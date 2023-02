Voiture électrique : tout savoir sur les bornes de recharge électrique

Les voitures thermiques ne devraient plus être vendues à partir de 2035 en Europe, c’est en tout cas, le souhait de la commission européenne. Et, depuis quelques années, les voitures électriques connaissent une forte expansion. Plus écologiques, mais également plus économiques, elles sont notamment très prisées des citadins, qui effectuent de courts trajets. Les technologies évoluent, et l’autonomie des voitures électriques se fait de plus en plus longue, les utilisateurs sur de longs trajets, comment aussi à s’y intéresser. Mais, lorsque l’on possède une voiture électrique, a-t-on, par exemple, le droit d’installer, une borne de recharge à domicile, aussi appelée Wallbox ? On vous explique tout.

Pourquoi vouloir une borne de recharge à domicile ?

Lorsque l’on est propriétaire d’une voiture 100% électrique , et que l’on habite à la campagne, il est parfois difficile de trouver une borne proche. En ville, le problème ne se pose pas, elles existent déjà dans la plupart des villes de France. Disposer d’une borne de recharge à domicile est donc nécessaire pour un grand nombre de propriétaires de véhicules électriques. Il est évidemment possible d’installer une Wallbox à domicile, à condition que la pose et la mise en service soient réalisées par un professionnel habilité. Cette condition est également obligatoire pour bénéficier de certaines aides publiques, il ne s’agit donc pas d’installer soi-même sa borne de recharge, dans un coin de votre garage.

Installer une borne de recharge dans une maison individuelle

Si vous possédez une voiture hybride ou électrique, vous avez tout à fait le droit d’installer une borne de recharge. Certaines marques automobiles proposent d’ailleurs l’installation des Wallbox inclus, ou en option. Lorsqu’il s’agit d’un achat d’occasion, en revanche, il vaut mieux installer une borne dans le garage, une dépendance, ou à l’extérieur de la maison. Avant l’installation, il faudra tout de même vous renseigner auprès de votre fournisseur d’électricité afin de savoir si la puissance de votre compteur est suffisante, et qu’il dispose bien d’une prise de terre. Ce serait dommage de pouvoir recharger vos batteries, mais de ne pas pouvoir utiliser vos autres appareils !

Installer une borne de recharge en copropriété

En termes d’installation, il n’y a pas réellement de différence entre une maison individuelle et une copropriété. Il faudra également vous assurer que le compteur accepte votre borne de recharge, sans que la copropriété en subisse les conséquences, et la faire installer par un professionnel agréé. Si la borne est installée pour votre usage personnel, elle devra donc se trouver sur votre place de parking ou dans votre box. Néanmoins, en copropriété, toute nouvelle installation, doit obligatoirement passer par un accord du syndic. Ce dernier n’a pas lui de vous refuser l’installation, puisqu’il n’y aucune autorisation à obtenir, mais il doit en être informé. Le « droit à la prise » est instauré depuis un décret de 2014, cela veut dire que tout copropriétaire a le droit de disposer d’une borne de recharge dans un immeuble collectif. En revanche, dans une copropriété, il conviendra d’installer un système de comptage individuel pour la consommation de la borne. Si elle se trouve sur un compteur commun, il est normal que votre consommation soit imputée sur votre facture personnelle. Les copropriétaires peuvent aussi bénéficier d’aides à l’installation de bornes de recharges, ou de crédit d’impôts.

Que dit la loi en termes de bornes de recharges ?

Le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques détaille certaines conditions concernant cette installation. Ainsi, les bornes de recharge doivent être d’une puissance inférieure ou égale à 3.7 kW. Elles doivent aussi être installées dans un bâtiment privé (garage, box, dépendance) et ne doivent en aucun cas être publiquement accessibles. La prise de courant doit impérativement être une prise de type E, et respectant la norme NF C61-314, adapté à la recharge d’un véhicule électrique. Lors de l’utilisation de la borne, l’intensité de charge doit être au maximum de 8 A. Avec une puissance inférieure ou égale à 3.7 kW, le particulier peut installer sa borne lui-même, mais ne bénéficiera pas des aides de l’État. En revanche, toute borne supérieure à cette puissance de 3.7 kW, doit impérativement être installée par un professionnel certifié IRVE (Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques), une certification délivrée par un organisme accrédité tel que Qualifelec ou l’AFNOR.

Combien coûte une borne de recharge à domicile ?

Une borne de recharge personnelle est un dispositif qui peut être intéressant, surtout si vous roulez beaucoup. L’investissement se situe de 1 200 à 2 000 € environ, en sachant que vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt qui se définit comme suit : 75 % du prix de l’équipement, dans la limite de 300 € (frais de pose inclus) par système de charge et limité à un seul équipement pour une personne seule et à deux bornes pour un couple soumis à imposition commune, selon le site Qualité Enr. Quant à la TVA appliquée sur les bornes de recharge, elle est de 5,5 %. Si vous l’utilisez beaucoup, elle peut alors être amortie en moins d’un an, ce qui peut s’avérer rentable à très court terme.