Yunlinli dévoile une cabine portable et pliable qui repasse automatiquement le linge

Le repassage est peut-être l’une des corvées les plus détestées des Français ! L’enfer de la chemise impeccable, sans aucun pli apparent pour un événement ou tout simplement pour aller au bureau tous les matins, tout le monde l’a connu un jour ou l’autre ! Depuis l’invention du fer à repasser à résistance électrique, par Henry W.Seely, brevetée le 6 juin 1882 à New York, les choses ont évolué. Aujourd’hui, il existe des machines à repasser automatiques, probablement inspirées des premières calandreuses, qui vous facilitent grandement le repassage. Nous vous proposons de découvrir la nouvelle machine à repasser de la marque Yunlinli, une machine de séchage à la vapeur au look très actuel, une cabine actuellement en promotion sur Amazon au prix de 177,52 €. Et elle a la particularité de se ranger dans une valise. Découverte.

Présentation de la machine à repasser automatique

La machine à repasser automatique Yunlinli se dote également de fonctions de sèche-linge et de séchage à la vapeur. Avec son design en acier inoxydable, acrylonitrile, butadiène styrène (ABS) et polyphénylène sulfide (PPS), elle combine légèreté et durabilité du haut de son poids plume de 1,5 kg. Elle s’équipe aussi d’un dispositif ultra-silencieux et d’un design innovant, puisqu’une fois repliée, elle prend la forme d’une valise mauve. Pour l’utiliser, il vous suffit d’accrocher vos vêtements à l’intérieur, de choisir le cycle souhaité parmi les options de vapeur, désinfection ou séchage, et le dispositif fait le reste. La machine à repasser automatique se distingue par ses caractéristiques innovantes, comprenant une conception à six trous de vapeur pour un repassage rapide.

Ce qu’il faut savoir de plus sur cette machine

Pour garantir votre sécurité, elle se dote d’une télédétection du corps humain avec une lumière UV qui cesse automatiquement de fonctionner en présence humaine. Pour des vêtements impeccablement repassés, elle s’équipe d’une housse en tissu plaqué argent qui assure une meilleure élimination des plis et un séchage rapide. Et vous allez pouvoir l’emporter partout, en voyage ou au camping, car elle est capable de résister à de nombreuses conditions météorologiques.

Enfin, son chauffage rapide grâce aux éléments chauffants en céramique PTC et son contrôle intelligent garantissent un processus efficace et sécurisé. Les matériaux de haute qualité tels que le tissu Oxford haute densité, l’acier inoxydable résistant à la rouille et le matériau PPS ignifuge soulignent la durabilité de cette machine. Les dispositifs de double garantie de sécurité, avec thermostat et fusible, renforcent la fiabilité de l’appareil. Son utilisation simple à un seul bouton, avec un réservoir d’eau amovible, garantit une commodité optimale pour vos besoins de repassage et de séchage.

Toutes ses caractéristiques techniques

Matériel : ABS + alliage d’aluminium

Tension nominale : 220 V

Puissance nominale : 800 W

Longueur du cordon d’alimentation : 1,5 m

Poids net : 4,9 kg

Taille du produit : 540 × 410 × 220 mm

Contenu du colis : une machine à repasser / un manuel d’instruction

La machine à repasser Yunlinli est au prix de 190,89 €. Vous pouvez aussi obtenir une réduction de 7 % jusqu’au 9 janvier 2024, soit 13,37 € pour un prix final de 177,52 €. Avez-vous déjà essayé ce type de machine et vous a-t-elle permis de gagner du temps et d’obtenir un linge impeccable ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

