« Un espoir pour les paraplégiques », l’exosquelette Twin permet de se lever, se tenir debout et marcher !

Ces dernières années, de plus en plus d’entreprises et d’experts en développement de matériel médical associent la science et la technologie à la robotique. Ils créent ainsi des dispositifs de pointe afin de mieux assister les personnes à mobilité réduite au quotidien. En Italie, le laboratoire Rehab Technologies de l’Institut italien de technologie (IIT) et du Centre de prothèse de l’INAIL vient notamment de mettre au point un exosquelette robotisé pour les membres inférieurs. L’équipe de recherche a récemment dévoilé cette innovation lors d’une conférence de presse tenue au Musée des sciences et des technologies, à Milan. Pour démontrer son efficacité au grand public, cet équipement moderne a été porté par deux patients qui ont participé aux essais organisés tout au long des travaux de développement. Il s’agit encore d’un prototype, mais les scientifiques espèrent passer bientôt à la production industrielle. Découverte.

Les caractéristiques de l’exosquelette Twin

Cet équipement motorisé peut être utilisé par des personnes ayant perdu partiellement ou totalement les capacités motrices de leurs membres inférieurs. Il leur permet de se lever, de se maintenir en position verticale, de s’asseoir et de marcher avec l’aide des déambulateurs ou des béquilles. Selon les chercheurs, cet exosquelette possède deux caractéristiques uniques au monde. D’abord, il a l’avantage d’être fabriqué avec des matériaux légers comme l’alliage d’aluminium. Ensuite, ses composants modulaires rendent son utilisation et son transport plus simples.

La structure de la solution Twin peut être ajustée selon la morphologie de son utilisateur grâce à des liens télescopiques situés au niveau du fémur et du tibia. De plus, les pieds et les chevilles sont disponibles en différentes tailles afin d’assurer le confort de la personne équipée (femme ou homme, jeune ou adulte). D’ailleurs, cet appareil propose trois modes de fonctionnement (Marche, Rééducation ou TwinCare) adapté aux différents degrés de déficit moteur des jambes du patient. Les scientifiques ont également précisé qu’à l’aide d’une application Android spécifique, un opérateur tel qu’un médecin ou un physiothérapeute peut contrôler à distance l’exosquelette porté par son patient.

Les trois modes de fonctionnement de cet appareil

Le premier mode « Marche » de cet exosquelette convient aux personnes paralysées à partir de la taille. Il assure le déplacement de leurs jambes, avec la possibilité de régler les vitesses de marche et d’allure. Le second mode « Rééducation » est fait pour les patients qui ont un certain contrôle sur leurs jambes. Dans ce cas, l’appareil apporte une assistance lorsqu’il reçoit un mouvement. Le dernier mode « TwinCare » est destiné aux utilisateurs blessés à une seule jambe. Le mouvement de la jambe saine est coordonné avec celui de l’exosquelette enroulé autour de l’autre jambe non fonctionnelle grâce à un logiciel développé spécialement par les chercheurs. Il est à préciser que Twin est équipé de moteurs servants à activer les articulations du genou et de la hanche. Ainsi, les membres inférieurs de l’utilisateur se déplacent selon un modèle de mouvement entièrement configurable (longueur, type de pas et vitesse).

Les applications réelles et les perspectives

Le laboratoire italien Rehab Technologies s'est penché sur le développement de cet exosquelette robotique depuis 2013. Onze ans plus tard, l'équipe présente un prototype qui peut être encore amélioré. Celui-ci doit être utilisé avec des béquilles ou des déambulateurs, car il n'est pas auto-équilibré. Les personnes handicapées en fauteuil roulant pourraient utiliser cet équipement automatisé lors de leurs séances de kinésithérapie ou lors de leurs exercices quotidiens à la maison. Il est à noter que l'obtention du marquage CE pour leur technologie Twin est le prochain objectif de cette équipe de recherche. Pour cela, il sera de mise de collaborer avec un partenaire industriel. Plus d'informations : Rehab.iit.it.