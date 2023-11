Soulo (ré)invente le coupe ongles avec un dispositif inclusif pour les personnes âgées et à mobilité réduite

Lorsque l’on est alerte et valide, on ne se rend pas réellement compte que certains gestes du quotidien peuvent être de véritables embûches. Nous couper les ongles des pieds, par exemple, cela semble assez facile lorsque l’on peut se mouvoir. Mais qu’en est-il des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap qui se baissent difficilement et qui ne peuvent plus se contorsionner ? C’est en pensant à eux que Joshua Zhu, directeur de la start-up Soulo, a inventé le coupe-ongles du même nom. Issu de l’université de Stony Brook de New York, il vient de remporter le concours de l’innovation de l’année. Découverte.

Comment se présente le coupe-ongles Soulo ?

Grâce à un bras d’extension amovible, le coupe-ongles permet, par exemple, de limer les ongles en toute simplicité, sans nécessité de se baisser ni de lever la jambe. Il dispose également de larges poignées, d’un rail de guidage, de mèches de limage soigneusement sélectionnées et même de lumière pour guider l’utilisateur. De plus, il est utilisable sans le bras d’extension pour les plus vaillants, ce qui en fait un coupe-ongles « universel ». Conçu en réponse aux besoins de divers individus éprouvant des difficultés avec les coupe-ongles traditionnels, Soulo révolutionne l’expérience de coupe en éliminant les positions inconfortables nécessaires pour atteindre les pieds. Plus besoin de se retrouver dans de positions inconfortables ni de solliciter l’aide d’un proche.

De quoi s’est inspiré l’inventeur du Soulo ?

Soulo, anciennement connu sous le nom de PediCure Inc, a été cofondé et est actuellement dirigé par une équipe composée d’anciens étudiants de l’Université Cornell. Ils se sont donnés pour mission de proposer des produits innovants dédiés aux personnes âgées qui, selon eux, sont souvent négligées par les inventions et l’innovation. Si le coupe-ongles Soulo semble si efficace et innovant, c’est tout simplement parce qu’il s’inspire de ceux déjà existants sur le marché. Il existe déjà des coupe-ongles à grande poignée, avec leur prise ergonomique surdimensionnée, constituant une excellente option pour ceux en quête d’adhérence et de maniabilité accrues.

L’autre modèle du coupe-ongles, peut-être le plus connu, c’est le coupe-ongles ciseaux. Facile à utiliser et très coupant, il est privilégié par les personnes souffrant d’arthrite par exemple, ne demandant pas énormément d’efforts. Enfin, il existe des coupe-ongles électriques utilisés par les personnes âgées, assurant une coupe précise et rapide, notamment pour les personnes à mobilité réduite. C’est donc de tous ces modèles que s’inspire Soulo, fruit d’un développement minutieux, intégrant habilement les fonctionnalités des coupe-ongles existants dans une conception tout-en-un unique.

Que faut-il savoir de plus ?

Le coupe-ongles Soulo propose également une double vitesse, permettant de choisir entre une vitesse élevée ou basse, en fonction de l’épaisseur des ongles. L’équipement est par ailleurs pourvu d’une lumière intégrée pour éclairer la zone de coupe, améliorant ainsi la visibilité. Le chargement du coupe-ongles est simplifié grâce au port microUSB. Les embouts sont interchangeables, avec une recommandation d’utilisation de l’embout en papier de verre pour une coupe rapide des ongles et de l’embout pointu pour atteindre les coins et obtenir une coupe plus précise.

Soulo est vendu au prix de 70 $, soit 65,37 €, sur le site officiel de l’entreprise. En revanche, il est déjà en rupture de stock. Il faut ainsi s’inscrire sur une liste d’attente pour le précommander et le recevoir lors du prochain approvisionnement. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .