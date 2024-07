Le pantalon : histoire et révolution d’un vêtement universel

Vous portez des jeans, des survêtements, des leggings ou des velours côtelés ? Qu’ils soient bleus, verts, rouges, à fleurs ou à pinces, le vêtement qui couvre vos deux jambes, vos fesses et votre taille, s’appelle un pantalon. Renaud dans sa chanson « Marche à l’ombre » l’appelait « futal » et il était en skaï comme Travolta ! En argot, il se fait froc, fut ou falzar, et depuis quelques années, le pantalon, et surtout le jean, se porte même troué. Quant à la définition du pantalon, voici celle du dictionnaire Le Robert : « culotte longue descendant jusqu’aux pieds ». Hommes ou femmes, que serions-nous sans nos pantalons que l’on porte pour sortir, travailler, pratiquer du sport, voire dormir avec nos pyjamas ? Mais, qui a inventé le pantalon ? Quand est-il devenu un vêtement unisexe ? Je fais, pour vous, le tour de cette question.

Les femmes qui ont popularisé le pantalon féminin

Nous pouvons probablement les remercier de s’être battues et d’avoir imposé leurs choix, afin que nous, les femmes, puissions porter des pantalons. Chacune à leurs époques, elles ont tenu tête aux autorités pour le droit de s’habiller comme bon leur semblait. Je pourrais citer George Sand, auteure de la Mare au Diable, Rosa Bonheur, peintre ou encore Jeanne Dieulafoy, trois femmes qui ont affirmé leurs choix. En 1887, Madeleine Pelletier, première « femme psychiatre », envoie une pétition aux députés afin de réformer cette loi. Sans retour de l’Assemblée nationale, c’est Hubertine Auclert, militante féministe qui, en 1889, lance « la réforme du costume », lançant la mode unisexe du pantalon pour femmes. La popularisation du pantalon, et l’abandon progressif des lois, nous le devons à l’immense actrice et chanteuse allemande, Marlene Dietrich et de son look androgyne et mystérieux. Elle fera du pantalon noir femme classique et élégant, un vêtement qui peut enfin profiter aux femmes.

Les pantalons et les femmes

Vous vous doutez bien que le pantalon était, au départ, un vêtement réservé aux hommes. Les femmes, elles, portaient de lourdes robes encombrantes, et longues, et étaient interdites de « chausses », le nom donné au pantalon au Moyen Âge. Néanmoins, une femme célèbre en portait déjà, Jeanne d’Arc, évidemment, parce qu’elle était une femme, guerrière, et qu’elle s’est longtemps fait passer pour un homme. En 1800, après la Révolution française, le préfet de police de Paris (Dubois) signe un arrêté interdisant le port du pantalon aux femmes. Encore autorisé pour les femmes exerçant un métier masculin, l’ordonnance préfectorale visait surtout à leur limiter l’accès à certains emplois. À cette époque, seules des raisons médicales pouvaient donner le droit de porter un pantalon. Plus tard, le port de ce vêtement par les femmes était autorisé pour conduire une voiture, ou une bicyclette, ou monter à cheval.

Qui a inventé le pantalon ?

La paternité du pantalon n’est pas clairement établie, car de tout temps, les hommes portaient des culottes qui recouvraient leurs jambes. De plus, les hommes montaient à cheval pour se déplacer ou travailler dans les champs, et portaient, par conséquent, un vêtement qui couvrait les jambes jusqu’aux pieds. En réalité, c’est la domestication du cheval qui remonteraient à l’an 8 000 av. J.-C. La première preuve archéologique, elle, remonte à 3 500 av. J.-C. dans les steppes du Kazakhstan. C’est donc le « pantalon de cheval » qui est le premier pantalon à être porté. En Europe, il sera popularisé par le roi Édouard VII du Royaume-Uni en 1909 qui le portait de couleur claire, surmonté de cuissardes. Les histoires des inventions vous intéressent-elles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .