’une autonomie comprise entre trois et douze heures. Le temps de chargement est d’une heure et demie environ. Le badge HandyLight est en vente au prix de 28€ sur la boutique en ligne. L’inventeur ne souhaite pas abandonner son métier de graphiste, mais utiliser les bénéfices des ventes pour aider des associations qui luttent contre la sclérose en plaque ! Une invention française bien utile non ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site HandyLight.