Adieu le fer à repasser, le repasseur automatique CleanMaxx est en promo chez Lidl (59,99 €)

Lorsque l’on parle de tâches ménagères, il en est une qui s’apparente pour la plupart d’entre nous à une véritable corvée : le repassage. Elle est encore pire lorsque les habitants de la maison doivent être tirés à quatre épingles pour travailler. Les chemises de Monsieur et les corsages de Madame se doivent d’être parfaits, sans un pli. Ce sont alors des heures à passer devant une table à repasser, à transpirer sous la chaleur de la centrale vapeur. Pour ce type de vêtements, il existe un petit appareil baptisé CleanMaxx qui repasse seul ou presque vos vêtements. Lidl Belgique a décidé de vous en faire cadeau sur un prix déjà très bas. Il est en ce moment disponible au prix de 59,99 € au lieu de 69,99 € (- 14 %), mais seulement en Belgique. Découverte.

Les caractéristiques du CleanMaxx vendu chez Lidl

Le repasseur automatisé CleanMaxx s’adresse spécifiquement aux chemises, aux polos, aux tee-shirts, aux chemisiers, aux pulls fins, aux sweats et aux vestes légères. Attention, les vêtements qui ne passent pas au sèche-linge ne peuvent pas être défroissés par le CleanMaxx. De plus, il s’utilise sur des vêtements encore humides, dès la sortie de la machine. Le CleanMaxx est, en réalité, une sorte de soufflerie géante et puissante, qui va sécher les vêtements pour les repasser. Certes, le sèche-linge peut quasiment effectuer la même tâche, mais il lui faudra beaucoup plus de temps. L’avantage du CleanMaxx est sa rapidité d’exécution. De plus, il viendra à bout des vêtements les plus froissés, ce que ne peut pas faire un sèche-linge.

Est-ce plus économique qu’un sèche-linge ?

Le CleanMaxx dispose d’une puissance de 1 800 W, ce qui en fait plus une solution d’urgence pour un repassage au dernier moment qu’un outil pour repasser des dizaines de chemises. En comparaison avec un repassage traditionnel, il faut 5 à 10 min pour avoir un chemisier parfaitement repassé. Parfois, certains vêtements très froissés prennent beaucoup plus de temps à repasser. C’est donc grâce à sa vitesse d’exécution qu’il peut vous permettre de faire des économies. Et cela se vérifie encore avec des vêtements de grande taille, puisque le CleanMaxx peut accueillir des hauts de toutes tailles, jusqu’au 5XL. En revanche, les vêtements pour enfants devront être repassés avec un fer, le CleanMaxx accueille tous les vêtements avec une encolure minimale de 36 cm, soit une taille XS. Il consomme donc de l’électricité, mais effectue la tâche plus rapidement, il s’avère ainsi moins énergivore qu’un sèche-linge.

Comment ça fonctionne ?

Pour qu’il fonctionne parfaitement, il faudra minutieusement suivre le mode d’emploi. Par exemple, la housse devra parfaitement être positionnée pour éviter le blocage de la sortie d’air chaud, un problème qui pourrait entraîner des interruptions fréquentes du processus. L’installation correcte d’une chemise sur l’appareil peut prendre un certain temps. Il est nécessaire de l’enfiler sur la housse, d’ajuster les manches, de boutonner la chemise, puis de fixer le vêtement avec des pinces pour éviter la formation de faux plis.

L’appareil est doté d’un minuteur que vous pouvez ajuster en fonction de vos besoins, permettant également de régler la puissance via un bouton situé à la base de l’appareil. Une fonctionnalité intéressante est la capacité de l’appareil à s’arrêter automatiquement, si le vêtement est prêt avant la fin de la programmation. Notons pour terminer que certains utilisateurs trouvent cet appareil un peu bruyant, un inconvénient qui n’entache pas son fonctionnement. Vous vivez trop loin de la Belgique, mais souhaitez tout de même acquérir un produit de la marque CleanMaxx, ils sont disponibles sur Amazon (189,48 €), Darty (240,27 €) et Fnac (189 €)

*Le prix a été relevé le 28 septembre, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.

