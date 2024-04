Lidl lance un détecteur de métaux portable PARKSIDE à moins de 15 €

Enfants ou adultes, nous avons tous un espoir secret : trouver un trésor caché dans un mur ou au fond du jardin ! On s’imagine alors découvrir une montagne de Louis d’Or, et devenir riche comme Crésus. C’est en tout cas l’image que je me fais de la découverte d’un trésor ! Le plus célèbre, le trésor des Templiers recherché par de nombreux passionnés, même si nous ignorons s’il existe vraiment. Pour rechercher un trésor, ou un bijou perdu sur la plage, il existe des détecteurs de métaux, que certains passionnés utilisent pour retrouver des vestiges anciens. Chez Lidl, en ce moment, un mini détecteur de métaux est proposé au prix de 14,99 €. Il ne vous permettra probablement pas de trouver le trésor qui vous rendra milliardaire, mais pour un bijou ou une vis perdus, pourquoi pas ? Mais, au fait, que dit la loi en matière de détection de métaux ? Je vais tout vous expliquer.

Un détecteur de métaux premier prix

Le détecteur de métaux portable Parkside dispose d’une localisation circulaire à 360° et d’une lampe LED intégrée. Il est principalement conçu pour la détection d’objets métalliques tels que l’or, l’argent, les bijoux, les pièces de monnaie, etc. Lorsqu’il détecte un objet métallique, une alarme sonore retentit ainsi qu’une alarme visuelle et par vibration pour détecter les métaux. De plus, les signaux s’intensifieront à mesure que vous vous rapprocherez de l’objet détecté. Conçu dans un boitier étanche avec IP 68, il peut fonctionner sur une plage de température située de -10 à +50 °C. Enfin, en termes de détection, il est capable de vous informer de la présence d’un objet métallique de la taille d’une pièce de monnaie d’un diamètre de 25 mm x 2 mm.

Une activité très réglementée

Concernant les particuliers, il n’existe pas de réglementation pour détecter les métaux dans le domaine public (plages, forêts publiques, etc.). En revanche, pour détecter dans une propriété privée, il faut, et c’est assez logique, obtenir l’autorisation du propriétaire du terrain, qui est aussi le propriétaire de l’éventuel trésor que vous découvrirez. La seule loi qui régit la détection de métaux est l’article L542-1 du Code du Patrimoine, mais cela concerne seulement les professionnels (archéologues) Voici ce que dit explicitement cet article : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. La détection archéologique est soumise à réglementation, mais pas la détection de loisirs. En revanche, si vous découvrez une pièce datant d’avant 1875, ou issus des deux guerres mondiales (médailles, croix, vestiges de soldats), vous devrez les déclarer.

Avis aux archéologues « amateurs »

La détection de loisir est autorisée sur la grande majorité du territoire français, offrant ainsi une variété incroyable de zones à explorer telles que les prairies, les champs et les forêts, les plages, les dunes, et même les jardins publics. Néanmoins, attention de ne pas creuser sur des parties arborées ou végétalisées par une commune, par exemple, cela va de soi ! En revanche, il est strictement interdit de détecter, en tant que particulier, sur des zones historiques ou archéologiques. Oubliez donc les anciens cimetières, généralement disposés autour des églises, les parcs des églises justement et tout terrain ou des recherches archéologiques sont en cours. Devenez un chercheur de trésor avec ce mini détecteur de métaux au prix de 14,99 €. Avez-vous déjà fait de belles découvertes avec un détecteur de métaux ? Faites-nous part de vos impressions, ou de votre expérience ? Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

