Le mannequin de repassage automatique Wëasy, l’invention qui va vous faire oublier le fer à repasser

Vous détestez repasser les chemises, mais votre situation professionnelle vous impose des vêtements sans plis disgracieux ? Pour vous, le repassage est une véritable corvée ménagère et vous seriez ravi de vous en passer. D’ailleurs, vous rêvez d’embaucher une personne dédiée uniquement à cette tâche pour que nous n’ayez plus qu’à vous glisser dans vos chemises. Vous pensiez avoir tout vu dans le monde des gadgets ménagers ? Vous ne connaissez probablement pas le mannequin de repassage Wëasy, Magic Pressing, le nouvel héros dans la bataille contre les plis indésirables. Ce mannequin automatique coûte moins cher que le pressing (69,90 € à la FNAC ou sur Amazon), et vous garantit des résultats similaires. Découverte.

Présentation du Magic Pressing Wëasy

Le Wëasy Magic Pressing est une petite révolution dans le monde du repassage domestique. Fabriqué en plastique de haute qualité, cet appareil compact aux dimensions de 45 × 17,5 × 100 cm propose une solution pratique, rapide et efficace pour le séchage et le repassage des chemises et du linge. Avec une puissance de 1 200 W et une tension de 220 V, ce mannequin est équipé de la technologie Hot Air Tension, offrant cinq niveaux de température pour s’adapter à tous les types de tissus. Son minuteur programmable vous permet de personnaliser le processus jusqu’à 180 min. Pratique à ranger et doté d’une protection contre la surchauffe, cet appareil est livré avec des accessoires essentiels, dont une tige ajustable télescopique, un cintre, une housse en nylon et quatre pinces à poids.

Pourquoi choisir un mannequin de repassage automatique ?

Si l’on compare le mannequin de repassage à un fer à repasser ou à une centrale vapeur, il est évident qu’il vous permettra, avant tout, de gagner du temps ! Quelques minutes suffisent à défroisser un vêtement dès sa sortie du lave-linge. Attention, la plupart des mannequins de ce type chauffent très fort les tissus. Il faudra impérativement que les chemises ou les t-shirts défroissés soient des vêtements qui passent au sèche-linge en temps normal. Choisir un mannequin de repassage automatique, c’est aussi faire le choix d’un appareil efficace qui ôtera le moindre pli. En effet, la chemise n’est pas repassée à plat, par exemple, mais généralement soufflée par l’intérieur, ce qui évite les plis d’un repassage classique.

Quels sont les inconvénients d’un mannequin de repassage automatique ?

Si vous êtes seul à la maison, l’investissement pourrait ne pas à être rentable, sauf si vous changez de chemise chaque jour par exemple. En comparaison avec un fer à repasser ou une centrale vapeur, les mannequins permettent de gagner du temps, mais souvent, ils ne sont pas adaptés à tous les vêtements. En d’autres termes, pour repasser un costume complet, vous devrez acheter un mannequin pour le haut et un second pour le bas. Rares sont les mannequins de repassage polyvalents qui ont la capacité de défroisser la totalité de la garde-robe.

Des mannequins qui, s’ils sont utilisés chaque jour ou sur de longues périodes, peuvent se révéler énergivores, ce qui n’arrangera pas votre facture d’électricité. Enfin, ces mannequins sont assez encombrants, il vaut mieux disposer d’une buanderie ou d’un grand placard, sinon ils pourraient finir par vous servir de porte-manteaux et ce n’est pas leur fonction première. Le mannequin de repassage automatique est disponible à 69,90 € à la FNAC ou sur Amazon.

