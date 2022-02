Aldi : bientôt une machine à repasser automatique révolutionnaire ?

Parmi les corvées ménagères, il en est une dont tout le monde se passerait bien ou presque… Et c’est évidemment le repassage ! Certains ont choisi l’option « Zéro repassage », mais parfois un petit coup de “défroissage” s’impose malgré tout. Pour un événement spécial ou tout simplement pour aller au bureau, les vêtements se doivent d’être parfaitement lissés. Il existe des centrales vapeurs ou des fers à repasser plus simples, mais le top du top serait quand même une machine qui repasse les vêtements toute seule… Un gain de temps énorme pour celles et ceux qui passent des heures à répéter les mêmes gestes ! En septembre 2021, le journal anglais Birmingham annonçait la sortie d’une machine à vapeur Aldi “qui pourrait nous faire gagner des heures”, à un prix défiant toute concurrence. Depuis cette date, nous sommes sans nouvelle de cette machine magique, mais nous avons mené l’enquête et avons trouvé d’autres machines déjà existantes.

Que devient la machine à repasser Aldi ?

En septembre dernier, le journal annonçait un nouveau produit dans la gamme « Entretien du Linge ». Cette machine à repasser devait être un engin magique pour les chemises et pantalons. Elle se présentait sous la forme d’un mannequin gonflable sur laquelle se positionnait la chemise. En gonflant le mannequin qui chauffe le tissu, la chemise se trouve repassée en quelques minutes. D’après l’enseigne, la machine possède même une minuterie qui permet de l’arrêter dès que le vêtement est tiré à quatre épingles ! Le journal annonçait également qu’elle serait disponible uniquement sur le site web de la marque, au prix de 59.99£. Mais malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé trace de la machine Aldi. A-t-elle été vendue et déjà épuisée ? Est-elle toujours en cours de commercialisation ? L’enquête se poursuit !

Un modèle haut de gamme la LG Styler

Dans un article datant de 2019, nous vous présentions plusieurs machines automatiques à repasser ou à plier. Parmi elles, la LG Styler, vendue au prix de 2000€, toujours disponible chez Darty ou Boulanger par exemple. Au départ, vendue uniquement pour les hôtels, elle semble être désormais accessible à tous.

Il suffit de ranger les chemises à l’intérieur, sur cintre, et de mettre le mécanisme en route; une fois le cycle terminé, les chemises ressortent repassées… Pratique certes, mais pas accessible à toutes les bourses.

Un modèle moyenne gamme, le Care for You de Rowenta

Également disponible au prix de 499,99€ sur le site de Darty, le Care for You se présente non pas comme une machine à repasser mais comme un défroisseur, ce qui revient à peu près au même. Non seulement, ce défroisseur automatique permet de lisser et défroisser les vêtements, mais en plus, il les assainit et fait disparaître les odeurs ! L’appareil de la marque Calor / Rowenta permet le défroissage de 3 articles en 10 minutes seulement. Pour un repassage parfait, il conviendra de laisser les vêtements pour une durée de 30 minutes. Un défroisseur qui détruit en même temps 99.9% des bactéries, virus et germes sans aucun produit chimique… En plus d’être pratique, il est écologique !

Un modèle plus accessible: le CLEANmaxx

Sur le même principe que celle que devait proposer Aldi, on trouve des mannequins gonflables à l’image de celui proposé par la marque CLEANMaxx, et disponible pour moins de 100€ sur le site Amazon. Cette repasseuse se présente comme un outil innovant pour repasser automatiquement les chemises et chemisiers. Le principe est simple puisqu’il s’agit d’enfiler la chemise sur le mannequin qui va se gonfler et envoyer de la vapeur sur le tissu. Selon les dires de la marque, cette machine serait également parfaite pour sécher et repasser les pull-overs ou t-shirts. Elle propose deux programmes de repassage : à vapeur ou à sec.

CLEANmaxx fer à repasser automatique pour chemises avec fonction vapeur | Sèche et lisse les chemises et chemisiers et remplace le fer à repasser | Station de repassage automatique avec 2 programmes INNOVATION - La repasseuse de chemises CLEANmaxx est un outil innovant qui permet de repasser automatiquement et confortablement les chemises et les chemisiers sans avoir besoin d'un fer à repasser...