L’invention d’un « exosquelette » qui améliore la mobilité des personnes touchées par la maladie de Parkinson

L’Exopulse Mollii Suit est un dispositif médical d’assistance conçu pour les personnes souffrant de troubles de la mobilité dus à un AVC, à la maladie de Parkinson et à d’autres affections neurologiques. Mise au point par Ottobock, il s’agit d’une combinaison quasi intégrale qui a pour fonction de soulager les symptômes de la spasticité (raideur musculaire involontaire). Si vous ne le savez pas, cette dernière se manifeste lorsqu’il y a une perturbation au niveau des signaux nerveux qui commandent les muscles. Ce dysfonctionnement peut être à l’origine d’une contraction involontaire des tissus musculaires. Il peut également entraîner des tremblements et des crampes.

Des électrodes intégrées

Il existe déjà une grande variété de traitements pour atténuer ces symptômes, allant de la rééducation physique à la prise de médicaments (par voie orale ou par injection), en passant par la chirurgie. L’Exopulse Mollii Suit a justement été conçue pour être utilisée en conjonction avec ces thérapies. La combinaison a pour rôle de soulager les muscles spastiques et d’atténuer les douleurs associées. Pour ce faire, elle met en oeuvre une technique connue sous le nom de « neuromodulation » afin de rétablir les fonctions musculaires. Le processus repose sur 58 électrodes intégrées à la combinaison monobloc.

Confortable et facile à laver

Les électrodes émettent des stimulations électriques de très faible puissance qui ciblent les muscles affaiblis. Grâce à ces impulsions, le dispositif médical de neuromodulation d’Ottobock contribue à la relaxation des tissus musculaires ayant perdu leurs fonctions. Cela a pour effet de rétablir l’équilibre naturel des groupes musculaires et le fonctionnement du corps dans son ensemble. L’Exopulse Mollii Suit a été conçue pour procurer au porteur le meilleur confort possible. Elle se compose d’une veste et d’un pantalon faciles à enfiler et à porter. De plus, elle est faite d’un mélange de matières de qualité lavable en machine.

Accessible sur prescription

Par ailleurs, il s’agit d’un dispositif médical qui convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes. L’Exopulse Mollii Suit est disponible en une trentaine de tailles différentes. D’après son fabricant, la durée de port optimale est d’une heure tous les deux jours. Il convient de souligner qu’avant d’utiliser la combinaison, il est important de consulter l’avis d’un médecin, d’autant plus que son achat se fait via une prescription médicale. Plus d’infos : Ottobock.com.

