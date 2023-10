Les jouets en bois Lidl sont de retour pour un Noël encore plus écolo, et ils vont vite disparaitre !

Si vous êtes parent de jeunes enfants, il y a de fortes probabilités qu’ils vous traînent chez Lidl dans les jours à venir ! Depuis quelques jours, ils sont revenus en magasin et comme chaque année, ils vont très vite disparaître, achetés par ceux qui se ruent dessus à chaque sortie. Eux, ce sont les jouets en bois Lidl, vendus sous la marque Playtive qui, chaque année, déchaîne les passions. Il faut reconnaître qu’ils sont plutôt sympas, hyper solides et que le choix est très large. Depuis que le site Lidl existe, vous allez maintenant pouvoir faire votre commande depuis votre canapé et éviter la déception du jouet en rupture en magasin et ça, c’est peut-être la meilleure nouvelle de l’année ! Mais pourquoi les jouets en bois Lidl plaisent-ils autant ? Qu’ont-ils de si particulier ? Décryptage.

Pourquoi le jouet en bois reste une valeur sûre ?

Les jouets en bois ont, pour ainsi dire, toujours existé et à une certaine époque, ils étaient même les seuls jouets disponibles. Le bois, c’est une matière naturelle, que l’on aime toucher et c’est aussi une matière rudement solide et résistante à l’épreuve du temps, des manipulations, des chocs et des chutes ! Les jouets en bois Lidl sont de cette trempe-là ! Solides et colorés, ils sont de véritables stimuli pour les enfants qui peuvent s’inventer des dizaines d’histoires différentes. De plus, le bois représente beaucoup moins de danger qu’une pièce en plastique ou électronique. Et enfin, Lidl propose des prix défiant toute concurrence sur ses jouets en bois, sans rogner sur la qualité évidemment !

Un petit rappel écologique sur les jouets en bois Lidl ?

Même avec des prix aussi bas, les jouets en bois de la marque allemande restent écologiques. En effet, ils sont absolument tous, sans exception, fabriqués à partir des bois détenant le logo FSC. Ceci implique que le bois employé pour leur construction vient de forêts gérées durablement. Ils sont d’ailleurs tous certifiés par des labels qui assurent du suivi des exigences écologiques, sociales et environnementales strictes. Des jouets durables, solides et sécuritaires, que demander de plus ?

Nos coups de cœur pour 2023…

Le choix est large comme chaque année et il est difficile de se décider, mais voici nos trois coups de cœur. Le Playtive Établi enfant : offrez à vos petits bricoleurs en herbe une expérience créative et éducative avec cet établi en bois véritable, conçu pour le divertissement des enfants dès l’âge de trois ans. Ce produit, compatible avec les établis Playtive, va au-delà du simple jeu en développant la motricité fine des enfants et en favorisant leur compréhension de la technique et de l’ingénierie. L’établi comprend une variété d’accessoires d’outils, dont un tournevis, un marteau, une clé à molette, une scie, une règle, 12 écrous, quatre vis courtes, quatre vis moyennes, quatre vis longues, deux panneaux en bois à trois trous, deux panneaux en bois à quatre trous, deux plaques en bois à six trous, quatre anneaux circulaires et deux carrés. Son prix est de 39,99 €.

La Playtive Maison de poupée XXL en bois : stimulez l’imagination de vos petits architectes en herbe avec cet ensemble de jeu innovant, riche en caractéristiques. Conçu pour encourager la créativité et le jeu de rôle, cet ensemble offre une vaste aire de jeu sur quatre étages, comprenant deux balcons et une terrasse sur le toit pour des aventures imaginaires infinies. Les cinq pièces au style loft, dotées d’un ascenseur et de deux escaliers, offrent une expérience immersive. Au rez-de-chaussée, les enfants découvriront un magasin et un café, accompagnés d’une salle de bains privée. L’ensemble comprend également 2 poupées pliables et 49 meubles soigneusement conçus pour la chambre, le salon, la cuisine, la salle de bains et la terrasse sur le toit, permettant aux petits de créer des scénarios diversifiés. La construction simple, facilitée par le matériel de montage inclus, assure une expérience agréable de montage (à réaliser soi-même). Son prix est de 115,00 € et est destiné aux enfants de 3 ans et plus.

Les Playtive Blocs de construction en bois : trois modèles pour ces blocs de construction en bois pour les enfants dès un an pour le set « mix » et « couleurs » et dès deux ans pour le set « construction ». Éveillez la créativité, l’habileté et l’imagination spatiale de vos petits architectes en herbe avec ces ensembles de blocs de construction ludiques. Le set de blocs de construction Ville, composés de briques en bois massif intégrant des éléments en métal et en plastique, sont disponibles en ensemble de 50 pièces, recommandé pour les enfants à partir de deux ans. Pour les plus jeunes dès 1 an, l’ensemble de blocs de construction mélange de couleurs comprend 80 pièces de briques en bois massif dans une variété de formes et de couleurs attrayantes. Enfin, le mix de briques de construction, avec 58 pièces de briques en bois massif aux motifs colorés et naturels, partiellement imprimés, stimulera l’imagination des tout-petits dès l’âge d’un an. Chaque ensemble est vendu au prix de 11,99 €.

En commandant sur le site Lidl.fr, vous évitez la cohue, les ruptures de stock et les déceptions. Et vous vous assurez aussi de boîtes esthétiquement parfaites à glisser sous le sapin. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Noël c’est dans moins de deux mois, il va falloir commencer à penser aux cadeaux ! Que pensez-vous de ce bon plan sur des jouets en bois ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

