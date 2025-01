Hypershell X, un exosquelette hors du commun qui augmente la puissance des jambes de 40 %

Le CES 2025 a fermé ses portes le 11 janvier dernier, et comme chaque année, il fut révélateur d’inventions et d’innovations qui changeront peut-être le destin du monde ! Parmi ces innovations, l’une d’entre elles, a attiré tous les regards, pour son côté tout simplement spectaculaire. Baptisée l’Hypershell X Séries, elle annonce une véritable révolution dans le domaine en pleine expansion de l’exosquelette ! Et, pour couronner le tout, elle a reçu le prestigieux prix CES Innovation Awards® 2025 Best of Innovation en robotique. Une récompense qui devrait propulser sa commercialisation au sommet. Mais, qu’est-ce que cet exosquelette a d’exceptionnel ? Comment fonctionne-t-il ? Et, surtout, à qui s’adresse-t-il ? Plongeons dans l’univers fascinant de cette technologie prometteuse.

L’Hypershell X Séries : une technologie au service de l’exploration

À première vue, l’Hypershell X Séries ressemble à une fusion entre un équipement de randonnée futuriste et un accessoire de science-fiction. Mais, sous son design épuré et minimaliste se cache une technologie de pointe. Conçu pour être léger et portable, cet exosquelette pèse seulement 2,4 kg, batterie incluse, et procure une autonomie impressionnante de 17,5 km avec une seule charge. Sa mission ? Redéfinir les limites de la mobilité humaine en privilégiant une assistance musculaire ciblée. Pour ce faire, il se dote d’un moteur de 800 W, promettant d’augmenter la puissance des membres inférieurs de 40 %, tout en réduisant l’effort physique de 30 %. Cela signifie qu’il permet de gravir des pentes plus raides, de transporter des charges plus lourdes et de parcourir de longues distances sans s’épuiser. De plus, l’appareil est conçu pour résister à des conditions extrêmes, fonctionnant à des températures allant de -20 °C à 60 °C, et est certifié IP54 pour sa résistance à la poussière et à l’eau.

Comment fonctionne l’exosquelette Hypershell X Séries ?

Le secret de l’Hypershell X Séries réside dans son cœur technologique : le système moteur avancé M-One et la technologie MotionEngine. Grâce à une combinaison d’algorithmes pilotés par l’intelligence artificielle et de capteurs de haute précision, cet exosquelette est capable de prédire les mouvements de l’utilisateur en temps réel. Que vous marchiez, couriez, escaladiez une pente ou montiez un escalier, le système s’adapte automatiquement pour procurer une assistance optimale !

Pour qui ? À quel prix ?

L’Hypershell X Séries s’adresse à tous ceux qui rêvent de repousser leurs limites. Que vous soyez un randonneur aguerri, un amateur d’aventures en plein air, ou simplement quelqu’un cherchant à rendre ses déplacements quotidiens moins fatigants, cet exosquelette a de quoi séduire. Il pourrait également intéresser les professionnels des secteurs industriels ou médicaux, où l’assistance mécanique est essentielle pour prévenir la fatigue ou les blessures. Quant au prix, Hypershell a su rendre cette innovation accessible.

Le modèle de base est disponible ici, au prix de 899 € seulement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel hypershell.tech.