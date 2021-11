Vous reprendriez bien un peu de sneakers Kinder Bueno ?

Afin de marquer le coup, de plus en plus de marques n’hésitent pas à faire de surprenantes collaborations pour fêter leur anniversaire. Quoi de mieux pour une occasion pareille que de surprendre les consommateurs avec des produits auxquels ils ne s’attendent surement pas ?

Eh bien, pour ses 30 ans, la marque Kinder a vu les choses en grand et a décidé de s’inspiré de la tendance marketing: une paire de sneakers à l’effigie de la marque ! Des chaussures Kinder Bueno, ça vous tente ?

Une paire étonnante

Voici ce à quoi la marque de barre chocolatée a pensé à l’occasion de son anniversaire : une paire de sneakers Kinder Bueno. Pas étonnant de la part du géant qui ne cesse de surprendre ses consommateurs avec ses différents produits. Et puis, 30 ans, ça se fête !

Baptisée 30YR, la paire de baskets sera produite en édition limitée. En effet, elle ne sera fabriquée qu’en 90 exemplaires seulement. En ce qui concerne son design, la 30YR se colore bien sûr des couleurs phares de la marque.

Le rouge, le blanc et le marron seront donc de sortie, mais ce n’est pas tout ! Certains éléments propres au packaging tels que la vague rouge ou encore la goutte de lait seront également présents sur ces paires de chaussures. Mais vous pensiez vraiment que Kinder allait s’arrêter là ?

Eh bien non, la marque a pensé à tout ! La boîte dans laquelle les chaussures seront glissées ne manque pas non plus d’originalité: afin de faire honneur a la barre chocolatée, la boîte ressemblera comme deux gouttes d’eau aux emballages des célèbres Kinder Bueno.

Un modèle rare et non commercialisé

Cependant, afin de posséder une de ses surprenantes paires de chaussures, il aura fallu un peu de chance. En effet, les sneakers 30YR ne seront pas commercialisées; la seule façon de se les procurer était de participer au jeu-concours « Qui paire gagne ».

Ce jeu concours se trouve sur le site officiel de Kinder Bueno et se déroulait jusqu’au 31 octobre (et oui, c’est terminé). Le principe de ce jeu-concours était simple: il consistait à retrouver les paires de cartes dans le temps imparti afin d’accéder au tirage au sort.

La marque n’est cependant pas la seule à avoir eu cette idée

Les opérations marketing à l’image des marques ont toujours existé. Cependant, au fil des années, des idées de plus en plus originales apparaissent sur le marché. Mais la création d’une paire de sneakers à l’égérie de sa marque reste l’idée la plus reprise.

L’entreprise Uno a notamment collaboré avec la célèbre marque à la virgule à l’occasion des 50 ans de son jeu de société. D’autres n’hésitent pas à développer des paires de chaussures originales, même sans occasion particulière.

Par exemple, il y a eu la collaboration entre LEGO et Adidas afin de créer des sneakers personnalisables à l’aide des briques de la célèbre marque de jouets. Ou encore, les sneakers « Jésus » qui se composent de l’eau du Jourdain donnant l’impression de marcher sur l’eau. Nos marques préférées n’ont sans doute pas fini de nous surprendre !