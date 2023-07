StarPress, un miroir qui permet de repasser les vêtements, l’étonnante invention de Raoul Parienti

Le repassage n’est pas réellement la tâche que l’on préfère en général ! Les aficionados de repassage existent, mais ils ne représentent pas la majorité des personnes. Lorsque l’on doit repasser, il faut parfois pousser la table basse ou la table de la salle à manger, pour installer la planche à repasser et la centrale vapeur. Puis, il faut tirer une rallonge électrique et se coltiner des heures de repassage, de pliage, ainsi que de rangement ! Pour éviter ces désagréments et gagner de la place, l’inventeur niçois Raoul Parienti a créé une véritable révolution dans le domaine du repassage avec son invention remarquable, le StarPress. Un drôle de miroir qui fait office de centrale vapeur. Cette invention date de 2015 et avait été récompensée lors du concours Lépine. Découverte.

Qui est l’inventeur et comment cette invention est-elle née ?

Raoul Parienti, l’inventeur du StarPress, est un habitué des grandes inventions. Avec déjà 146 brevets à son actif, il est notamment connu pour avoir créé le pass Navigo de la RATP ou encore le système de péage sans contact du métro parisien. Des inventions dont nous ne saurions peut-être plus nous passer aujourd’hui ! Sa dernière invention, le StarPress, est née de son désir de résoudre les problèmes d’encombrement liés au repassage dans les petits espaces. Avec son expertise et sa passion pour l’innovation, il a développé ce miroir mural révolutionnaire qui intègre une centrale vapeur, un fer et une planche à repasser. Le StarPress est une véritable révolution dans le domaine du repassage. Cette invention primée combine un miroir mural élégant avec une centrale vapeur, un fer et une planche à repasser, offrant ainsi un kit complet de repassage dans un espace réduit.

À quoi sert cette invention ?

Le StarPress a pour objectif principal de faciliter le repassage dans les espaces restreints. Grâce à sa conception astucieuse, ce miroir mural permet de gagner de la place tout en proposant un kit complet de repassage. Que ce soit dans une chambre d’hôtel ou une petite habitation, le StarPress offre une solution pratique et fonctionnelle pour obtenir des vêtements parfaitement repassés sans compromettre l’espace disponible.

Comment fonctionne cette invention ?

Le StarPress est doté d’un système ingénieux qui le rend à la fois pratique et facile à utiliser. Le miroir est pivotant, permettant ainsi de déployer instantanément la planche à repasser pour créer une surface de repassage ergonomique. La centrale vapeur se chauffe en seulement trois minutes, offrant ainsi une mise en route rapide et efficace. Le fer ultra-léger garantit une performance de repassage supérieure avec une pression de vapeur de cinq bars. De plus, la hauteur de la planche à repasser est réglable pour un confort optimal pendant le repassage.

Le StarPress est également équipé d’un éclairage intégré, procurant une excellente visibilité lors du repassage. Le StarPress est l’allié idéal pour obtenir des vêtements impeccables tout en optimisant l’espace disponible. Nous ne savons pas si cette invention est disponible à la vente. L’inventeur prévoyait de commercialiser 40 000 unités en 2015, mais à priori, ce n’est pas le cas. Dommage, c’était quand même très ingénieux, non ? Plus d’informations sur le site de l’inventeur : rp-h.com