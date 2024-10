Ünos by Sz, l’invention géniale d’une paire de baskets qui s’adaptent à la croissance des pieds

Que diriez-vous d’une paire de chaussures qui grandissent en même temps que les pieds de vos enfants et s’adaptent aux éventuels gonflements des vôtres ? En tout cas, c’est ce que promettent les sneakers Ünos by Sz lancées par Target. Fruit d’une collaboration avec le designer Dr. D’Wayne Edwards, cette nouvelle paire arbore un design intelligent qui lui permet d’avoir une durée de vie plus longue que les chaussures conventionnelles. De tous les accessoires personnels que nous achetons régulièrement, les chaussures sont les plus complexes. Non seulement il faut trouver la bonne pointure, mais il faut aussi anticiper la croissance de nos pieds.

Prévenir le gaspillage

Le choix est d’autant plus difficile pour les enfants dont le corps est en pleine croissance. En conséquence, les chaussures sont souvent jetées une fois que nos pieds sont devenus trop grands. Une pratique qui est loin d’être parfaite alors que le monde lutte contre le gaspillage des ressources et vise un avenir durable. Avec les Ünos by Sz (abréviation de « U Need One Size »), la marque de distribution Target veut ainsi nous donner la possibilité de conserver nos baskets un peu plus longtemps que d’habitude. Cette nouvelle paire est effectivement conçue pour grandir avec son propriétaire.

Une conception protégée par un brevet

Il faut savoir que tout comme les pieds des enfants, ceux des adultes peuvent gonfler après une longue journée, ce qui peut altérer le confort si nous portons des chaussures assez justes. Pour résoudre ce problème, les sneakers Ünos by Sz adoptent une conception brevetée caractérisée par une semelle divisée en deux parties, formant un Z. Celles-ci sont reliées par une pièce flexible à base de silicone. Ce design permet à la nouvelle paire de baskets de s’étendre en largeur et en longueur, procurant en même temps un ajustement sûr. De quoi ainsi répondre efficacement aux besoins spécifiques de chaque pied.

Prix et disponibilité

D’après son fabricant, la nouvelle paire peut s’allonger et s’élargir jusqu’à une demi-taille pour les enfants et une taille complète pour les adultes. Les ÜNOS by Sz constituent une option idéale pour faire face au fait qu’en raison de leur croissance physique, les enfants doivent souvent se débarrasser de leurs chaussures bien avant qu’elles ne soient usées. Pour les adultes, le port de ces nouvelles sneakers signées Target est censé procurer plus de confort. Grâce à son design unisexe, le produit permet aux adultes ayant des pieds plus larges ou plus grands de trouver plus facilement une paire de chaussures adaptée à leur morphologie.

Les ÜNOS by Sz sont disponibles sur le site de la société de distribution au prix de 34,99 $ (~ 32 €) pour les enfants et 49,99 $ (~ 45 €) pour les adultes. Plus d’infos : target.com. Ces chaussures qui peuvent s’allonger vous semblent-elles intéressantes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .