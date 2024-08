Carbonhand, l’invention d’un gant « robotisé » qui redonne de la force et de l’autonomie

Vieillir n’est pas un handicap, mais provoque certaines situations handicapantes. Lorsque l’on vieillit, nos forces s’amenuisent, et nos articulations ne répondent plus comme à vingt ans ! De plus, certaines maladies invalidantes, touchant les muscles, peuvent diminuer nos forces musculaires. En France, au 1ᵉʳ janvier 2021, 18,1 millions de personnes ont 60 ans ou plus en France, soit plus d’un quart de la population, selon le ministère de la Santé. Eh oui, en France, nous sommes considérés comme sénior à partir de 60 ans, même si cela pourrait en froisser certains. Néanmoins, la maladie, elle, touche tous les âges, et peut survenir à 20 comme à 80 ans. Pour redonner un peu d’autonomie à celles et ceux lâchés par leurs muscles, l’entreprise Bioservo dévoile le Carbonhand, un gant robotique, qui augmente la pression de la main sur l’objet à saisir. Je vous présente immédiatement cette invention que je considère déjà comme génialissime. Découverte.

Un gant qui améliore la force de préhension

Pour décrire l’invention, je reprendrai la phrase de Bioservo qui le présente ainsi : « un gant innovant de renforcement de la préhension conçu pour redonner de la force aux personnes souffrant d’une fonction de la main altérée ». En d’autres termes, lorsque vous glissez une main affaiblie à l’intérieur, le gant agit grâce à des capteurs, en augmentant la force de préhension. Prenons un exemple simple comme éplucher une pomme de terre. Sans force, il est impossible de maintenir une pomme de terre d’une main, pour l’éplucher de l’autre avec un économe. Le gant va ainsi aider à maintenir la pomme de terre, en exerçant une pression plus forte.

Une innovation pour redonner de l’autonomie

Bioservo a créé ce gant robotique pour renforcer la préhension humaine, à des fins de rééducation, ou pour aider les personnes souffrant d’atrophies musculaires, ou de faiblesse. D’ailleurs, le gant Carbonhand équipe déjà certains établissements de soins, en Suède, en Norvège et en Allemagne. Et, il vient d’être mis à disposition des vétérans américains. Pour un patient atteint, par exemple, de polyarthrite, c’est l’assurance de conserver une certaine autonomie et de moins dépendre de « l’autre ». Cette invention a été créée en collaboration avec la NASA et avec General Motors, qui a cédé la licence de la technologique RoboGlove, qui équipe le gant, en 2016, à Bioservo. Largement reconnu par de grandes entreprises technologiques, le gant Carbonhand devrait bientôt s’étendre au monde entier.

Bientôt un modèle pour les particuliers

Si, au départ, le gant robotique se destinait à la rééducation fonctionnelle et aux établissements de soins, Bioservo réfléchit de plus en plus à un modèle pour les particuliers. Ce serait, par exemple, une aubaine pour les malades de la SEP (Sclérose en Plaques), invalidante et s’attaquant aux muscles. Idem pour les personnes âgées percluses d’arthrose ou de rhumatismes déformants, les empêchant de saisir certains objets, ou même de se coiffer, notamment.

Un gant bardé de capteurs de pression

Le Carbonhand est doté de capteurs de pression intégrés dans chaque gant partiellement ouvert, qui envoient des signaux à un système de contrôle. Ce système active des moteurs pour fournir une assistance supplémentaire lorsque cela est nécessaire pour saisir fermement des objets. Les moteurs agissent sur des tendons artificiels, créant ainsi une « prise naturelle et dynamique » en appliquant la force requise (jusqu’à 20 newtons par doigt) pour maintenir l’objet. Un petit bloc d’alimentation, que l’on peut porter à la taille ou dans le dos, alimente le dispositif.

Des sangles de bras permettent de maintenir le câblage en place, et les paramètres du système peuvent être ajustés via une application mobile dédiée. En savoir plus sur cette invention géniale ? Rendez-vous sur le site officiel : bioservo.com.