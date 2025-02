EPFZ dévoile un fauteuil roulant révolutionnaire qui se pilote avec les mouvements du dos

Imaginez un fauteuil roulant qui se dirige presque par instinct, un simple mouvement du dos suffisant à lui faire prendre la direction souhaitée. En France, et selon ce rapport du ministère de l’Agriculture, 6,8 millions de personnes sont porteuses d’un handicap, dont 80 % d’un handicap invisible, et 5 % utilisent un fauteuil roulant. Pour certains handicaps, les fauteuils roulants sont inadaptés, et surtout quel que soit le handicap, les modèles manuels sont difficiles à manier, et à contrôler. On en parle des mains brûlées à cause du freinage inexistant ? Quant au contrôle, il faudrait quasiment obtenir un permis pour tourner sans se blesser. À Zurich, des chercheurs se sont penchés sur la question avec l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), un fauteuil roulant qui se dirige avec les mouvements du dos ! Révolutionnaire ? Probablement. En attendant, je vous le présente.

Une innovation qui change tout

Reto Togni et Stefan Villiger, deux chercheurs du Laboratoire de biomécanique du mouvement de l’EPFZ, ont mis au point un fauteuil roulant d’un genre totalement inédit. Contrairement aux modèles classiques nécessitant une action constante des bras, celui-ci se pilote grâce à un dossier mobile relié directement aux roues avant. L’utilisateur n’a qu’à s’incliner légèrement à gauche ou à droite pour guider son fauteuil dans la direction souhaitée. Cette innovation purement mécanique procure un double avantage : elle réduit considérablement la fatigue des utilisateurs et préserve leurs articulations des sollicitations excessives. Une avancée majeure lorsque l’on sait que, par exemple, les personnes en fauteuil roulant manuel doivent sans cesse ajuster leur trajectoire en freinant ou en contre-braquant avec une main tandis que l’autre propulse le fauteuil.

Un confort et une liberté de mouvement inégalés

Je me souviens d’un ami en fauteuil roulant qui, après son accident, avait dû être soigné pour des tendinites des poignets à répétition, justement à cause du fauteuil à manier ! Bien entendu, ce fauteuil innovant joue sur la maniabilité, mais également sur le confort des utilisateurs : un élément absolument essentiel ! Les chercheurs se sont inspirés des mouvements pratiqués sur un skateboard, sur lequel le mouvement du corps suffit à orienter l’engin, pour élaborer cette prouesse technologique.

Mais, ce n’est pas tout, le fauteuil EPFZ dispose d’un autre avantage non négligeable : la commande par le dossier permet de libérer une main pendant la conduite. Finis les dilemmes entre avancer et tenir un parapluie, un téléphone ou un café ! L’utilisateur gagne ainsi en autonomie dans sa vie quotidienne. Et, pour ceux qui craindraient un manque de précision dans les espaces exigus, pas d’inquiétude : un simple levier permet d’activer ou de désactiver le système selon les besoins.

Une commercialisation imminente

Si ce fauteuil semble tout droit sorti d’un film de science-fiction, il pourrait bientôt devenir accessible à tous. Un brevet a d’ores et déjà été déposé et une start-up est en cours de création pour assurer sa mise sur le marché d’ici à 2027. Ce n’est pas la première fois que l’EPFZ se démarque dans le domaine de la mobilité : l’institution avait déjà développé Scalevo, un fauteuil capable de monter les escaliers grâce à un ingénieux système de chenilles. Plus d’informations ici. Et vous, que pensez-vous de cette innovation ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .