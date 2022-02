Les machines à repasser, défroisser et plier automatiques – dossier

Elles font actuellement le buzz sur la toile et vous permettent de gagner du temps, d’avoir une armoire impeccablement rangée et du linge plié au carré. Les machines à repasser (et à plier) automatiques ont le vent en poupe ! Nous avons réuni quelques modèles qui devraient cartonner dans les mois à venir… A condition bien sûr d’y mettre le prix et d’avoir un peu de place pour les entreposer car certaines sont un peu imposantes !

Nous avons réuni dans notre article plusieurs machines ayant quasiment les mêmes fonctionnalités. Elles semblent toutes opérationnelles (sur le papier ou en vidéo) mais les dates de livraison réelles semblent encore un peu floues. Il est possible d’acheter certaines machines (avec le bouton vert), quant aux autres, celles avec le bouton gris, elles ne sont toujours pas disponibles, ou simplement en précommandes, ou pire, l’entreprise à fait faillite. Il semblerait que le développement de ces machines innovantes soit extrêmement compliqué. Certaines pages de constructeurs permettent toutefois de s’inscrire une “mailing list” pour être informé de l’évolution et du developpement de ces inventions. D’autres, ne donnent plus de nouvelles depuis plusieurs années. Nous tiendrons cette page à jours plusieurs fois par an.

Care for You de Rowenta (défroisseur automatique)

La machine à défroisser Care for You de Rowenta est également disponible le site de Darty à un prix plus raisonnalbe de 499.99€. L’appareil n’est pas à proprement parlé une machine à repasser automatique au sens stricte du terme, mais plutôt comme une machine à défroisser le linge. La nuance est subtile mais elle existe. Le défroisseur automatique Care for You de Rowenta lisse et défroisse le linge mais ce n’est pas tout.

En effet, l’appareil peut aussi assainir et fait disparaître les mauvaises odeurs. Plutôt pratique quand on oublie le linge trop longtemps dans la machine à laver. Mise au point par Calor et Rowenta, la machine est capable de défroisser 3 vêtements en moins d’une dizaine de minutes. Il est néanmoins recommandé de laisser les textiles une trentaine de minutes pour un résultat optimal. L’appareil revendique également un assainissement presque total “en faisant disparaitre 99.9% des bactéries, virus et germes sans aucun produit chimique“…

LG Styler (défroisseur automatique)

La machine à repasser du groupe LG a été longtemps réservée aux professionnels, notamment les luxueuses suites des hôtels du groupe ACCOR. Elle fonctionne sur le principe tout simple du repassage à la vapeur… Il suffit de ranger les vêtements sur cintre dans l’armoire, de fermer la porte et de patienter quelques minutes pour enfiler votre chemise ! Les chambres dotées de la LG Styler sont proposées à 2000$ la nuit mais offriront évidemment de nombreux gadgets (miroir-TV, stores commandés par application) aux chanceux occupants ! L’armoire est aujourd’hui disponible pour les particuliers sur le site Darty, au prix de 1 999.99€. Plus d’infos sur cette machine dans cet article.

CLEANmaxx (défroisseur automatique)

Le défroisseur CLEANmaxx est beaucoup plus abordable. En effet, celui-ci est disponible au pour moins de 100€ sur le marketplace Amazon. Cette “défroisseuse” est très simple à utiliser. En effet, il suffit simplement enfiler les chemises sur le mannequin, “qui va se gonfler et envoyer de la vapeur sur le tissu“. D’après la fiche du constructeur, la machine est également compatible pour sécher et repasser les pull et les tee-shirts. Deux programmes sont disponibles. Le premier à vapeur, le second à sec.

3 modèles sont disponibles, un premier à vapeur à 99.99€, un deuxième plus compacte pour le voyage à 49.90€ et un troisième sans vapeur à 69.99€. Un accessoire pour fixer les pantalons est également disponible à 29.99€.

