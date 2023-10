Ah, le repassage, c’est une tâche passionnante pendant laquelle nous essayons de transformer des chiffons sortis du sèche-linge en vêtements tirés à quatre épingles. Parfois l’essai est concluant et parfois, nous sommes obligés de nous tourner vers le pressing pour récupérer une chemise impeccable. La corvée du repassage, c’est un peu comme un rendez-vous avec une pile de linges qui semble avoir passé la nuit dans le tambour du sèche-linge à tourner et à se retourner dans tous les sens. La corvée du repassage arriverait en 10ᵉ position dans ce classement réalisé par Topito en 2019, mais nous sommes presque certains qu’elle est la « corvée number one » pour bon nombre d’entre nous. Se dire que l’on va passer deux heures, debout, devant une table à transpirer sang et eau, n’enchante personne. Pourquoi ne pas vous équiper d’une machine à repasser ? Le modèle Krivs Foldimate, vendu au prix de 286,62 € sur Amazon, pourrait vous changer la vie. Découverte.

Présentation de la machine à repasser automatique Krivs

La Krivs Foldimate est une machine polyvalente qui répond aux besoins de repassage de toute la famille avec sa capacité généreuse de 8 kg. Ce dispositif ingénieux va au-delà du simple séchage, intégrant des fonctionnalités supplémentaires pour assurer une expérience de soin du linge complète. En ajoutant des comprimés d’aromathérapie, la machine élimine efficacement les odeurs indésirables telles que le tabac ou les odeurs de moisi, laissant vos vêtements fraîchement parfumés. Elle fonctionne grâce à la lumière UV, qui pénètre les cellules microbiennes, anéantissant leur capacité à se reproduire et à se répliquer, contribuant ainsi à l’élimination des bactéries. En activant le mode soin, la vapeur s’infiltre profondément dans les fibres, les assouplissant et leur redonnant de la texture. Grâce à une convection de circulation tridimensionnelle à haute température de 65 °C, les vêtements sont rapidement séchés en profondeur, préservant leur intégrité sans les endommager. De petite taille, elle trouvera facilement sa place dans votre dressing, toujours prête à vous rendre service.

Pourquoi investir dans une machine à repasser automatique ?

La principale raison d’un investissement dans ce type de machine, c’est bien sûr de se débarrasser de la corvée du repassage et, par ailleurs, de gagner du temps. Imaginons que vous deviez, chaque jour, changer de chemise pour Monsieur et de corsage pour Madame. Ces petites pièces vestimentaires sont une véritable galère à repasser. Avec une machine, il suffit de les insérer à l’intérieur dès la sortie du lave-linge, la machine les sèche à la vapeur et les défroisse. De votre côté, vous n’aurez plus qu’à les poser sur cintre en attendant la prochaine utilisation. De plus, vous vous facilitez grandement la tâche.

Est-ce rentable d’investir dans ce type de machine ?

Bien entendu, ces machines à repasser automatiques consomment de l'électricité. Prenons l'exemple de la machine présentée qui dispose d'une puissance de 800 W d'électricité. Si nous comparons cette puissance à une centrale vapeur (3 000 W) ou à un fer à repasser classique (2 000 W), le calcul est rapide. Certes, vous ne pourrez pas tout repasser avec une machine automatique… Toutefois, sachant que le repassage d'une chemise classique peut parfois prendre une dizaine de minutes, avec un fer ou une centrale très énergivore, les économies d'électricité sont donc bien réelles avec une machine à repasser. Par ailleurs, vous avez aussi le repasse chemises et chemisiers CLEANMAXX proposé par Lidl.