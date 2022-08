Heinekicks : la marque de bière Heineken dévoile des sneakers… avec (évidemment) de la bière à l’intérieur !

Pendant les vacances, certains pratiquent un peu plus de sport que le reste de l’année, quand d’autres choisissent le farniente et les barbecues entre amis ou les soirées autour d’une bonne bière*, et d’une Heineken de préférence, la célèbre marque néerlandaise. Et puis, il y a ceux qui aimeraient allier le sport et la bière Heineken même si ce n’est pas, de prime abord, deux choses parfaitement compatibles… Qu’à cela ne tienne, la célèbre marque vient de dévoiler une nouvelle campagne marketing des plus originales: en s’associant au créateur The Shoe Surgeon (Dominic Chambrone), Heineken dévoile une paire de chaussures aux couleurs de la marque de bière et surtout, avec de la vraie bière dans la semelle… Découverte !

Des chaussures avec de la bière, vraiment ?

Elles s’appellent Heinekicks, mais vous ne les trouverez ni dans les magasins de chaussures, ni dans les bars. Ces chaussures vendues en série ultra-limitée contiennent de la vraie bière qui a été insérée dans la semelle à l’aide d’une seringue… Dans les faits, il faudrait donc être majeur pour pouvoir les acheter ! Et ce n’est pas n’importe quelle bière que contiennent les semelles de ces chaussures, puisqu’il s’agit de la nouvelle innovation du brasseur néerlandais : la Heineken Silver, qu’ils présentent comme une bière moins amère que la classique, mais également plus fraîche. Nous vous l’avons dit, c’est une campagne marketing, et non un produit destiné à être vendu !

Comment se présentent ces étranges chaussures ?

Outre le fait qu’elles soient donc aux couleurs de la marque, on aperçoit un long tuyau qui fait le tour de la chaussure et dans lequel la bière circule. Dans la languette de la basket se cache un ouvre-bouteille en métal pour pouvoir ouvrir sa cannette de bière. L’opération marketing a donc pour but de promouvoir la nouvelle boisson de la marque avec un détournement de sneakers, comme l’ont fait d’autres marques avant Heineken. 32 paires seulement seront fabriquées, et les premières seront distribuées lors du Project Future, mais il faudra se trouver à Singapour pour espérer en avoir une !

Quelques autres sneakers insolites ?

En 2019, Nike sortait les Jesus Shoes ! 20 paires de Nike Air Max 97 qui contenaient… de l’eau bénite ! A 2700€ la paire, il semble que les 20 paires aient été vendues en quelques heures seulement ! L’histoire raconte que chaque chaussure contiendrait 60 centilitres d’eau bénite prélevée dans le fleuve sacré du Jourdain, et qu’elles auraient été bénies par un prêtre. Avec le détail qui tue : un crucifix en or sur les lacets ! Dans un autre registre mais toujours de la même marque, il y a eu les Nike Air Max Grass. Pensée pour les golfeurs, cette chaussure est intégralement recouverte d’un gazon synthétique. Prix: 125€, mais ce n’est vraiment pas folichon esthétiquement parlant ! Enfin en 2021, on a vu apparaître les sneakers Kinder Bueno qui n’ont rien d’exceptionnel, à part d’être aux couleurs de la marque Kinder, et d’avoir été produites à 90 exemplaires seulement. Elles ont été conçues pour fêter les 30 ans de la marque de chocolats et confiseries !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. En France, la vente d’alcools est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.