Laundroid (pliage automatique)

Laundroid est une machine à plier le linge automatiquement. Il a été développé par l’entreprise japonaise Seven dreamers en collaboration avec Panasonic et Daiwa House et a été dévoilé pour la première fois pendant le CES 2015. comme on peut le voir dans la vidéo le fonctionnement est d’une simplicité enfantine. Il suffit de vider le panier à linge “propre” dans un tiroir dédié, et d’appuyer sur le bouton de lancement.

En quelques heures la machine délivre une pile de vêtements pliés et peu traiter jusqu’à 40 pièces simultanément mais le pliage est relativement long. En effet, il faut au minimum 5 bonnes minutes pour plier un pauvre tee-shirt. Malheureusement, après avoir contracté plus de 20 millions de dollars de dette, l’entreprise fait faillite en avril 2019. Peut-être que le brevet sera racheté et qu’une autre entreprise reprendra le concept pour le développer, nous vous tiendrons au courant. Plus d’information sur cet article.

Foldimate (repassage et pliage automatique)

Cette machine à repasser est juste révolutionnaire ! En effet en insérant les vêtements un à un, ils ressortent non seulement repassés mais surtout impeccablement pliés. Les constructeurs de cette machine ont d’ailleurs présenté leur nouvelle version au CES 2019.

La nouvelle Foldimate sera capable de plier 25 vêtements en moins de 5 minutes mais ne prendra pas les vêtements trop larges (sweat-shirts, draps) ou trop petits (vêtements de bébé ou lingerie de corps) La Foldimate sera disponible avant la fin de l’année 2019 pour un prix avoisinant les 1000 dollars. Plus d’infos ici > FoldiMate, la machine qui plie votre linge. A l’heure ou nous écrivons ces lignes (février 2022) la page officielle n’a pas été mise à jour et affiche toujours un formulaire pour la précommander.

Tersa Steam (séchage et pliage automatique)

Cette seconde machine fonctionne avec des capsules « lavantes » qu’il faut insérer dans l’appareil. En une dizaine de minutes votre chemise se trouvera désodorisée, séchée et repassée simplement en la disposant sur un cintre et en fermant la porte. Petit plus, la machine une fois refermée peut servir de miroir. La Tersa Steam est écologique car elle ne fonctionne qu’avec de l’eau distillée et tout est inclus dans la capsule.

La livraison initialement prévue en mai 2018 a dû être repoussée pour la perfectionner mais gageons qu’elle ne tardera pas à rejoindre le tout jeune marché de ces engins futuristes ! Plus d’information sur cette page > Tersa Steam, une machine à repasser automatique qui s’accroche au mur comme un miroir. A l’heure ou nous écrivons ces lignes (février 2022) la page officielle affiche toujours un logo “Coming Soon”

Effie (repassage automatique)

Basée sur le même principe que la Tersa Steam, c’est une machine verticale qui permet de repasser des vêtements sur cintres mais pas de les plier comme la Foldimate. Elle est déjà disponible aux Etats-Unis mais n’est pas prévue à l’internationale pour le moment. Elle désodorise également les vêtements grâce à un diffuseur de parfum intégré au mécanisme. A l’heure où nous écrivons ces lignes (en 2022) l’entreprise ne donne plus de nouvelles depuis 3 ans sur le développement de sa machine. En savoir plus : Effie, la machine a repasser automatique

Et puis on ne sait jamais, si vos moyens sont vraiment très réduits et que vous avez tout de même envie de profiter des services d’une machine à plier le linge, vous pouvez toujours vous rabattre sur la planche en plastique qui fonctionne parfaitement. Nous la possédons et l’utilisons beaucoup… Le gain de place pour ranger la machine et dans l’armoire est maximal pour moins de 15€ ! Ça ne vaut pas le coup de s’en priver et pas de risque qu’elle ne tombe en panne.

YPS (repassage et pliage automatique)

La société japonaise YAC Japan a conçu une machine “professionnelle” capable de repasser 100 chemises à l’heure. Selon les informations de la marque, la repasseuse automatique peut traiter jusqu’à deux vêtements par minute, soit 120 par heure. Le constructeur la décrit comme « la machine à repasser la plus rapide au monde ». Plus d’info sur cet article.

