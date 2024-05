Sunity pulvérise les prix sur ses batteries résidentielles de stockage d’énergie (2 à 8 kWh)

La tendance de cette année est aux batteries résidentielles, qui ne sont autres que des batteries de stockage, généralement associées à des panneaux solaires. Elles sont appelées batteries résidentielles, car elles se destinent à des usages domestiques par des particuliers. Une batterie résidentielle permet de stocker de l’électricité, fréquemment produite par des sources renouvelables comme les panneaux solaires, pour une utilisation ultérieure. En d’autres termes, vous produisez la journée, et vous utilisez après le coucher du soleil. Chez Sunity, ils proposent cinq kits différents tous prêts à l’emploi avec des promos de folie en cette fin de mois de mai. L’entreprise française casse littéralement les prix sur la totalité de ses kits composés de batteries résidentielles, et de panneaux solaires. Découvrez ces offres sans attendre.

Le pack kit Sunity + Solarflow 1200

Le premier des kits Sunity se compose de deux panneaux solaires pour une puissance totale de 840 W, et d’une batterie de 1 ou de 2 kWh. Ce kit est un modèle Plug & Play, c’est-à-dire qu’il vous suffit de le brancher pour profiter du stockage de l’électricité, générée par les panneaux solaires, puis le soir venu de profiter de l’électricité gratuite. Accompagné par une batterie résidentielle Zendure, reliée à une application, vous pourrez surveiller votre production et votre consommation à distance. Par exemple, une batterie de 1 kWh peut permettre le fonctionnement d’une télévision LED de 100 watts pendant environ 10 heures (1 kWh / 100 W = 10 h). Le pack kit Sunity + Solarflow 1200 est actuellement vendu au prix de 1 690 € au lieu de 3 138 €, soit une réduction affichée de 46 %. Attention, les stocks sont limités. Il est également disponible avec 2 kWh de stockage au prix de 2 190 € au lieu de 4 038 €.

Le pack kit Sunity 420W Plug & Play + Batterie Zendure Solarflow 2000

Le pack Kit Sunity Double Face 420W, associé à la batterie Zendure Solarflow 2000, propose une capacité de stockage extensible de 2 à 8 kWh, le tout connectable à une simple prise. Ce pack contient tout ce dont vous avez besoin pour produire votre propre énergie et stocker le surplus généré en journée pour une utilisation en soirée :

2, 3 ou 4 kits solaires Sunity Double Face 420W avec leurs structures de fixations en aluminium noir

1 micro-onduleur de 800 W

1 câble secteur de 5 m

1 Hub 2000 Zendure Solarflow

1 ou 2 batteries AB2000

2 rallonges MC4 de 3 m par kit Sunity

Par exemple, si vous choisissez le plus petit kit (420 W), vous pourrez approximativement produire 919,8 kWh/an dans une région très ensoleillée, ou 459,9 kWh/an dans une région non dominée par le soleil. Ce qui représente une économie de 115 € par an (prix du kWh à 0,2516 €). Le pack kit Sunity 420 W Plug & Play + Batterie Zendure Solarflow 2000 est actuellement vendu au prix de 2 190 € au lieu de 2 938 €, soit une réduction affichée de 25 %. Plusieurs déclinaisons sont possibles pour ce kit : avec deux batteries, et différentes puissances de panneaux solaires (840 W, 1 260 W ou 1 680 W).

Le pack Sunity 420 W Plug & Play + Batterie Zendure AIO

Nous montons encore en gamme avec le pack kit Sunity Double Face 420 W qui se dote d’une puissante batterie Zendure tout-en-un AIO avec une capacité de 2,4 kWh, le tout branché sur une simple prise. Lorsque vous recevrez votre pack, vous disposerez des éléments suivants :

2 ou 3 kits solaires Sunity Double Face 420 W et leurs structures de fixations en aluminium noir

1 micro-onduleur 800 W

1 câble secteur de 5 m

1 batterie Zendure AIO 2,4 kWh

2 rallonges MC4 de 3 m par kit Sunity

Ce kit vous permettra, par exemple, d’alimenter une climatisation portable de 1 000 W pendant 2,5 h, ou une pompe à eau de 400 W durant 6 heures. Le pack kit Sunity Double Face 420 W avec la batterie Zendure tout-en-un AIO est actuellement vendu au prix de 2 290 € au lieu de 3 030 €, soit une réduction affichée de 24 %. Plusieurs déclinaisons sont possibles pour ce kit : avec deux batteries, et différentes puissances de panneaux solaires (840 W, 1 260 W ou 1 680 W).

Le pack Sunity Go 440W Plug & Play + Batterie Zendure Solarflow 2000

Lui aussi en Plug & Play, il fonctionne sur le même principe que les kits présentés précédemment. Je vais donc m’arrêter sur les capacités de la batterie Zendure Solarflow 2000 qui promet jusqu’à 41 % d’économie par an sur votre facture d’électricité. Avec une capacité de 1,92 kWh, cette batterie utilise une technologie LiFePO4 pour une longue durée de vie. Grâce à sa conception extensible, elle peut être étendue jusqu’à 7,68 kWh, ce qui permet une adaptation facile aux besoins croissants en énergie. Son fonctionnement silencieux à 0 et elle dispose d’une durée de vie impressionnante de 15 ans. Elle propose une capacité de 3 000 cycles à 80 % de décharge ou de 6 000 à 70 % de décharge. Elle est garantie 10 ans. Le pack Sunity Go 440W Plug & Play + Batterie Zendure Solarflow 2000 est actuellement vendu au prix de 2 489 € au lieu de 2 946 €, soit une réduction affichée de 16 %. Plusieurs déclinaisons sont possibles pour ce kit : avec deux, trois ou quatre panneaux solaires et avec une batterie (2 kWh) ou deux batteries (4 kWh).

Le pack Sunity Go 440W Plug & Play + Batterie Zendure AIO

Pour ce dernier modèle, lui aussi Plug & Play qui est livré avec deux ou trois kits solaires Sunity Go 440W et leurs structures de fixations en aluminium noir, je vais revenir sur le Sunity Go. Vous recevrez également dans votre colis un micro-onduleur 800 W, un câble secteur de 5 m, une batterie Zendure AIO 2,4 kWh et deux rallonges MC4 de 3 m par kit Sunity. Les stations Sunity Go permettent, par exemple, de faire fonctionner 10 ampoules (100 kWh), un box internet (95 kWh), un PC portable (50 kWh) ou encore une machine à laver (135 kWh).

Aussi à l’aise sur votre balcon, votre terrasse, ou lors de vos virées en camping, ils permettent un accès à l’énergie constante, de jour comme de nuit, si tant est que suffisamment d’électricité soit stockée. Quant à la technologie, ce sont des panneaux doubles-faces biverre bifaciaux de la marque Trina. Ils se composent de 144 demi-cellules monocristallines TOPCon N-Type et disposent d’un rendement de 212,7 W/m² (face avant) et situé de 5 % et 30 %, soit une puissance totale jusqu’à 572W (face arrière). Ils sont garantis 25 ans, mais la garantie de production de 87,8 % s’étend, elle, à 30 ans. Le pack Sunity Go 440W Plug & Play + Batterie Zendure AIO est actuellement vendu au prix de 2 590 € au lieu de 3 546 €, soit une réduction affichée de 27 %. Plusieurs déclinaisons sont possibles pour ce kit : avec deux ou trois panneaux solaires pour une puissance de 880 W ou de 1 260 W.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.