Les batteries résidentielles Tesla Powerwall 3 (13,5 kWh) bientôt disponibles en France ?

La crise énergétique a eu un impact non négligeable sur le prix de l’électricité, comme on peut le constater sur les dernières données d’Eurostat. En moyenne, il y a eu une augmentation de 14 % dans les pays européens. En France, depuis le mois de février, les tarifs heures pleines/creuses ont connu une hausse de 9,8 % et ceux de base, de 8,6 %. Dans d’autres pays de l’UE comme le Danemark, l’Italie et la Belgique, les tarifs sont encore plus élevés. Voilà pourquoi le marché des systèmes de stockage résidentiels s’est rapidement développé et tend à croître dans les années à venir, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. Compte tenu de cette tendance et en vue de répondre davantage aux attentes des consommateurs, SunPower Corp a décidé de proposer la batterie domestique Tesla Powerwall 3, dotée de deux onduleurs intégrés.

Un choix logique selon SunPower

SunPower Corp, une des principales sociétés d’énergie solaire aux États-Unis, a récemment annoncé qu’elle va ajouter la Tesla Powerwall 3 dans sa gamme de produits. Shawn Fitzgerald, vice-président de l’entreprise, a déclaré dans un communiqué de presse que « de plus en plus de ménages optent aujourd’hui pour les solutions de stockage résidentielles » et, grâce aux nombreux avantages offerts par cette batterie domestique, il est logique de la proposer aux consommateurs. En raison des pannes de réseau fréquentes et de la hausse des tarifs de l’électricité, la vente de batteries domestiques a explosé aux USA. « Nous avons assisté à des ventes records de batteries de stockage en 2024 et envisageons un avenir dans lequel presque tous les systèmes solaires seront associés au stockage. Il semble logique d’associer la Tesla Powerwall 3 à notre système solaire SunPower Equinox pour offrir aux propriétaires les meilleurs produits du marché », a-t-il indiqué.

Les avantages de la Tesla Powerwall 3

Selon Joe Holstein, propriétaire de SunPower by Quality Home Services, la Tesla Powerwall 3 offre de nombreux avantages, surtout lorsqu’elle est combinée au système Sunpower Equinox. Cela permet aux ménages de réduire davantage leur facture d’électricité et leur dépendance au réseau. En outre, ce dispositif de la marque Tesla est abordable et propose une alimentation interrompue, car les utilisateurs peuvent ajouter jusqu’à quatre unités de batterie. Il est également facile à installer et maintient ses performances, y compris à basse température ou dans un environnement à humidité élevée. « Proposer la Tesla Powerwall 3 nous permet d’offrir aux propriétaires une solution énergétique complète sous un même toit, comprenant la vente, le financement et l’installation […] Pour répondre aux demandes de nos clients, tout en simplifiant le processus d’adoption d’une énergie propre », a jouté Holstein. Pour information, la Powerwall 3 a une capacité énergétique de 13,5 kWh et peut fournir 11,5 kW de puissance continue (une seule unité).

SunPower Europe va-t-il aussi proposer cette batterie domestique ?

Pour l’instant, ce sont uniquement les revendeurs SunPower certifiés aux États-Unis qui proposent la Tesla Powerwall 3. SunPower Corp n’a pas encore mentionné dans son communiqué la disponibilité de cette batterie de stockage résidentielle auprès des revendeurs SunPower en Europe. Nous ne savons donc pas, pour le moment, quand elle sera disponible en France. Il est à noter que depuis sa commercialisation par Tesla en 2023, la Powerwall 3 est en vente dans quelques pays européens tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, la Suisse, le Portugal et l’Italie. L’entreprise d’Elon Musk semble déployer progressivement son Powerwall en Europe. Plus d’informations : sunpower.com. Seriez-vous prêts à adopter un système de stockage d’énergie chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .