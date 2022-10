Des chercheurs ont (enfin) inventé un robot fonctionnel pour plier les vêtements automatiquement

La corvée du linge est l’une des corvées que de nombreuses personnes détestent effectuer… Laver le linge passe encore, le lave-linge vole à notre secours… Pour le sécher, il existe le sèche-linge ou le tancarville selon la méthode utilisée, et là encore, la tâche est plutôt simple. Mais, une fois que le linge est sec, vient l’étape du repassage et du pliage, une corvée si chronophage que certains se contentent un pliage à la sortie du sèche-linge, s’évitant ainsi celle du repassage. Concernant le pliage du linge, des chercheurs du laboratoire AUTOLAB de l’université de Berkeley ont mis au point une nouvelle méthode robotique de pliage des vêtements à une vitesse record (pour un robot) appelée SpeedFolding. Il plie à la vitesse de l’éclair… Découverte !

Quel est donc cet étrange robot ?

Le robot ressemble à un tronc muni de deux bras, et même s’il est incapable de battre les bras d’un humain, il remporte haut-la-main le match des robots plieurs de linge ! Grâce à la vision artificielle, un réseau neuronal appelé BiManual Manipulation Network (BiMaMa-Net) et une paire de bras robotiques industriels, SpeedFolding peut plier 30 à 40 vêtements positionnés de manière aléatoire par heure, en les terminant généralement en deux minutes. Un tas de linge de 40 vêtements plié en une heure, ce n’est pas révolutionnaire comparé à un humain, mais technologiquement, c’est actuellement le plus performant !

Pourquoi est-il le meilleur robot plieur ?

Si l’on en croit les auteurs de cette étude, les précédentes méthodes de pliage robotisé de vêtements n’atteignaient que « 3-6 FPH» (c’est-à-dire “plis par heure”). Au-delà de la rapidité d’exécution du robot, les chercheurs décrivent le pliage d’un vêtement comme un défi de longue date pour les robots. Les vêtements peuvent être très froissés, et disposés en tas, donc « mal rangés ». Il fallait en conséquence inventer un système bimanuel (utilisant les deux mains) capable d’attraper un vêtement disposé dans n’importe quelle configuration. Puis, de lisser le vêtement froissé, et ensuite de le plier en suivant les lignes de pliage préférées données par les chercheurs. Selon les auteurs, les précédentes méthodes de pliage robotique de vêtements étaient « principalement axées sur la manipulation à un seul bras ».

Comment fonctionne-t-il ?

Avant de procéder au pliage, le système doit examiner l’état initial du vêtement (à l’aide d’une caméra suspendue) et calculer où le saisir avec ses deux bras pour amener le vêtement à l’étape suivante souhaitée du processus de pliage. Pour parvenir à ce résultat, le réseau neuronal BiMaMa-Net a appris à plier des vêtements après avoir étudié 4 300 exemples humains et assistés par des machines. Grâce à cet apprentissage, il affiche un taux de réussite de 93 %. En outre, SpeedFolding peut généraliser (appliquer ce qu’il a appris) à des vêtements d’une matière, d’une forme ou d’une couleur différente de celle des vêtements avec lesquels il s’est entraîné.

Pour accomplir cette tâche, les chercheurs ont utilisé le robot industriel Dual-arm YuMI IRB 14 000 dont le bout des doigts est muni de pinces « prolongées par de petites dents imprimées en 3D pour améliorer la préhension ». En revanche, difficile d’imaginer ce robot dans nos intérieurs, car il coûte la bagatelle de 58 000 dollars… La technique pourrait cependant être appliquée à la robotique domestique avec des prix plus accessibles.

Pourquoi si peu de succès pour ce genre de machines ?

Dans notre dossier consacré aux machines automatiques à plier le linge, nous vous présentions plusieurs appareils à plier, défroisser ou repasser… Ces accessoires, pourtant fonctionnels et très utiles, peinent à convaincre les industriels, qui hésitent à se lancer dans la fabrication à grande échelle de ces machines. D’ailleurs, de nombreux fabricants n’ont pas tenu la distance et ont mis la clé sous la porte. Difficile d’expliquer les raisons de ces échecs commerciaux, ce ne sont néanmoins pas les innovations qui manquent dans ce domaine. Un jour peut être un fabricant trouvera LA solution miracle, et ce sera peut-être le Baxter, allez savoir ? Sinon, vous avez les planches à plier, moins performantes, mais tout de même rudement efficaces, et surtout beaucoup moins chères.