Comment choisir une machine à repasser automatique et dire adieu à la corvée du repassage ?

Le repassage est l’une des corvées ménagères les plus détestées avec le nettoyage des toilettes, et celui du réfrigérateur. Repasser le linge, c’est forcément passer du temps, en position debout devant sa table à repasser et à transpirer à cause de la vapeur dégagée. D’ailleurs, les ventes de fer à repasser reculent chaque année, avec 7,5 % de moins en 2023, selon le GIFAM. En 1998, l’entreprise italienne Pony invente le premier mannequin à repasser automatique, le MG-398, un mastodonte qui prenait beaucoup d’espace. Depuis cette date, les machines à repasser automatiques se sont miniaturisées et démocratisées. Pour certains vêtements, elles peuvent être de véritables alliées qui vous permettront de gagner du temps, mais également de réduire votre consommation de courant. Les centrales vapeur et les fers à repasser sont de petits appareils, gros consommateurs d’électricité. Mais, comment choisir une machine à repasser automatique ? Et, que faut-il savoir avant de l’acheter ? Je vous explique tout.

Qu’appelle-t-on mannequin de repassage, ou machine à repasser automatique ?

Un mannequin de repassage est un appareil utilisé pour repasser et défroisser les vêtements de manière efficace. Il est souvent composé d’un support en forme de buste ou de corps entier, sur lequel on place le vêtement. Le mannequin souffle de l’air chaud ou de la vapeur pour lisser les tissus, ce qui permet d’éliminer les plis sans avoir à utiliser un fer à repasser manuel. C’est un outil pratique pour les vêtements comme les chemises, les vestes ou les robes, car il permet de repasser rapidement et uniformément.

Comment choisir une machine à repasser automatique ?

Toutes les machines à repasser automatiques ne disposent des mêmes fonctionnalités, et fréquemment, elles sont limitées en termes de linge qu’elles peuvent traiter. Afin de faire le meilleur choix, voici les quatre points principaux à examiner :

La fonction de séchage automatique est importante, car elle permet de laisser la machine gérer le vêtement en autonomie. Pour ce faire, elle dispose de capteurs d’humidité qui dirigent la vapeur envoyée pour sécher le linge. Avec un programmateur manuel, il n’est pas toujours évident de « viser juste » et d’obtenir une chemise parfaitement sèche du premier coup.

La puissance du mannequin est également un élément à considérer, car cela influera sur votre temps de séchage. Concrètement, un mannequin de repassage d’une puissance inférieure à 1 200 watts vous autorisera le séchage de chemises ou t-shirts, mais pas des vêtements épais.

Une machine à repasser automatique prend de la place, bien plus qu’une table que l’on glisse sous un lit, et qu’un fer à repasser que l’on range dans un placard. Lors du choix d’un mannequin de repassage, veillez, de préférence, à ce qu’elle soit pliable, et sur roulettes. Pliable pour la glisser dans une armoire après utilisation, et sur roulettes pour pouvoir la déplacer facilement.

Enfin, attention, tous les mannequins de repassage ne repassent pas tous les vêtements. La plupart se destinent plutôt aux chemises, aux polos ou aux t-shirts. Estimez correctement vos besoins en termes de type de vêtement avant d’acheter un mannequin de repassage.

Pourquoi est-ce intéressant d’investir dans une machine à repasser automatique ?

Le repassage est devenu plutôt désuet et la fabrication des tissus a grandement évoluée. De nombreux tissus, aujourd’hui, ne se repassent plus. À titre personnel, je ne repasse plus, sauf lorsque nous sommes de sortie, pour un mariage par exemple. Une machine à repasser automatique dans le style de la CLEANmaxx vendue 99,99 €, serait parfaite pour mon petit usage personnel. Si vous portez quotidiennement des chemises, une machine à repasser peut vous faire gagner du temps, et par ailleurs réduire votre facture d’électricité.

Elles consomment généralement moins d’électricité et le temps d’utilisation est réduit. Un mannequin de repassage peut défroisser une chemise en deux ou trois minutes, quand le fer à repasser tournera ¼ h pour une chemise impeccable ! Et, vous ? Utilisez-vous déjà une machine à repasser automatique ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

