LG invente une vitrine innovante pour exposer mais également nettoyer (automatiquement) vos baskets

Nous connaissons tous la marque Coréenne LG, fabricant de téléviseurs, électroménagers, et smartphones aussi. Cette année, lors du dernier salon IFA 2022 de Berlin, le plus grand salon de technologie, LG s’est illustré avec deux inventions assez inattendues: avec le Styler ShoeCare et le ShoeCase, LG affirme qu’elle va révolutionner l’expérience de l’entretien des chaussures à domicile. Les amateurs de baskets vont adorer ces deux nouvelles inventions, deux adaptations du modèle Styler Original pour les vêtements, mais orientés uniquement vers les chaussures. Le Styler ShoeCare et le ShoeCase sont deux produits différents qui peuvent être utilisés l’un avec l’autre, dans différentes combinaisons en fonction de ce que vous en attendez. Explications.

Le ShoeCare c’est quoi ?

Cet appareil est une espèce d’armoire uniquement destinée à vos chaussures avec au maximum quatre étagères, amovibles, si vous souhaitez par exemple y ranger des bottes. LG utilise la technologie TrueSteam du Styler pour garder vos chaussures fraîches, mais sans les secousses destinées au rafraîchissement des vêtements du Styler. Concrètement, la vapeur monte du fond de l’armoire, créant une sorte de SPA pour vos chaussures… Grâce à un système de buses mobiles réglables, l’intérieur des chaussures est immédiatement séché afin qu’elles puissent être portées. Le ShoeCare se dote également d’un petit écran tactile qui permet de contrôler l’appareil qui s’utilise également avec l’application ThinkQ. Sur l’application, vous pouvez d’ailleurs indiquer la matière de vos chaussures afin que l’appareil gère en conséquence. Le traitement sera différent si vos chaussures sont en cuir, en daim ou si ce sont des chaussures de sport. La machine peut rafraîchir quatre paires de chaussures en 37 minutes seulement, à un niveau sonore très bas de 37 dB. Une machine à nettoyer les chaussures, intelligente en quelques sortes !

Et le ShoeCase c’est quoi ?

La seconde innovation proposée par LG n’est pas vraiment révolutionnaire mais pourrait également plaire aux fans de chaussures. C’est en fait une grande boîte transparente qui permet d’exposer ses jolies chaussures à la vue de tous. Grâce à l’application smartphone, il est possible d’éclairer ses chaussures de plusieurs couleurs, de les faire tourner sur elles-mêmes ou encore de choisir le mode anti-humidité ou la lumière ultra-violet pour les nettoyer. Il est possible d’empiler jusqu’à quatre ShoeCase et de les synchroniser pour les lumières par exemple… Si le ShoeCare permet de nettoyer les chaussures au fur et à mesure qu’elles sont portées, le ShoeCase est plutôt un objet de décoration design que les geeks devraient adorer. Les deux appareils seront bientôt commercialisés en Corée du Sud, mais la vente à l’international se fera uniquement si la demande est forte. Pour le prix, LG n’a rien dévoilé pour le moment malheureusement.

Une autre innovation LG présentée à l’IFA 2022 ?

Elle n’a rien à voir avec les chaussures, mais nous avons trouvé cette innovation plutôt insolite. Le nouveau réfrigérateur de la marque, le MoodUp va transformer votre cuisine en boîte de nuit. Les panneaux de porte du réfrigérateur changent de couleur grâce à l’application ThinQ toujours, et il y a le choix entre 22 couleurs en haut et 19 couleurs en bas. Il est également possible de choisir des couleurs pré-enregistrées comme Season, Mood ou Pop ! Mais ce n’est pas tout: le réfrigérateur MoodUp dispose également de haut-parleurs intégrés connectés en Bluetooth par lesquels vous allez pouvoir diffuser votre playlist préférée. Evidemment, la musique peut être synchronisée avec les changements de couleurs des panneaux de porte. On vous l’accorde, cela ne sert à rien, mais c’est quand même très sympa non ?