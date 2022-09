Ufesa SV1200, une machine à repasser automatique (à moins de 100€) qui ressemble à un mannequin

S’il est une corvée que la plupart des gens détestent et encore plus s’ils se doivent d’être tirés à quatre épingles, c’est celle du repassage… Certains, probablement des personnages assez rarissimes, adorent repasser, mais ce n’est pas la majorité. D’autres, plus nantis, s’offrent les services d’un pressing ou d’une personne qui repasse leur linge. Et les derniers ne repassent pas du tout: ils plient leur linge sans passer par la case centrale vapeur ! Mais pour ceux qui portent des chemises ou tailleurs chaque jour, les plis ne sont pas très bien vus et le repassage est obligatoire… Depuis quelques années, il existe des machines à repasser qui facilitent grandement cette tâche ! Voici une sélection de machines à repasser, toutes disponibles en ligne. N’hésitez pas également à consulter notre dossier dédié sur toutes les machines à repasser, défroisser et plier automatiques existantes à ce jour.

La Ufesa SV1200 Mannequin 2 en 1

Cette petite machine à repasser ne coûte que 99.99€ et dispose d’une fonction séchage automatique pour une puissance de 1200W ! Grâce à sa fonction 2 en 1, en plaçant simplement votre vêtement sur le mannequin, vous pourrez faire d’une pierre deux coups en le séchant et en le repassant automatiquement en quelques minutes seulement. La fermeture éclair réglable permet de repasser des vêtements de la taille S à la taille XXL, et elle dispose d’une minuterie qui permet de la faire fonctionner pendant 3 heures jusqu’au séchage/repassage complet de votre chemise. Un accessoire pour repasser les pantalons est également disponible.

Le défroisseur pour Chemises Clatronic HBB 3734

Ce mannequin de repassage s'utilise pour les chemisiers, t-shirts, chemises et pantalons, et coûte moins de 100€. Comme la première, elle dispose d'une fonction 2 en 1 qui sèche puis repasse en une seule étape. Il est possible de l'utiliser avec la plupart des vêtements qui passent au sèche-linge. Avec ce défroisseur, les vêtements sont séchés et repassés en très peu de temps, mais elle convient aussi pour rafraîchir un vêtement ou pour neutraliser les odeurs de transpiration par exemple. Elle est réglable pour les vêtements de la taille XS à la taille XXL et avec l'embout universel pour pantalon, elle permet de repasser les jeans, ou pantalons en coton. Elle dispose en outre, d'une protection contre la surchauffe et d'un système anti-basculement pour écarter tout risque d'incendie.

La Klarstein ShirtButler

Oubliez les vêtements froissés avec cette étonnante machine de la marque Klarstein, qui vend des produits de qualité et financièrement accessibles. La ShirtButler offre elle aussi un système deux-en-un qui sèche et repasse, et un embout spécial pour les pantalons. Une fois lavés, il suffit de glisser les vêtements sur le ballon puis de laisser faire la technologie HotAir Tension couplée au ballon en nylon Oxford, qui va aérer le vêtement et enlever l'humidité en quelques minutes seulement. Grâce à la minuterie, il est possible de choisir six niveaux de temps, de 0 à 180 minutes. Elle est très silencieuse et peu encombrante, et un voyant vous indique les options possibles. Comme les deux précédentes, elle ne coûte pas plus de 100€ et vous rendra assurément de fiers services…

Bien entendu, vous trouverez également des machines à repasser bien plus chères et donc bien plus performantes, mais ces trois modèles sont suffisants pour avoir les chemises de la semaine toujours propres et sans aucun pli !