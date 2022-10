“Le travail manuel sera un choix”, un robot domestique Tesla pour les taches dangereuses, répétitives ou ennuyeuses

On se souvient qu’en 2021, Elon Musk avait parlé de l’intention de Tesla de développer des robots humanoïdes capables d’effectuer de multiples tâches pour aider l’homme dans son quotidien. L’information était à l’époque prise à la légère, voire illusoire pour beaucoup, car la démonstration présentait une personne déguisée qui mimait des gestes robotiques. Contre toute attente, lors de la récente conférence Tesla Al Day 2022, Musk a démontré le sérieux de son projet, en présentant deux vrais robots. Découverte.

Des prototypes de robot humanoïde

Après des mois de teasing, Tesla vient enfin de livrer des détails supplémentaires au sujet de son projet révolutionnaire. Il a dévoilé deux prototypes de robot, à savoir, « Bumble C » et « Optimus ». Durant la présentation, Bumble C s’est avancé sur le devant de la scène en saluant le public. Cette entrée a été appuyée par une vidéo qui montrait le robot en train d’effectuer différentes tâches telles que livrer un colis ou arroser des plantes. Encore dépourvu de coque, Bumble C laissait apercevoir ses entrailles comportant de nombreux fils.

Quid d’Optimus ?

Un prototype d’Optimus a également été présenté. Son esthétique était plus abouti mais, vraisemblablement, il était loin d’être au point: il avait des difficultés à se tenir debout tout seul et était incapable de marcher. Mais, connaissant l’élan visionnaire du PDG du groupe américain, nous pouvons nous attendre à des améliorations significatives durant les prochaines années. D’ailleurs, Musk a avoué qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour perfectionner Optimus. Le directeur de Tesla a aussi déclaré avoir besoin de plus d’ingénieurs en IA et en mécanique afin de mener ce projet à grande échelle. « Nous avons presque toutes les pièces nécessaires pour construire des robots humanoïdes domestiques, puisque nous fabriquons déjà des robots avec des roues », a déclaré Musk sur Twitter peu après la présentation, en faisant référence aux voitures de Tesla.

Un élan de vision extrême

Même si le chemin à parcourir est encore long dans ce projet, Tesla est confiant. L’objectif est de développer le plus rapidement possible des robots humanoïdes utiles au quotidien. “À l’avenir, le travail physique et manuel sera un choix : si vous souhaitez le faire, vous le pourrez, mais vous n’aurez pas besoin de le faire (…) C’est pourquoi je pense qu’à long terme, il faudra mettre en place un revenu de base universel (…) mais pas tout de suite, parce que ce robot ne fonctionne pas encore”.. Optimus sera produit en plusieurs millions d’exemplaires. Il devrait coûter moins cher qu’une voiture, a déclaré Musk. Il est donc plus ou moins sûr de dire que le prix n’excédera pas les 20 000 $ (environ 20 000 €).

Le PDG de la firme a également affirmé que les robots pourraient remplacer les humains dans plusieurs domaines, y compris dans les chaînes de production. Ces millions de robots au service de l’homme contribueront à bâtir une nouvelle civilisation avec « un avenir d’abondance où la pauvreté aura disparu », a assuré le milliardaire américain d’origine sud-africaine. Voilà qui résume parfaitement sa vision du futur. Plus d’informations : tesla.com