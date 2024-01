Lidl brade sa borne de recharge 22 kW pour les voitures électriques ou hybrides rechargeables

Si vous possédez une voiture électrique, comme 882 531 Français en 2023 (selon le baromètre de l’Avere), vous connaissez la galère du rechargement sur les bornes publiques ! Installer une borne de recharge à domicile peut être l’alternative parfaite pour celles et ceux qui utilisent leurs voitures électriques, chaque jour. En effet, recharger votre voiture à domicile s’avère tout de même plus pratique que de courir après les bornes, non ? Lidl propose une borne de recharge puissante à tout petit prix, c’est peut-être le moment de vous lancer. En effet, la borne de recharge ULTIMATE SPEED®, 22 kW (3 ph) est actuellement au prix de 349 € au lieu de 499 € (- 30 %). Focus sur cette promotion exceptionnelle disponible en ligne, ou en magasin.

Présentation de la borne de recharge ULTIMATE SPEED®, 22 kW (7,4 kWh)

La borne de recharge murale ULTIMATE SPEED® 22 kW propose une solution de charge efficace pour les véhicules électriques et hybrides dotés d’une prise de type 2 dans les espaces privés. Pour plus de simplicité, elle se dote d’un écran LCD clair et coloré. En veille, elle maintient une consommation d’énergie minimale, tout en garantissant une charge optimale avec un courant d’entrée et de sortie maximal de 32 A. Son design compact et de haute qualité la rend adaptée aux petits garages et abris de voiture, et son boîtier résistant aux intempéries (IP65) assure une durabilité optimale, même en extérieur.

Que faut-il savoir de plus sur la borne de recharge ULTIMATE SPEED®, 22 kW (7,4 kWh)

Avec neuf puissances de charge au choix, elle vous garantira la possibilité de personnaliser le niveau de charge en fonction de la disponibilité d’électricité. Si votre garage est doté de panneaux solaires, c’est une fonction idéale puisqu’elle s’adaptera à la disponibilité de l’électricité produite en temps réel. De plus, cette borne propose une sécurité maximale avec des fonctionnalités telles que l’autotest automatique au démarrage, la fonction maître/esclave pour l’équilibrage de la charge. Ajoutons également, une consommation en veille économe en énergie (inférieure à 2,5 W), une interruption automatique en cas de surchauffe, et une reprise automatique après une panne de courant pour terminer sur la sécurité. Certifiée par DEKRA, cette borne de recharge intègre par ailleurs des dispositifs de protection, dont un bouton d’arrêt d’urgence et un connecteur de type 2 avec capuchon pour une utilisation fiable et sécurisée.

Toutes les caractéristiques techniques :

Alimentation en tension de 400 V~ (3 ph) ou 230 V~ (1 ph) (détection automatique)

5 puissances de charge au choix (à 400 V~) : environ 4, 7, 9, 11 ou 22 kW

4 puissances de charge au choix (à 230 V~) : environ 2, 3, 4 ou 7 kW

Moins de 2,5 W d’économie d’énergie en mode veille

Tension d’entrée et de sortie : 230 V~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V~ 50 Hz, 3 Ph

Courant d’entrée et de sortie : maximum 32 A

Température d’utilisation : -25 à +50 °C

Longueur du câble, connecteur inclus : 5 m

Encoche pratique sur le boîtier pour enrouler facilement le câble de charge

Fonction maître/esclave pour équilibrer la charge lors de l’utilisation de plusieurs bornes de recharge

Matériaux : métal, plastique

Dimensions : environ 40 × 36 × 14,55 cm

Poids : environ 7 kg

Les recommandations à connaître absolument

Cette borne peut développer une puissance de 7,4 kW et doit correspondre à la puissance de charge maximale de votre véhicule. Celle-ci développe une puissance de charge maximale de 22 kW. Cependant, si votre véhicule possède une puissance maximale de 11 kW, alors elle ne délivrera pas sa puissance maximale de 22 kW, mais seulement les 11 kW nécessaires au rechargement de votre voiture. Enfin, Lidl précise que cette borne de recharge « ne doit être installée, réparée et entretenue que par un électricien qualifié » (décret du 12 janvier 2017). De plus, au vu de sa forte puissance (7,4 kW), elle est soumise à autorisation. Il est donc « impératif de respecter les consignes de sécurité figurant dans le mode d’emploi de l’appareil et du véhicule ». Rappelons qu’en France, seules les bornes de recharges d’une puissance égale ou inférieure à 3 kW, peuvent être installées sans autorisation préalable. Pour profiter de cette offre au prix de 349 € au lieu de 499 € (- 30 %), suivez ce lien. Que pensez-vous de ce bon plan ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez